„Geburtenstation absichtlich gegen Wand gefahren“: Krankenhaus-Führung wehrt sich gegen heftige Vorwürfe

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Schließung der Geburtenstation schlägt in Schongau hohe Wellen. © Hans-Helmut Herold

Nach heftigen Vorwürfen von Schongaus Hebammen und Geburtshilfe-Ärzten, wonach die Geburtshilfe in Schongau „absichtlich gegen die Wand gefahren wurde“, wehrt sich die Krankenhaus GmbH mit einem umfangreichen „Faktencheck“ gegen die Anschuldigungen.

Landkreis – Im Zuge der Recherche zur Samstagsseite, auf der wir über die Vorwürfe der Mitarbeiter berichten, verwies die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH darauf, dass man sich zu Personalfragen nicht detailliert äußern könne. Nun fand offenbar ein Umdenken statt. Im Vorfeld der Kreistagssitzung zur Zukunft der Krankenhaus-Versorgung im Landkreis verteilte man an die Kreisräte einen „Faktencheck“, in dem man auf mehreren Seiten Stellung zu den Vorwürfen nimmt. Das Papier liegt der Redaktion der Heimatzeitung vor. Parallel dazu fand auch ein Hintergrundgespräch mit Vertretern der Redaktion statt, an dem neben Geschäftsführer Thomas Lippmann und seinem Stellvertreter Claus Rauschmeier auch Peter Ostenrieder als Vertreter des Aufsichtsrats teilnahm.

Laut GmbH wurde alles versucht, die Geburtenabteilung geöffnet zu halten

Im Kern des Papiers und des Gesprächs steht die Feststellung, die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH habe in den vergangenen Jahren alles versucht, die Geburtenabteilung geöffnet zu halten. Ursprünglich habe es sich um eine reine Belegabteilung gehandelt. Als es für einen Weiterbetrieb nicht mehr genügend Belegärzte gab, habe man sogar eine Hauptabteilung Geburtshilfe am Schongauer Krankenhaus eingerichtet, um den Betrieb weiter zu sichern.

In dem Papier geht man insbesondere auf die Vorwürfe ein, die die beiden Belegärzte Marlene Schweyer und Dr. Jürgen Karbach in der Heimatzeitung öffentlich erhoben haben, verzichtet aber auf die Nennung von deren Namen. So ist immer nur von „einer bekannten Frauenärztin“ und „einem Arzt, der seit 2000 Belegarzt der gynäkologischen Belegabteilung des Krankenhauses ist“, die Rede.

Tenor der Darstellung der Krankenhaus GmbH: Man habe immer wieder mit beiden verhandelt. Die genannte Ärztin habe ihre Dienstzeiten bei gleichbleibenden Bezügen immer weiter reduziert, bevor sie zum 31. März 2023 ihren Teilanstellungsvertrag gekündigt habe, „da ihr das Risiko in der Geburtshilfe aufgrund der Umgebungsbedingungen zu hoch sei“.

Angebot für Chefarztposten wurde abgelehnt

Dem genannten Arzt wiederum sei 2021 angeboten worden, seine Praxis in das MZV der Krankenhaus GmbH einzubringen und ihn parallel ab Januar 2022 zum Chefarzt der Gynäkologie in Schongau zu machen. Das Vertragsangebot „wurde von dem Arzt abgewiesen – ohne die Möglichkeit einer Nachverhandlung, obwohl das Gesamtpaket sehr attraktiv war“, so die Krankenhaus GmbH weiter. Indirekt wird den beiden Medizinern Geldgierigkeit unterstellt, weil diese „KV-Notdienste mit Diensten in der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus kombiniert“ hätten.

Die Ärzte und Hebammen hatten schwere Vorwürfe gegen den bisherigen Chefarzt der Geburtshilfe, Dr. Ikechukwe Emmanuel Anikwe, erhoben. Die Krankenhaus GmbH verteidigt den Mediziner: „Chefarzt Dr. Anikwe hat von Beginn an ein immenses, weit überdurchschnittliches Dienstpensum zur Gewährleistung der Geburtshilfe durchgeführt“, heißt es. Bezüglich seines angeblichen Fehlverhaltens „wurde von all denen, die sich in der Presse äußerten, bis zum heutigen Tag keine beleg- und haltbaren Fakten diesbezüglich vorgelegt, die entsprechende arbeitsvertraglichen Konsequenzen für einen Kollegen hätten auslösen können“.

Desweiteren wird betont, wie intensiv man nach neuem Personal gesucht habe – 90 000 Euro wurden für Personalberatungen ausgegeben. Die Ärzte, die über gescheiterte Bewerbungen berichteten, hätten kurzfristig abgesagt, seien nicht geeignet gewesen oder durch Fehlverhalten aufgefallen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.