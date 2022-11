Geheimnis um das neue Schongauer Prinzenpaar gelüftet

Vom Gardemädchen zur Prinzessin

Das große Geheimnis ist gelüftet Ex-Gardedame Anja Trischberger und ihr Freund Stephan Rößle – in Peiting auch bekannt als Ex-Wirt des „Spix“ – führen die Schongauer Faschingsgesellschaft als Prinzenpaar in die Faschingssaison 2022/23.

Schongau – Na, wenn das mal keine Überraschung ist: Der Peitinger Ex-„Spix“-Wirt Stephan Rößle (30) ist Schongaus Faschings-Prinz. Dass es mit ihm so weit kommen konnte: Dafür gesorgt hat die Herzensdame an seiner Seite, Anja Trischberger (28). Das Motto: Mitgehangen, mitgefangen. Anja ist von Kindesbeinen an mit dem Schongauer Fasching verwurzelt. Prinz Stephan hatte da am Ende quasi keine andere Wahl. In dieser Faschingssaison wird er „Prinz Stephan vom Chateau der edlen Tropfen“ sein und seine Anja „Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste“.

Erst in der Mini-Garde, dann in der Prinzengarde getanzt

Aber von vorne. Die Faschings Gesellschaft Schongau (SFG) sucht ein Prinzenpaar. Das erste nach der langen Corona-Durststrecke! Die Wahl, so erklärt es SFG-Vorstand Alexander Blasi, fällt in der Vorstandschaft recht schnell auf Anja Trischberger. Nicht nur, dass sie von Kindesbeinen an in der Mini-Garde, später in der Prinzengarde getanzt hat. Ihre ganze Familie lebt(e) quasi für den Schongauer Fasching. Anjas verstorbener Opa: Alfred Liepold, von 1994 bis 2003 Präsident der SFG. Bis zum Ende hat er das gelebt, was den Schongauer Fasching ausmacht.

Freilich hat sich das in der Familie bemerkbar gemacht. Anja in der Garde. Tante Evi Arnold ebenfalls schon immer an erster Faschings-Front. In den vergangenen Jahren half sie vor allem beim Reden schreiben für den großen Auftritt des Prinzenpaars beim Inthronisationsball in Schongau. Jetzt wartet auf Evi Arnold eine große Aufgabe: Beim Redenschreiben unterstützt sie ihre eigene Nichte. Na, wenn das den Opa mal nicht so richtig stolz gemacht hätte!

Die Lehrerin ist noch immer mit dem Faschings-Virus infiziert

Kein Wunder also, dass bei dieser erblichen Vorbelastung kaum ein Weg an Anja Trischberger vorbeigeführt hat. Und auch sechs Jahre Mini-Garde und ein paar weitere Jahre Prinzen-Garde haben das Leben der Schongauerin geprägt. „Ich freue mich so, dass ich meine Garde-Mädels dann wieder so viel sehe.“ Freilich sind auch die auch nicht mehr aktiv. Aber so ein Einsatz in der Garde, das gemeinsame harte Training über Monate. Die gemeinsamen Auftritte, über Wochen hinweg: das prägt. „Während des Studiums hab’ ich aufgehört. Und dann wieder angefangen. Es hat mich so gereut.“ Noch heute ist die Lehrerin für Französisch und Spanisch an der Fachoberschule mit dem Faschings-Virus infiziert.

Ja, was hat er sich denn da nur eingefangen, der Stephan Rößle. Als gebürtiger Peitinger hat er mit dem Schongauer Fasching außer feiern am Faschingssonntag eigentlich nicht viel am Hut. Gerade zwei mal hat er mit seiner Anja Fasching in Schongau gefeiert. Einmal als ganz frisches Paar, dann noch einmal 2020. Und dann kam Corona. Vier Jahre sind die beiden jetzt zusammen. Auf was er sich da als Schongauer Faschingsprinz seiner Anja zuliebe einlässt: „Das habe ich nicht gewusst. Aber sie hat mich aufgeklärt.“

Die Aufklärung, die hat dann, so erzählt es das Paar, das in Peiting lebt, recht vielschicht stattgefunden. Unter anderem wurde dem künftigen Thronfolger von seiner Anja erklärt, „wie man ordentlich den Arm zum Lech-Auf!-Ruf hebt“, erzählt Anja und macht gleich vor, wie’s richtig geht: den Daumen ordentlich anlegen! Eine eingefleischte Gardedame macht das freilich aus dem Effeff.

Der Wahl-Prinz konnte seinen Boykott nicht lange aufrecht erhalten

Freilich hatte Anja nach einer spontanen Kontakt-Aufnahme seitens der SFG-Vorstandschaft einen Verdacht. Den hat sie dann auch gleich ihrem Stephan mitgeteilt. Abends um halb elf. Nach seinem Eishockey-Training. „Er hat Nein gesagt und ist dann gleich ins Bett.“ Enttäuschung macht sich breit. Aber hier kommt die Pädagogin zum Einsatz – Anja ist Lehrerin für Französisch und Spanisch an der FOS. „Ich hab’ mir gedacht, er muss erst mal reflektieren.“ Tatsächlich zeigte sich Anjas Stephan dann doch noch mal „gesprächsbereit“. „Ich hab damals schon gesagt: Wahrscheinlich steht der ganze Hofstaat vor der Tür“, erinnert sich Stephan.

So ähnlich war es dann auch: „Überfallmäßig“ war die SFG-Vorstandschaft in der gemütlichen Wohnung des Peitinger Paars eingefallen. Der Wahl-Prinz konnte seinen Boykott nicht lange aufrecht erhalten. „Drei Hansl und eine Kiste Bier haben quasi gereicht“, sagt er und scheint es selbst noch nicht fassen zu können, auf was er sich da eingelassen hat. Ein paar Spiele – Stephan spielt Eishockey in Bad Bayersoien – würden wohl darunter leiden. Und auch bei seinem Arbeitgeber Roche in Penzberg wird sich der Chemikant wohl in der fünften Jahreszeit Urlaub nehmen müssen.

„Da kann man fast nicht ‚Nein‘ sagen“

Für seine Anja ist es eine unfassbar große Ehre, überhaupt gebeten zu werden, dieses große Schongauer Amt zu übernehmen. „Da kann man fast nicht Nein sagen“, bekräftigt sie und ihre Augen strahlen. Früher stand sie da, als Gardemädchen beim Inthronisationsball. „Und der Schamper ruft: Aufstellen! Und in der Minigarde haben wir uns dann immer Toitoitoi zugerufen.“ Erinnerungen einer Kindheit. Das Toitoitoi haben sie dann auch in der Prinzengarde beibehalten. Beim Inthroball in diesem Januar wird sie es sein, auf die sich alle Blicke richten.

Ein modernes Prinzenpaar wollen sie sein. So viel steht jetzt schon fest. Und weil Stephan in seiner Freizeit auch noch ganz nebenbei nicht nur Weinliebhaber, sondern auch noch Sommelier ist, dürfte die Zeit des Rotkäppchen-Sekts in der SFG zumindest in dieser Faschings-Saison abgelaufen sein.

Lange hat man auf den Fasching verzichten müssen, damit man sich dennoch einmal wieder der Öffentlichkeit präsentieren konnte, hatte man heuer den Fasching in den Frühling verlegt.

