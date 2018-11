Schongau gehört seit 750 Jahren zu Bayern

Schongau wurde unter Übernahme des bestehenden Ortsnamens unter dem Staufer Heinrich VI., dem Sohn Friedrich Barbarossas, neu auf dem Lechumlaufberg gegründet. Es entwickelte sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts etwas länger als ein halbes Jahrhundert unter staufischer Herrschaft. Heuer jährt sich der Übergang von den Staufern zu Wittelsbach und Bayern zum 750. Mal.

Schongau – König Konrad, geboren am 25. März 1252 auf der Burg Wolfstein bei Landshut, gestorben durch Enthauptung am 29. Oktober 1268 in Neapel, war der letzte legitime männliche Erbe aus der Dynastie der Staufer. Er war Herzog von Schwaben (1262 bis 1268 als Konrad IV.), König von Jerusalem (1254 bis 1268 als Konrad III.) und König von Sizilien (1254 bis 1258 als Konrad II.).

Beim frühen Tod seines Vaters war dieser Konradin, wie die Italiener ihn nannten, gerade einmal zwei Jahre alt. Seine Wittelsbacher Mutter Elisabeth hat ihn in Landshut geboren, und er wuchs am Hofe Herzog Ludwigs II. auf. Bereits mit 15 Jahren wollte er seinen staufischen Staat in Süditalien wieder erobern, geriet aber in eine Falle, welche ihm Papst Clemens IV. und der Franzose Karl von Anjou stellten.

Nach der verlorenen Schlacht bei Tagliacozzo wurde der sechzehnjährige König Konradin am 27. November 1268 in Neapel zusammen mit einigen Getreuen enthauptet.

„Für die Gebeine des 1268 hingerichteten Konradin ließ König Maximilian II. von Bayern, der von 1848 bis 1864 regierte, in der Kirche S. Maria del Carmine in Neapel ein neues Grabmal schaffen, die Gebeine von Konradin wurden im Jahre 1847 im Sockel untergebracht“, weiß auch der Heimatforscher Rudi Hochenauer aus Hohenpeißenberg zu berichten.

Zu seinen Lebzeiten war Konradin mindestens dreimal in Schongau gewesen, und er vermachte in seinem Testament diese Stadt seinem wittelsbachischen Onkel. Der Grund: Auf dem verhängnisvollen Zug nach Italien ist dem jugendlichen König bereits in Verona wieder das Geld ausgegangen. Gegen 1500 Mark Silber, mit denen ihm sein Wittelsbacher Onkel aushalf, vermachte er diesem jetzt die Stadt Schongau und das Dorf Mering im Lechrain. „Mark“ ist der germanische Ausdruck für die in Europa übliche Gewichtswährung „Pfund“ (engl. Pound, frz. Livre, ital. Lire usw. von lat. Librum, Pfund).

Die in der Urkunde genannte Kölner Mark als Gewichtswährung wog ein knappes halbes Pfund, 1500 Mark waren dann nicht ganz 375 Kilogramm, also etwa ein gutes Drittel Tonne Silber. Rein am Silberpreis gemessen, wäre das heute ein Wert von ungefähr 180 000 Euro. „Eine seriöse Umrechnung ist wohl kaum möglich, aber eine Vorstellung von der Steuerkraft der jungen Stadt Schongau und des Dorfes Mering gibt die Summe schon“, so Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer aus Schongau..

Die Stadt Schongau gedenkt des Übergangs zu Bayern: Am morgigen Sonntag, 4. November, findet im Ballenhaus ein Festakt für geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und den Schongauer Vereinen statt. Die Festrede hält als geschichtlichen Rückblick Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer.

Am Donnerstag, 15. November, wird um 19 Uhr im Stadtmuseum Schongau eine Ausstellung zum Jubiläum eröffnet. Es werden Dokumente und Kostbarkeiten aus sieben Jahrhunderten gezeigt, die – wohlverwahrt im Stadtarchiv – nur ganz selten zu sehen sind. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Die Zeiten für die Führungen durch die Arbeitsgemeinschaft Stadtmuseum werden jeweils rechtzeitig bekannt gegeben.

Helmut Schmidbauer und Rudi Hochenauer