Geldstrafe wegen Körperverletzung für Mann aus Schongau

Einem 57-jährigen Schongauer wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin misshandelt zu haben. Sein Einspruch gegen den Strafbefehl nutze nichts, er muss zahlen.

Schongau–„Ich akzeptiere nichts anderes als einen Freispruch“, erklärte der bisher unbescholtene Schongauer gleich im Vorfeld. Und obwohl auf den vorliegenden Lichtbildern deutlich die großflächigen Hämatome an den Armen seiner Lebensgefährtin zu sehen waren, und der Mann auch die Tat einräumte, sah er sich als das Opfer. Laut seinen Angaben hatten die beiden im September letztes Jahr einen Streit in seinem Büro. „Sie hat die Sachen auf meinen Schreibtisch heruntergerissen und Gegenstände nach mir geworfen“, erklärte der Mann ziemlich aufgebracht. Er habe sie dann an den Armen gepackt und aus seinem Büro geschubst, gab er zu.

Partnerin nennt er nicht Lebensgefährtin, sondern nur „Mensch“

Von seiner Lebensgefährtin sprach er immer nur als „der Mensch“. Ziemlich befremdlich für die Vorsitzende Richterin Christiane Serini. „Warum sagen Sie nicht einfach ,meine Lebensgefährtin’“, fragte sie nach. Sie sei ja schließlich kein Tier, entgegnete der Mann. Mehrmals sagte er „Wenn das eine Straftat ist, kann ich das nicht begreifen“. Er habe sich nur verteidigen wollen. Und er stieß sich an der Bezeichnung „vorsätzliche“ Körperverletzung. Er habe nicht geplant, seine Lebensgefährtin zu verletzen, so der Angeklagte. „Der Mensch ist psychisch krank“, erklärte er noch und gab an, dies auch durch ein medizinisches Gutachten beweisen zu können.

Serini versuchte dem Mann zu erklären, dass im Strafgesetz der Begriff „Vorsatz“ anders gehandhabt wird, als im normalen Sprachgebrauch. „Vorsätzliche Körperverletzung ist eine Handlung, die vom Täter billigend in Kauf genommen wird. Im Gegensatz dazu steht die fahrlässige Körperverletzung“, sagte sie. Aber der Schongauer akzeptierte die Erklärung nicht. Ebensowenig den Vorschlag der Richterin, einem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) zuzuzustimmen, bevor es in die Beweisaufnahme gehen würde. „Das bringt doch nichts. Wenn ich das mache, bekenne ich mich schuldig.“

Auch Täter-Opfer-Ausgleich lehnte der Schongauer ab

Auch als die Staatsanwältin nochmals betonte, dass man bei einem TOA professionelle Hilfe bekommen würde. „Wenn der Umgang mit Ihrer Lebensgefährtin so schwierig ist, kann man Ihnen dort helfen damit umzugehen“, sagte sie. Aber der Mann blieb dabei, dass das alles nichts nützen würde. „Sie haben sich doch schon Ihr Urteil gebildet. Lassen wir es gut sein“, meinte er verärgert.

„Er ist immer sehr schnell wütend auf mich“

Die Lebensgefährtin (55) gab den Streit zu, auch dass sie psychisch krank sei. Sie bestritt aber nachdrücklich, irgendwelche Gegenstände in Richtung des Mannes geworfen zu haben. „Er ist immer sehr schnell wütend auf mich“, sagte sie. Der Angeklagte, der sich selbst verteidigte, plädierte auf Freispruch. „Es war Notwehr“, sagte er. Das sah Richterin Serini anders. „Ein gegenwärtiger Angriff seitens der Lebensgefährtin war das nicht“, erklärte sie. Denn der Mann habe sich nicht erinnern können, ob zum Zeitpunkt seines Angriffs seine Lebensgefährtin irgendeinen Gegenstand in den Händen hielt. „Sie haben die Frau gewaltsam aus Ihrem Büro befördert und das ist eine vorsätzliche Körperverletzung“, erklärte Serini. Der Mann akzeptierte das Urteil nicht. „Das nächste Mal komme ich mit einem Anwalt und einem Gutachter.“

