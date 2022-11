Schongau: Gemeinsam musiziert für neue Orgel der Dreifaltigkeitskirche

Das Taizé-Ensemble leitete Pfarrer Jost Herrmann und band dann alle Instrumentalisten sowie Zuhörer mit ein. © Sabine Näher

Zu einem „bunten Konzert zum Zuhören und Mitsingen“ hatte die evangelische Gemeinde Schongau am Sonntagabend in die Dreifaltigkeitskirche geladen. Dabei wurde diesmal kein auswärtiges Ensemble präsentiert, sondern „Freunde der Kirchgemeinde“ musizierten zugunsten der neuen Orgel.

Schongau – Den feierlichen Auftakt am Sonntag machten die Peitinger Alphornbläser, draußen vor der geöffneten Kirchentür postiert. Die herüberwallenden Klänge schufen drinnen sofort eine wunderbare Atmosphäre. Maximilian Schmidt, „vor zwei Jahren wurde er hier konfirmiert“, wie Pfarrer Jost Herrmann anmerkte, ließ darauf die Orgel mit einer Fanfare von Nicolas Jacques Lemmens hell leuchten. Die „Schongauer Land-Streicher“ setzten auf den bewährt festlichen Anstrich der Alten Musik mit einer Intrada und dem sogenannten Largo von Händel, was die Arie „Ombra mai fu“ aus der Oper Xerxes meint, wobei das Cello den Part der Singstimme übernahm.

Viele Titel auch zum Mitsingen

Das laut Herrmann „deutschlandweit beliebteste evangelische Kirchenlied“ lud darauf zum Mitsingen ein: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ mit dem Text des im KZ ermordeten Dietrich Bonhoeffers. Dinah Kurschatke (Geige, Gesang) und Michael Kurschatke (Cello, Piano, Gesang), ein Lehrerpaar der Realschule, erwiesen darauf der Popmusik, dem Musical und dem Schlager ihre Reverenz.

Die aus der Ukraine geflüchtete Musikerin Olga Tershchuk, die in einer Gruppe Ukrainer seit ein paar Wochen im Gemeindehaus Deutsch lernt, begrüßte Herrmann besonders herzlich. Sie spielte Bachs Präludium in C-Dur und, stilistisch einen herben Schnitt setzend, „Der Moment“ von Mukola Sheiko.

Organist Till Twardy verblüffte damit, welche Töne sich der Orgel entlocken lassen

Gemeinsam mit Katrin Pupeter (Geige, Gesang), Tobias Pupeter (Bratsche, Gesang) und Annette Herrmann (Flöte und Gesang) wurde Pfarrer Jost Herrmann dann selbst singend und Gitarre spielend aktiv mit „Fliegen wie ein Vogel“ von Arunga Heiden. Till Twardy verblüffte darauf mit der ungewöhnlichen Interpretation des Songs „Sweet Dreams“ auf der Orgel.

Besinnlicher wurde es dann mit einigen Taizé-Gesängen. Seit über 40 Jahren befasse er sich mit dieser, in einem südfranzösischen Orden in Taizé entstandenen Musik, erklärte Herrmann und leitete das Ensemble, in das alle vorhandenen Instrumentalisten wie die Zuhörer mitsingend eingebunden waren. „Bénissez le Seigneur“ und „Ubi caritas“ wurden so zum Höhepunkt des Abends.

Geschwister Schmidt begeisterten

Dann gehörte das Podium, in diesem Falle die Orgelempore, den Geschwistern Schmidt. Organist Maximilian begleitete seine Schwester Helena an der Geige, die den 1. Satz aus Oskar Riedings Concerto op. 35 spielte, und seinen Bruder Moritz, der im Allegro aus Albinonis Concerto op. 9 eine keck aufspielende Oboe präsentierte. Dass Max für Letzteres von der Orgel zum Cembalo wechselte, zeugt vom stilistischen Bewusstsein der jungen Musiker.

Annette und Jost Herrmann luden die Zuhörer darauf erneut zum Mitsingen ein bei Manfred Siebalds „Geh unter der Gnade“. Till Twardy reizte abschließend noch einmal aus, was man mit dem Kircheninstrument Orgel so alles anstellen kann: Auf einen „Traum vom Meer“ (Klaus Doldinger) folgte ein „Alptraum vom Meer“, mündend in den „Traum vom Gold“ (Enrico Morricone). Zu den Klängen der wiederum draußen aufspielenden Alphornbläser verließ das Publikum die Kirche.

Sabine Näher

Die Orgelbauer berichteten vor der Einweihung, was an dem Instrument erneuert werden mussten.

