Glaskünstler Helmut Kästl möchte im Stadtmuseum ausstellen, scheitert das am Aufwand?

Von: Elke Robert

Helmut Kästl, ein renommierter Glaskünstler, der seine Wurzeln in Schongau hat, möchte gerne in der Lechstadt ausstellen, aber keiner weiß offenbar bisher so recht, wie und ob sich dies organisieren lässt – im Museumsplan für dieses Jahr kommt eine Ausstellung jedenfalls nicht vor.

Nur von kurzer Dauer war die Idee einer Ausstellung in den leeren Räumen des Schreibwarengeschäfts Einzinger – diese erschienen dann doch als ungeeignet, berichtet Tina Birke, Standortförderin bei der Stadt.

Kästl wünscht sich Ausstellung im Museum Schongau

Vermutlich wären diese Verkaufsräume auch eher unpassend. Und richtig: Wie berichtet wird, wünschte sich Kästl das Museum als Ausstellungsraum und habe auch genaue Vorgaben gemacht, die aber aufwändig seien, erläutert Franz Grundner von der Arge Stadtmuseum. Das Problem: Die Glasbilder benötigen eine spezielle Aufhängung, die erst angefertigt werden muss. Und wegen der Gefahr, dass etwas zu Bruch gehen oder beschädigt werden könnte, brauche man außerdem eine Versicherung. „Es ist die Frage, ob wir uns das leisten können“, so Grundner. Er spricht von einem finanziellen Aufwand von geschätzten 5000 bis 6000 Euro. Auch der zeitliche Aufwand für die durchwegs ehrenamtlich tätigen Mitglieder, die das Stadtmuseum am Laufen halten, sei nicht ganz unbeträchtlich. Uneins sind sich die Museumsfreunde wohl auch über den Wunsch des Künstlers, dass die anderen Bereiche des Museums während der Ausstellungszeit nicht zugänglich sein sollen.

Glaskünstler aus Greifenberg hat lange in Schongau gelebt

Dabei könnte sich das Schongauer Stadtmuseum mit einer Ausstellung des Glasmalers und Bildhauers durchaus schmücken. Geboren 1934 in Frontenhausen, zog Kästl im Alter von vier Jahren gemeinsam mit seiner Familie nach Schongau und lebte bis zu seinem Umzug 1976 nach Greifenberg am Ammersee in der Stadt, so die Information von Heide Krauthauf, Vorsitzende des Historischen Vereins Schongau Stadt und Land. Der Künstler, auch Träger des Bundesverdienstkreuzes, ist noch immer aktiv tätig, unter anderem sitzt er bis heute im Ausschuss des Münchner Künstlerhaus-Vereins.

Die Liste seiner Glasfenster, die in Kirchen, Schulen oder öffentlichen Gebäuden zu finden sind, ist lang – er gestaltete beispielsweise die Westrose der Münchener Pfarrkirche St. Paul (1984) oder zehn Fenster für die Pfarrkirche St. Benedikt (2017). Auch die künstlerische Gestaltung der bleiverglasten Fensterreihe für die neue Trinitatiskirche (2019) in der Landeshauptstadt stammt von ihm. Und wieder ein Schongau-Bezug: Kästl habe 1961 bei der Restaurierung der St. Anna Kirche mitgearbeitet und das Plakat für die „Hexe von Schongau “ entworfen, so Krauthauf. Eine frühe Glasmalerei von 1966 für die Aussegnungshalle findet sich ebenfalls in der Auflistung seiner Arbeiten.

„Thema ist noch nicht vom Tisch“, sagt die Standortförderin Tina Birke

Lässt sich da nicht doch eine Möglichkeit finden für eine Ausstellung? „Wir sind an dem Thema noch dran, das ist noch nicht vom Tisch“, so die Standortförderin. Man sei in Absprache mit dem Künstler. Wegen der notwendigen indirekten Beleuchtung der Glasbilder sei es auch eher ein Winterthema. Und die Stadt sei auf der Suche nach Möglichkeiten der Finanzierung und/oder Sponsoren – man wolle alle Möglichkeiten ausloten, aber es gebe erst „zarte Vorgespräche“.

