25 Jahre Städtepartnerschaft von Schongau und Gogolin gefeiert

Aus Gästen wurden Freunde

25 Jahre Partnerschaft der Städte Schongau und Gogolin: Das wurde am Wochenende groß gefeiert. Und aus den Gästen wurden in diesen vier Tagen Freunde.

Schongau – „Wir begehen, wenn auch um ein Jahr verspätet, quasi die Silberhochzeit mit unseren polnischen Freunden“: Mit diesen Worten begrüßte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman die Gäste aus der Partnerstadt und die zahlreichen Besucher des Gemeinschaftskonzerts auf dem Marienplatz – einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten. Und wie es in einer guten Ehe sein sollte, zeigten sich sowohl der Schongauer Bürgermeister, wie auch sein Kollege aus Gogolin, Joachim Wojtala, begeistert von der jahrzehntelangen guten Kommunikation, der gegenseitig dargebrachten Solidarität und der freundschaftlichen Beziehungen, die bei den zahlreichen Treffen und darüber hinaus gepflegt wurden und werden.

Denn, so beide unisono: „Menschen, die sich kennen und sogar Freundschaft geschlossen haben, schießen nicht aufeinander.“ Eine wichtige Botschaft gerade in diesen Tagen.

+ Freundschaftliche Verbundenheit gibt es zwischen den Bürgermeistern Falk Sluyterman und Joachim Wojtala. © Christine Wölfle

Damit auch jeder auf dem Marienplatz die eindringlichen Grußworte der beiden Stadtoberhäupter verstehen konnte, übersetzte Christof Sliwa, witzigerweise der Nachbar von Sluyterman, simultan.

Stadtkapelle Schongau und Jugendkapelle Gogolin geben gemeinsames Konzert

Keiner Übersetzung bedurfte es beim Konzert selbst – ist Musik doch eine internationale Sprache. Andreas Immler, Dirigent der Stadtkapelle Schongau, und der Leiter der Jugendkapelle Gogolin, Rafal Jilg, hatten ein wunderbares Programm zusammengestellt, das, um im Bild der Sprache zu bleiben, sozusagen alle Dialekte abbildete.

Von epochalen Stücken wie „Highland Cathedral“ über Gänsehaut-Stücke wie der „Festtagsromanze“ bis hin zur groovigen „Erinnerung an Satchmo“ bot das knapp eineinhalbstündige Konzert alles, was das Blasmusikrepertoire hergibt – sehr zur Freude des Publikums. Schön war auch die Aufteilung: Immer in Blöcken von drei Stücken, die Kathrin Beckstein in charmanter Art ansagte, spielte die Stadtkapelle eins allein, die Jugendkapelle ebenso, und das dritte Stück wurde immer gemeinsam gespielt. Dafür, dass sie nur einmal zusammen geprobt hatten, klappte das unglaublich gut – talentierte Musiker einfach auf beiden Seiten.

25 Jahre Städtepartnerschaft: Umfangreiches Rahmenprogramm

+ Ein gut gefülltes Rahmenprogramm ließ bei den Gästen aus Gogolin keine Minute Langeweile aufkommen, wie bei diesem Ausflug ins Schloss Linderhof. © Stadtkapelle

Mehr Zeit zum Üben hätten die beiden Kapellen aber auch nicht gehabt. Denn das Rahmenprogramm war reich gefüllt. So ging es für die Mitglieder der Jugendkapelle und die Delegierten aus Gogolin unter anderem ins Schloss Linderhof, ins Welfenmünster nach Steingaden und in die Rottenbucher Kirche. Und dennoch blieb immer genügend Zeit, sich kennenzulernen, wie beim kollektiven Essen nach dem Konzert im Ballenhaus und natürlich beim großen gemeinsamen Waldfest im Trachtenheim auf dem Helgoland. Denn, wie schon Altlandrat Luitpold Braun immer betonte: „Es werden keine Sachen oder Gegenstände miteinander verschwistert, sondern Menschen.“ Das ist an diesem Wochenende gelungen.

Christine Wölfle

