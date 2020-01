Große Pläne für neue Brücke über den Lech in Schongau: Ist das die Lösung für die Lechvorstadt-Kreuzung?

Staatliches Bauamt Weilheim

von Jörg von Rohland

Noch ist es Zukunftsmusik, doch das Staatliche Bauamt feilt an dem großen Wurf für die schwierige Verkehrssituation am südlichen Ortseingang von Schongau. Die Peitinger Straße soll direkt an die Bahnhofstraße angebunden werden – mit einer neuen Brücke über den Lech. Auch am südlichen Lechufer entstehen mächtige Bauwerke.