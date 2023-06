Fazit der Veranstalter nach großem Stadtfest in Schongau: „Das machen wir wieder!“

Sehr zufrieden sind die Veranstalter mit der Premiere des fünftägigen Stadtfests: (v.li.) Daniela Puzzovio, Markus Wölfle, Hermann und Franziska Gleich sowie Tina Birke. © Christine Wölfle

Fünf Tage Schongauer Stadtfest liegen hinter ihnen. Die Veranstalter finden: „Das war ein tolles Fest, das auf jeden Fall wiederholt werden soll.“ Mit kleinen Verbesserungen.

Schongau – Jeden Tag strahlender Sonnenschein, jeden Tag volles Haus. Oder besser gesagt: voller Marienplatz. „Das war wirklich toll, dass so viele Leute gekommen sind, und ich habe von allen nur positives Feedback bekommen“, erzählte Organisator Hermann Gleich bei der abschließenden Besprechung der Veranstalter.

Dem konnte Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio nur zustimmen, und sie ergänzte: „Mir ist vor allem aufgefallen, dass viel mehr Schongauer dabei waren als bei anderen Festen.“

„Ich konnte leider nur am Samstag und Sonntag auf dem Stadtfest sein, aber es hat mir auch richtig gut gefallen, vor allem das tolle Miteinander mit den Vereinen“, war auch Wirtschaftsförderin Tina Birke voll des Lobes. Zwar war sie davon ausgegangen, dass am Samstagvormittag mehr „Laufkundschaft“ von den Geschäften in der Altstadt zum Fest kämen, aber das sei vielleicht auch dem sonnigen Badewetter geschuldet.

Markus Wölfle, Vorstand des Trachtenvereins „Schloßbergler“ Schongau, zog ebenfalls ein positives Fazit: Vor allem natürlich für den Fronleichnamstag, den traditionell die Trachtler und die Stadtkapelle ausrichten. „Wir sind mehr als zufrieden und glücklich, dass so viele Leute nach der Prozession gekommen und auch bis zum Abend geblieben sind.“

„Und Action“: Einen Vorgeschmack auf das große Festspiel gaben am letzten Tag des Stadtfests die Akteure des Treibhaus-Theatervereins. © Christine Wölfle

Schongauer Stadtfest: Das sagen die Gastronomen am Marienplatz

Und was sagen die beiden am Marienplatz gelegenen Gastronomen, die quasi unfreiwillig Teil des Stadtfestes waren? „Ich finde es total toll, dass so viele Leute auf dem Platz waren, und mit unserem Umsatz sind wir auch zufrieden“, meinte beispielsweise der Betreiber der Eisdiele am Marienplatz.

Anders sieht es bei den Inhabern des benachbarten Möbelcafés aus: „Wir hatten ab Nachmittag viel weniger Gäste als sonst, und die laute Musik, vor allem am Samstagnachmittag, hat diese auch noch vertrieben“, zeigten sie sich wenig begeistert von dem Fest vor ihrer Tür. Sollte dieses im nächsten Jahr noch einmal stattfinden, würden sie sich wünschen, mit ins Boot geholt zu werden.

Das war dann auch ein Punkt, den die Runde bei der Abschlussbesprechung zur Sprache brachte. Denn man war nicht zusammengekommen, um sich gegenseitig zu loben, sondern auch, um Vorschläge zu diskutieren, was bei einem zweiten großen Stadtfest besser gemacht werden kann.

Bessere Kommunikation und mehr Werbung als Verbesserungswünsche

Ganz oben auf der Liste stand der Wunsch nach früherer und besserer Kommunikation zwischen allen Beteiligten. „Ich fände es gut, wenn wir uns schon im Februar ein erstes Mal treffen könnten, um uns abzustimmen“, schlug Wölfle vor. Und Puzzovio ergänzte: „Und vielleicht bald darauf auch mit den Vertretern der Schongauer Vereine.“

Denn da war irgendwo der Wurm drin. Die meisten Vorstände der Schongauer Vereine hatten die Mail der Stadt mit der Bitte nach Beteiligung nicht erhalten und waren deshalb auch nicht beim Fest vertreten. „Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber deshalb ist es dringend nötig, einen Mail-Verteiler mit den Vereinen gerade für solche Veranstaltungen zu erstellen“, sagte und notierte sich Birke.

Als weitere Verbesserung sollen bei einem möglichen zweiten großen Stadtfest im nächsten Jahr große Plakate mit dem gesamten Programm an den Buden angeschlagen werden, denn danach hätten sich viele Gäste erkundigt. „Und wenn auf diesem Programm steht, dass das Stadtfest um 10 Uhr beginnt, muss ab diesem Zeitpunkt auch was geboten sein“, merkte Puzzovio an.

Unterm Strich waren sich aber alle einig, dass bei einer Premiere nicht gleich alles perfekt laufen kann. Deshalb treffe man sich ja, um das Fest im nächsten Jahr zu optimieren und noch schöner zu machen. Der Tenor war unisono: „Das machen wir auf jeden Fall wieder!“

von Christine Wölfle

