Großes Fest am Lech: 15 Kinder im Schongauer Lido getauft

Es war viel los bei der Taufe in drei Gruppen am Gewässerrand des Lechs. Und überall waren viele glückliche Gesichter zu sehen. © MANFRED ELLENBERGER

Besonderes Tauffest der evangelischen Kirche am Schongauer Lido: Am Ufer und im Lech wurden nun 15 Kinder zwischen 6 Monaten und 11 Jahren getauft.

Schongau – „Für unsere Taufen steigen wir auch in den Lech“ hatte Pfarrer Jost Herrmann in freudiger Erwartung des am Sonntag am Lido zelebrierten Tauffests wissen lassen. Zu den zunächst 13 Kindern waren noch zwei weitere hinzugekommen. Gemeinsam mit ihren Eltern, Verwandten, Freunden und nicht zu vergessen den Taufpaten waren alle zum Lechufer gekommen, um dort getauft zu werden.

Neben Jost Herrmann war mit Julia Steller auch die zweite Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Pfarrgemeinde Schongau und mit Brigitte Weggel die Pfarrerin von Peiting und Herzogsägmühle dabei.

Ähnlichkeiten von Tauf-Flüssen Jordan und Lech

Bereits im Herbst hatten sie die gemeinsame Idee, ein Tauffest am Lech zu feiern und alles dafür Nötige in die Wege geleitet. Genauso wie für die sicher meisten Teilnehmer war es auch für die drei Geistlichen der erste Taufgottesdienst dieser Art. Dabei sind Taufen am Fluss keine neue Idee. Schon in der Bibel wird erzählt, dass Jesus selbst im Fluss Jordan getauft wurde. In diese Tradition können sich nun auch die beiden Kirchengemeinden einreihen.

Mit viel Interesse verfolgten die Besucher bei Gluthitze am Lido die Taufzeremonie der 15 Täuflinge. © Manfred Ellenberger

„Schön, dass Sie hier sind, dass Sie sich aufgemacht haben“, freute sich Steller bei Ihrer Begrüßung. Und Brigitte Weggel fragte „Wissen Sie, was diese beiden Flüsse (Anm.: Jordan und Lech) gemeinsam haben?“ Zum einen sei es „die Farbe“ und „beide Flüsse sind fast gleichlang. Der Jordan hat 252 Kilometer, der Lech 256 Kilometer“, worüber die Besucher hörbar staunten. Das bevorstehende Tauffest finde auch statt, weil „wir die Liebe in Euch heute sichtbar machen wollen“ setzte sie fort.

Am Ufer und im Lech getauft

Den gewählten Ort am Lido hält auch Julia Steller gut geeignet für einen solchen Familien-Gottesdienst. Das Wasser zum Taufen wird direkt aus dem Lech geschöpft. Somit seien die Kinder eingebunden und kommen ihrem Taufwasser spielerisch nahe.

Mit ihrem Hinweis „Danke, dass es Anouk, Mathilda, Anton, Emil, Tim, Kilian, Selina, Lisa, Emilia, Theresa, Lara, Moritz, Arthur, Florian, Laurin und Alexandra gibt“ tat sie die Namen aller Täuflinge kund.Der jüngste war gerade einmal 6 Monate alt und die mit ihrer Familie in Bernbeuren wohnende Lara mit 11 Jahren die älteste der 15 Kinder. Vor der Zeremonie zeigte sie sich schon ein wenig aufgeregt, aber auch voller Vorfreude auf ihre bevorstehende Taufe. Und sie wollte im Wasser und nicht am Ufer getauft werden. Für die, die sich fürs Ufer entschieden hatten, wurde das geschöpfte Wasser in eine dort aufgestellte Taufkanne geschüttet.

Für Laras Eltern Nina und Marcus Brandt ist der Glaube auch im eigenen Zuhause ein Thema, verriet Vater Marcus. Ihre Kinder sollten selbst entscheiden, ob sie getauft werden möchten. Dabei werde auch ein „Nein“ akzeptiert.

Die Kinder wurden in drei Gruppen am Ufer und im Lech getauft. Jedes Kind erhielt seine Taufkerze und ein kleines Geschenk. Einige der Kinder erwartete nach ihrer Taufe ein Essen im Bootshaus, das gemeinsame Grillen im Familien- und Freundeskreis auf der heimischen Terrasse oder aber andere gemeinsame Familienaktivitäten.

Das Tauffest am Lech wurde dem zweifelsfrei hohen Anspruch einer Taufe in jeder Weise gerecht. Mehr noch, es dürfte vielen in allerbester Erinnerung bleiben. Für die musikalische Umrahmung sorgte das von Wilfried Knorr geleitete Quartett „Sakrijawi“.

von Manfred Ellenberger

