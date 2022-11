„Schongau hat das Wasser schon im Namen“

Von: Elena Siegl

Vieles zum Thema Wasser erfuhren rund zehn Teilnehmer, hier am Schwanenweiher, unter anderem von Bettina Buresch (links) und Rainer Engler (3.v.l.). © ELENA SIEGL

Rund ums Wasser drehte sich eine Exkursion durch Schongau, zu der Bettina Buresch vom Bund Naturschutz eingeladen hatte. Zusammen mit Sebastian Böse (Architekt), Rainer Engler (Gärtnermeister) und Jürgen Erhard (Kreisheimatpfleger) beleuchtete sie diverse Aspekte, die auch Alteingesessene Neues entdecken ließen.

Schongau – Ursprünglich am Ufer der Schönach gegründet, hat „Schongau das Wasser schon im Namen“, erklärte Bettina Buresch vom Bund Naturschutz. Die Stadt sei daher prädestiniert, um hier über die Ressource zu informieren. Das Wasser als Verteidigungsaspekt, Mobilitätsgrundlage und Ackerbau habe von Anfang an Grundbedürfnisse der Menschen gedeckt, so Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. Der älteste Brunnen Schongaus sei auf die 1220er Jahre datiert.

An verschiedenen Stellen wurde über die Bedeutung des Wassers berichtet

An verschiedenen Stellen in der Stadt berichteten vier Referenten über die Bedeutung des Wassers, sprangen dabei zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin und her und ergänzten ihre Erzählungen gegenseitig in einer lockeren Atmosphäre. Treffpunkt für den Spaziergang, an dem rund zehn Besucher teilnahmen, war am Schwanenweiher. Der, wie Buresch bedauerte, schon lange kein Wasser mehr führt. Der Stein, auf den Schongau gebaut ist, sei wasserführend. Bei Abgrabungen, wie es mit der Straßenvertiefung während der Nazi-Zeit der Fall war, laufe das Wasser ab, erklärte sie.

Das bedeute aber keinesfalls, dass der Boden trocken ist. Buresch verwies auf einen Mammutbaum aus den 50er Jahren nahe der Stadtmauer. Eine Baumart, die sumpfige Täler bevorzuge und auf einen guten Grundwasserspiegel hinweise. Bäume seien außerdem wichtige Wasserspeicher, führte sie weiter aus. Ein besonderes Exemplar, eine Ulme, steht im Schlossgarten, wo die Expedition den nächsten Halt machte. Von dem massiven Baum, der als Naturdenkmal geführt wird, wussten viele Besucher zuvor noch nichts. Ebenso von einer Heilquelle nahe der „Spinne“, zu der Rainer Engler die Gruppe spontan brachte. Er erinnerte außerdem an das Johannisbad – „heute würde man Spa dazu sagen. Schongau hätte ein ,kleines’ Bad Wörishofen werden können“.

Für die Fortsetzung der Veranstaltung zog man in den Turmsaal um

Zwar war keiner der Teilnehmer wasserscheu, weil der Regen während der Führung zunahm und das laute Prasseln zu Verständigungsproblemen führte, entschieden die Referenten aber, die Veranstaltung im Turmsaal des Münzgebäudes fortzusetzen.

Dort berichtete Erhard über die historische Wasserversorgung in der Stadt. Brunnen hätten freilich eine wichtige Rolle gespielt. Schon im späten Mittelalter wurde auch Wasser in die Stadt hinaufgepumpt, erzählt er. 90 Liter „Arbeitsmaße“ seien nötig gewesen, um einen Liter nach oben zu bekommen. Das übrige Wasser wurde allerdings nicht vergeudet. Es wurde unten für die Kühe gesammelt, weshalb das nahe gelegene Frauentor auch lange als „Kühtor“ bekannt gewesen sei. Überbleibsel wie der Wasserturm sind noch zu sehen. Gerade wegen der Brauereien sei der Wasserbedarf in der Stadt gestiegen, blickte Erhard zurück. Es sei auch Wasser vom Rösslekellerberg über hölzerne Rinnen Richtung Stadt transportiert worden.

Wasserversorgung von Schongau ist gesichert

Heutzutage sei die Wasserversorgung in Schongau unter anderem durch Tief- und Hochbehälter gesichert, so Buresch. Eine Privatisierung von Wasser, wie etwa in den USA sei hierzulande undenkbar. Trotzdem solle man vorsichtig mit der Ressource umgehen, forderte Buresch.

Statt Regenwasser in einen Kanal zu leiten, sollte es möglichst auf dem Grundstück versickern können. Die Stadtwerke könnten individuelle Tipps geben. Grundsätzlich gelte aber, dass so wenig Fläche wie möglich versiegelt werden sollte, so Buresch. Wobei Bebauungspläne diesem Wunsch häufig im Weg stehen würden, weil sie einen Bau in die Höhe häufig verhindern würden, so Sebastian Böse. Allerdings gebe es beispielsweise auch die Möglichkeit begrünte Flachdächer zu bauen, wie etwa am Kindergarten Regenbogen.

Mehr Versickerungsflächen sind gefragt

Zurück zu den Versickerungsflächen: Zum Beispiel in Schongau-West sei der Kanal bei Starkwasserereignissen, wie es sie in Zukunft wohl häufiger geben wird, schon überfordert gewesen, sagte Buresch. Auch ein größerer Kanal könne die Problematik nicht lösen, mehr Versickerungsflächen seien gefragt. Dass sauberes Wasser direkt in den Kanal geleitet wird sei auch deshalb problematisch, weil mehr Wasser als nötig gereinigt werden müsse, ergänzte Böse.

Bettina Buresch brachte das Stichwort „Schwammstadt“ ins Spiel – ein Konzept der Stadtplanung, Regenwasser lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es zu kanalisieren. Retentionsflächen müssten geschaffen werden. Als positives Beispiel nannte sie die Neugestaltung des Schulzentrums, bei der Grünflächen miteinander verbunden wurden.

Gärtnermeister Rainer Engler rät dazu, Laubbäume zu pflanzen

Gärtnermeister Rainer Engler riet außerdem dazu, Laubbäume zu pflanzen – in jedem Garten hätte einer Platz. Auch Teiche seien zu empfehlen – davon habe es früher eine ganze Kette ums Stadtgebiet herum gegeben. Auf keinen Fall sollte man dagegen seinen Rasen gießen. Die Pflanzen würden sich an die Gegebenheiten anpassen – „es ist nur eine Frage der Ästhetik“.

Zu guter Letzt kam die Rede auf den Lech, den „Steinigen“, wie die Übersetzung aus dem Keltischen lautet. Eine Überschwemmungsgefahr gehe seit dem Anlegen des Forggensees zwar nicht mehr von dem Fluss aus, trotzdem bleibe der Lech „ein schwieriger Partner“, der die Natur um Schongau geprägt hat. Bettina Buresch erklärte, dass der Bund Naturschutz sich für eine (zumindest teilweise) Renaturierung des Flusses einsetze. Konzessionen für einige der Kraftwerke am Lech würden bald ablaufen.

Ein interessantes Bauvorhaben ist auch auf dem Gelände der Gärtnerei Blumenschule von Rainer Engler geplant, wobei nicht alle Stadträte glücklich damit sind, dass nun mehr Wohnungen hinkommen sollen, als im ersten Entwurf vorgesehen.

