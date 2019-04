Historischer Verein: Krauthauf wiedergewählt

35 interessierte Vereinsmitglieder sind zur Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Schongau Stadt und Land gekommen. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren Vorstandswahlen.

Schongau – Die Mitgliederzahl des Historischen Vereins Schongau Stadt und Land ist im vergangenen Jahr mit 198 Vollmitgliedern und 35 Partnermitgliedschaften beinahe konstant geblieben. Sieben Neumitgliedern standen drei Austritte sowie drei Todesfälle gegenüber.

Nach den Vorträgen von Helmut Schmidbauer, Harald Scharrer und Franz Grundner über die ARGE Stadtmuseum (siehe unten), informierte die Vorsitzende Heide Krauthauf über die Vereinsaktivitäten im laufenden Jahr. So ist eine Exkursion nach Kelheim geplant, wo Walter Irlinger vom Landesamt für Denkmalschutz am Zusammenfluss von Donau und Altmühl Siedlungsbefunde aus der Keltenzeit vorstellen wird. Auch sollen der Hafen, die Rekonstruktion der Stadtmauer sowie vorgeschichtliche Befestigungen auf dem Michelsberg in der Nähe der Befreiungshalle besichtigt werden.

Daneben stehen beim Historischen Verein eine Führung im Peißenberger Bergwerksmuseum mit Konrad Fünfgelder sowie die Besichtigung der Verbrüderungstafel und der Pröpstetafel in der ehemaligen Klosterkirche in Rottenbuch mit Manfred Merk auf dem Programm.

Die Neuwahlen ergaben indes keine Veränderung, was für Zufriedenheit mit der Vorstandsarbeit spricht: Heide Krauthauf ist weiter Vorsitzende, ihr zur Seite steht weiterhin Franz Grundner als zweiter Vorsitzender. Ebenso wurden Wilfried Funke als Schriftführer und Lisa Beckstein als Schatzmeisterin in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren weiterhin Manfred Müller, Harald Scharrer und Helmut Schmidbauer. Auch die beiden Kassenprüferinnen Doris Link und Eva Schnaubelt verbleiben in ihrem Amt.

Die vorgesehene Vorstellung der Visualisierung der Burg am Schneckenbichel musste bei der Versammlung entfallen, da dieses Projekt erst in zwei bis drei Monaten abgeschlossen sein wird.

Begeisterung über Aufstellung des Cobi-Reiser-Uhrenbildes

Hinsichtlich der Aufstellung der Cobi-Reiser-Uhrenbildes in der Schongauer Staufer-Grundschule zeigte sich Krauthauf begeistert von der Präzision, mit der die 19,5 Tonnen schwere Mauerscheibe am endgültigen Standort platziert wurde.

Zwar seien die Kosten höher als ursprünglich angenommen, die Finanzierung sei aber gesichert durch großzügige Beiträge der Edith-Haberland-Stiftung von Augustiner-Bräu, der Sparkassenstiftung Schongau, der Kulturstiftung Oberbayern sowie verschiedene Kleinspenden. Erleichtert wird alles dadurch, dass Schongaus Bürgermeister und Stadtbaumeister voll hinter dem Projekt stehen, so dass die Vorsitzende zusammenfassen konnte: „Ja, wir sind auf der sicheren Seite.“

Abschließend blickte Krauthauf auf den ersten „Welf“ zurück, der im Jahr 1993, zur Zeit des ersten Hexenspiels, trotz der Warnungen des damaligen Kreisheimatpflegers Reinhard Schmitt („Lassen Sie die Finger davon, tun Sie sich das nicht an“) und mit Förderung durch Bürgermeister Luitpold Braun auf den Weg gebracht wurde.

Mit dabei waren damals schon die beiden Studienrätinnen Ingrid Haaser und Elisabeth Keltsch, die sich jetzt – mit 85 Jahren – aus dem Redaktionsteam zurückziehen wollen und von den versammelten Vereinsmitgliedern mit gebührendem Applaus und einem Präsentkorb verabschiedet wurden.

HELMUT BERNHARDT

