Kleinod St. Anna ein großes Sorgenkind

Bröckelnder Putz, feuchte Wände, größer werdende Risse: Die Heilig-Geist-Kirche St. Anna entwickelt sich zum Sorgenkind. Vor allem der Turm müsste dringend saniert werden. Und der Schutzengel-Altar ist seit Jahren mit einem Spanngurt gesichert. Die Sanierungskosten schätzt Stiftungsleiter Christian Osterried siebenstellig.

Schongau – Bei einer Begehung der Heiliggeist-Spitalkirche St. Anna in der Schongauer Karmeliterstraße sind die Schäden an dem Gotteshaus unübersehbar. Im Inneren ist vor allem der Schutzengel-Altar betroffen – Konzeptvorschläge für die Sanierung liegen seit 2017 vor. Dass die fast 300 Jahre alte Barockkirche (geweiht 1735) dringend einiger Handgriffe bedarf, ist lange bekannt: 2012 hatte mit erheblichem Aufwand eine Begasung des Dachstuhls stattgefunden – sogar Teile des angrenzenden Altenheims mussten evakuiert werden. Davor war St. Anna rund eineinhalb Jahre komplett gesperrt. Im August 2010 war ein Teil eines Engelflügels abgefallen, weil sich der Holzwurm fleißig durch die hölzernen Altäre und Verzierungen gearbeitet hatte.

+ Nicht nur verwittert ist der Turm von St. Anna. Es zeigen sich bereits Risse, Feuchtigkeit könnte eindringen. © Hans-Helmut Herold

Den Holzwurm hat man im Griff. Wie Osterried berichtet, jagte der zuständige Diplom-Restaurator Rainer Sgoff aus München dem gemeinen Nagekäfer im vergangenen Jahr noch einmal mit der Giftspritze hinterher. Es war aber nur wenig frisches Bohrmehl gefunden worden, so dass nur lokal behandelt werden musste.

Der Schutzengelaltar ist jedoch noch immer notgesichert – der gelbe Spanngurt am Kranzgesims ist gut sichtbar. Es gibt einen großen Spalt zwischen Kranzgesims und Aufsatz, an der Rückseite haben sich die Halteeisen im Bereich des Hauptgesims gelöst, sind wegen der Feuchtigkeit im Mauerwerk komplett korrodiert. Mal abgesehen von notwendigen Arbeiten an der Oberfläche, hat Sgoff substanzielle Schäden am Trägermaterial und statische Probleme für den mehrgeschossigen Altar festgestellt – unter anderem wird der Einbau von Feuchtigkeitssperren am Untergrund vorgeschlagen, denn die Tragebalken sind morsch.

+ Schutzengelaltar: Mit einem Spanngurt ist dieser bereits seit geraumer Zeit gesichert, alle Altäre sind gefährdet. © Hans-Helmut Herold

„Die Kirche hat kein festes Fundament“, weiß Osterried. Am Mauerwerk – übrigens auch außerhalb der Kirche großflächig – sind überall Feuchtigkeitsschäden erkennbar. „Bei den anderen Seitenaltären ist die Problematik ähnlich“, so Osterried, der befürchtet, dass sich die Altäre von der Rückwand lösen könnten. Die vor längerer Zeit geschätzten Sanierungskosten für alle Altäre belaufen sich auf rund 48 000 Euro, was nichts ist im Vergleich zu notwendigen Arbeiten am Turm. Ein großer Spalt zwischen Turm und Kirchenschiff zeigt sich bereits, Glocken werden laut Osterried nicht mehr geläutet, nur das Stundengeläut ist noch zu hören. Kosten insgesamt rund 180 000 Euro und außen am Kirchenschiff rund 530 000 Euro. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich also derzeit auf 758 000 Euro. Und da ist der prägnante Prälatensaal direkt im ersten Stock mit Fenster zum Kirchenschiff gar nicht mit eingerechnet. Dort bröselt langsam aber stetig das Mauerwerk aus den immer breiter werdenden Rissen und Fugen. Gipsbänder dokumentieren, wie das Gebäude arbeitet.

+ Der Prälatensaal genannte Raum ist wie ein verborgener Schatz, jedoch bröckelt überall der Putz. © Hans-Helmut Herold

Wenn man nun Kostensteigerungen mit eingerechnet, ist man rasch bei einer Million Euro, schätzt Osterried. Die St. Anna-Kirche ist zwar in Besitz der Heiliggeist-Spital-Stiftung, und im Haushalt ab 2020 sind auch Gelder eingestellt. „Aber die Stiftung schafft die Sanierung nicht“, macht Osterried deutlich. Einspringen müsste dann die Stadt. Bürgermeister Falk Sluyterman hatte jüngst in der Bürgerversammlung zwar bestätigt, dass selbstverständlich Sicherungsmaßnahmen ergriffen würden. „Eine umfassende Sanierung steht aber nicht auf der Agenda“, so Sluyterman Ende März. Eventuell gebe es Fördermöglichkeiten, um die Kirche instandzusetzen.

Die Bitte, sich doch um die barocke Kirche zu kümmern, hatte in der Bürgerversammlung Gabi Atzler vorgebracht, Vorsitzende des Annabundes. Sie wünschte sich auch, das Gotteshaus touristisch zu nutzen. Eine Blickbeziehung in den Innenhof zu schaffen, sei bereits angedacht, so Osterried. Auch das Gewölbe unterhalb der Kirche könne einbezogen werden, etwa für eine Wein- oder Bierprobe. Künftig soll auch der Heiliggeist-Hof aufgewertet werden. Wenn der Stadtmauerrundgang ab dem Münzgebäude fertig ist, endet die Besichtigung im Hof. Die Diözese übrigens hat an der St. Anna-Kirche kein Interesse. Die Stiftung hatte bereits versucht, das Gotteshaus, das laut Osterried mit einem Euro in den Büchern steht, abzugeben – Fehlanzeige.

Info: Die St. Anna-Kirche ist dank einer Heimbewohnerin täglich zwischen ca. 9 und 17 Uhr geöffnet.

