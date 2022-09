Schongau: Heim & Hobby geht, Postagentur in Altstadt bleibt

Von: Elke Robert

Die Postagentur bekommt einen neuen Betreiber. hh © Hans-Helmut Herold

Zum Jahreswechsel schließt Heim & Hobby in der Schongauer Münzstraße. Vilma und Richard Beinhofer verlagern das gesamtes Sortiment des Geschäfts für Bastel- und Kunstbedarf nach Peiting. Was ändert sich für die Postkunden?

Schongau - Befürchtungen, dass man nun von der Schongauer Altstadt aus einen Betriebsausflug bis zur nächsten Postfiliale in Schongau-West unternehmen muss, können aber zerstreut werden. „Für Postkunden ändert sich nichts“, betont Richard Beinhofer, der seine Frau Vilma im Geschäft unterstützt.

Erst kürzlich hatte er einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und einen Nachmieter gesucht. Und der sei auch bereits gefunden. Ein bekanntes Unternehmen aus Schongau wolle die Ladenfläche übernehmen, und zwar inklusive der Postagentur in der Altstadt, so Beinhofer. Noch seien die Verträge mit dem Vermieter und der Post nicht unterschrieben, weshalb man den Namen auch nicht verraten könne, aber er geht davon aus, dass es zum Jahresende hin einen fließenden Wechsel geben wird. „Die Post wird nie geschlossen sein“, so Beinhofer.

Standort Schongau wird aufgegeben, Peiting verstärkt

Den Standort Schongau aufzugeben und sich ausschließlich auf Peiting zu konzentrieren, sei eine Entscheidung aus wirtschaftlichen Motiven heraus, erklärt Beinhofer auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten. „Der Aufwand ist langfristig zu groß, zwei Läden zu betreiben, wir wollten auch privat weniger Zeit in zwei unterschiedliche Standorte stecken“, erklärt er.

Und es gibt noch einen weiteren Grund: „Die Entscheidung fiel für Peiting, weil wir dort die Post für den ganzen Ort betreiben, und nicht nur wie in Schongau für einen Teil“, so sein Hinweis auf die Postagentur bei Schreibwaren Seitz in der Tannenberger Straße.

Umzug wird dann fließend gestaltet

Was die Waren von Heim & Hobby anbelangt, wolle man den Umzug dann fließend gestalten, nach und nach das Sortiment in die Verkaufsflächen nach Peiting verlagern. Schluss sein soll Ende Dezember.

Im Mai 2016 hatte man den Namen und die Waren des bestehenden Ladens Heim & Hobby von Anna Müller in der Christophstraße übernommen und in der Münzstraße 27 neu eröffnet. Erst im November 2019 kam dann die Postfiliale hinzu, als der Nachfolger im früheren Traditions-Fachgeschäft Einzinger an der Ecke Christophstraße/Weinstraße Ende September 2019 von heute auf morgen schließen musste – nach einer Durchsuchung der Polizei. Im Raum standen damals Betrugsvorwürfe. Auch die Postkunden standen damit vor verschlossener Tür, eine Lösung war händeringend gesucht worden.

Selbstleuchtendes Postschild war mehrfach in der Kritik

Seitens der Stadt war die Initiative der Beinhofers, auch die Schongauer Postfiliale in der Altstadt zu übernehmen, sehr begrüßt worden. Im Bauausschuss hatte man alle Wege frei gemacht, selbst wenn nicht alle Stadträte über das selbstleuchtende Postschild begeistert waren, entspricht es doch nicht den Vorgaben der Werbesatzung.

