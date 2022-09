Umzug in die Schongauer Altstadt: So sollen die ehemaligen Räume der Heimerer Schulen genutzt werden

Von: Elena Siegl

Neue Nachnutzung gefunden für das Gebäude der Heiliggeist-Spital-Stiftung. © Hans-Helmut Herold

Die Heimerer Schulen sind an den Marienplatz gezogen. Leerstand in ihrem ehemaligen Gebäude droht dennoch nicht. Es gibt neue Mieter.

Schongau – Noch stapeln sich die Kisten in den Ecken und warten darauf, ausgepackt zu werden, überall wird gewerkelt. Hier geputzt, da die Lampen installiert. Kurzum: Der Umzug von Bettina Freimut mit ihrem „Instiut Tiere im Einsatz“ ist vergangene Woche noch in vollem Gange. Schon in wenigen Tagen sollen die 21 Teilnehmer ihres aktuellen Kurses nämlich in den ehemaligen Räumen der Heimerer Schulen, in der Schongauer Altstadt, weiter ausgebildet werden.

Zwar betreibt Freimut auch eine Hundeschule am Ilgen – „die SachHundigen“ – die hat mit dem „Institut Tiere im Einsatz“ aber nichts zu tun. Es habe da schon Verwechslungen gegeben. Dass das ein oder andere Tier mit Freimut oder Dozenten hin und wieder in den Schulungsräumen in der Karmeliterstraße auftaucht, sei aber gut möglich, schließlich wird dort in Sachen tiergestützter Therapie ausgebildet. Es wird hier aber vor allem um die Theorie gehen, für den Praxisanteil der Ausbildung kooperiert Freimut mit Erlebnisbauernhöfen in der Region.

Vor ihren neuen Räumen: Bettina Freimut mit ihrem Hund Bond vom Altvilstal und Huhn Gundi. © Institut Tiere im Einsatz

Die Kurse des Instituts starten immer im Januar, nach etwa eineinhalb Jahren ist die Weiterbildung beendet, erklärt Freimut. Dazu gehört auch das Absolvieren eines Praktikums sowie das Schreiben einer Facharbeit. Teilnehmer reisen zu den Kurstagen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an. Darunter sind häufig Ärzte, Psychologen, Logopäden oder Erzieher – also in der Regel Menschen mit einem medizinischem oder sozialen Berufshintergrund die künftig Tiere in ihre Arbeit mit einbeziehen wollen. Seien es zum Beispiel Hunde, Hühner, Pferde oder Meerschweinchen. Damit, das eigene Haustier mit in die Praxis oder Einrichtung zu nehmen, ist es nämlich nicht getan, so Freimut.

Insitut Tiere im Einsatz war zuvor im Postgebäude

In der Weiterbildung des Instituts geht es unter anderem um den fachkundigen und ethischen Umgang mit Tieren, Signale richtig zu deuten, um sie auch aus Situationen nehmen zu können. Nicht jedes Tier mag es gestreichelt zu werden und nicht jeder Mensch – etwa ein Mitbewohner eines Seniorenheims, wo Tiere beispielsweise zum Einsatz kommen könnten – mag es, einen Hasen auf dem Schoß zu haben, nennt Freimut als Beispiel. Dann sind wohl beide glücklich(er), wenn, der Hase im Raum herumhoppelt und aus der Ferne beobachtet werden kann. „Ein Therapietier muss nicht alles über sich ergehen lassen“, betont Freimut. Die Weiterbildung ist von der „International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT) akkreditiert. Freimut ist hier auch in der Vorstandschaft tätig.

Zuletzt war das „Institut Tiere im Einsatz“ im ersten Stock des Postgebäudes untergebracht. Über Mund-zu-Mund-Propaganda habe sie von den leerwerdenden Räumen in der Karmeliterstraße erfahren. Die Räumlichkeiten bieten viel Platz – gerade zu Corona-Zeiten ein Vorteil. Freimut kann sich außerdem vorstellen, die Räume für Veranstaltungen zu vermieten.

Alzheimergesellschaft Lechrain bezieht Raum in der Karmeliterstraße

Mit ihren neuen Nachbarn versteht sie sich schon gut. Auch die Alzheimergesellschaft Lechrain zieht nämlich in die ehemaligen Heimerer Schulen. Der „Treffpunkt Demenz“, der hier entsteht, soll am 13. Oktober eröffnet werden. Mit der Einrichtung des Raumes wurde bereits begonnen, erzählt Doris Kettner. Die Alzheimergesellschaft, die im vergangenen Jahr gegründet wurde, bietet für Erkrankte und Angehörige bereits eine Vielzahl an Austausch- und Beratungsmöglichkeiten an. Auch in Schulen gehen die Vorsitzenden Doris Kettner und Petra Stragis beispielsweise, um für das Thema zu sensibilisieren. Ihr Ziel ist es, Schongau dadurch langfristig zu einer „demenzsensiblen Kommune“ zu machen.

Einen Treffpunkt für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, und ihre Angehörigen, eröffnen Doris Kettner und Petra Stragis. © GRONAU (Archiv)

Der Rotary Club Schongau sponsert den Bezug eines Raumes in der Karmeliterstraße, sagt Kettner auf Nachfrage der Heimatzeitung. Künftig soll der Raum Anlaufstelle sein und zum Beispiel für Angehörigensitzungen oder Veranstaltungen für Erkrankte genutzt werden. Gleich an die Eröffnung der neuen Räume schließt das nun bereits sechste Aktionswochenende „Demenz“ an. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema „Demenzvorbeugung“. Kettner und Stragis bereiten dafür wieder ein umfangreiches Programm vor.

Neuer Mieter fürs Bantelehaus wird noch gesucht Das gesamte ehemalige Areal der Heimerer Schulen an der Karmeliterstraße gehört zur Heiliggeist-Spital-Stiftung. Christian Osterried, Leiter der Einrichtung, freut sich über die neuen Mieter in dem Hauptgebäude, man habe eine gute Nachnutzung gefunden. Von den ehemaligen Räumen der Schongauer Heimererschule muss nun nur noch ein neuer Mieter für das sogenannte Bantelehaus an der Lechtorstraße/Ecke Karmeliterstraße gefunden werden. Dort war zuletzt die Verwaltung der Schule untergebracht mit Schulleitung und Sekretariat. Osterried wäre es lieber, wie er betont, wenn das Gebäude auch weiterhin gewerblich genutzt werden könnte, allerdings sei niemand in Sicht, Anfragen gebe es bisher nicht. „Wenn sich kein gewerblicher Mieter findet, müsste das Gebäude einer Wohnnutzung zugeführt werden“, so Osterried. Auch der Stiftungsausschuss habe bereits darüber diskutiert. Allerdings sei das auch mit Kosten für die Stiftung verbunden, denn zumindest das Bad müsse erneuert werden. Interessenten einer gewerblichen Nutzung könnten sich gerne persönlich mit ihm in Verbindung setzen, so Osterried.

