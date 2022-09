Bankhaus ist nun modernes Schulgebäude: Heimerer Schulen sind an Schongauer Marienplatz gezogen

Von: Elke Robert

Teilen

Das Gebäude der ehemaligen Hypo-Vereinsbank am Marienplatz 4 beheimatet nun die Heimerer Schule. © Hans-Helmut Herold

Die Heimerer Schulen haben ihr neues Domizil am Marienplatz bereits bezogen. Mitte September will man sich bei einem Tag der offenen Türe präsentieren.

Schongau – Die offizielle Adresse der Heimerer Schule in Schongau lautet nun nicht mehr Karmeliterstraße 4, sondern Marienplatz 4. Dort allerdings ist ab sofort nur noch ein Nebeneingang, der Haupteingang der Altenpflegeschule liegt auf der anderen Seite des großen Gebäudes am Lechtorweg.

„Das wird noch ausgeschildert, aber die Schüler werden sich sicher gleich daran gewöhnen“, ist sich Juniorchef Adrian Heimerer sicher. Und die ersten Schüler kamen im Juli schon in den Genuss, die frisch sanierten Räume in der ehemaligen Hypo-Vereinsbank nutzen zu dürfen. Ganz offiziell startet man nun mit Beginn des neuen Ausbildungsjahrs.

Einige Arbeiten im Außenbereich stehen noch an

Seit der Umbau 2021 mit leichten Verzögerungen losgehen konnte – während der Pandemie war offenbar das Bewilligen der Fördergelder der Regierung von Oberbayern alles andere als einfach – habe eins ins andere gegriffen, blickt Heimerer zurück. „Toi, toi, toi, es ist extrem gut gelaufen trotz der ganzen Berichte über Engpässe, Lieferschwierigkeiten oder Arbeitermangel.“

Juniorchef Adrian Heimerer freut sich, dass mit der Baustelle alles so reibungslos geklappt hat. © Hans-Helmut Herold

Die Preissteigerungen hätten allerdings auch dieses Vorhaben nicht verschont. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf 2,17 Millionen Euro, angesetzt waren rund 1,9 Millionen Euro. Förderfähig sind 1,47 Millionen Euro, davon bekomme man die Hälfte ersetzt, worüber man sehr dankbar sei.

Was noch fehlt, sind einige Arbeiten im Außenbereich wie die Einfahrt oder eine Terrasse – „aber alles Dinge, die für den Schulalltag nicht zwingend Voraussetzung sind, da kann man noch für ein paar Wochen Baustelle verkraften“, so Heimerer.

Historie des Gebäudes bleibt sichtbar

Aus dem ehemaligen Bankhaus ist nun ein modernes Schulgebäude geworden, in dem aber auch die Historie des Gebäudes sichtbar bleibt. Dies ist bereits im Erdgeschoss erkennbar, wo zwei große, abtrennbare Räume für den Theorieunterricht entstanden. Die Wandbemalung, an die sich viele Bankkunden erinnern, ist erhalten geblieben. Vier Unterrichtsräume sind insgesamt im Haus eingerichtet worden, darunter auch der Praxisraum. Technisch habe man im Vergleich zur alten Ausstattung in der Karmeliterstraße einiges aufgerüstet, so Heimerer.

Moderne Ausstattung in einem alten Gemäuer: Insgesamt sind drei Theorie-Schulungsräume eingerichtet worden, im Obergeschoss (Foto) und im Erdgeschoss. © Hans-Helmut Herold

Und auch wohlfühlen sollen sich die Schüler und die Angestellten: Es gibt Aufenthaltsräume, eine Kochnische und zwei begehbare Dachterrassen für die Arbeitspausen. Besprechungsraum, Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich dürfen ebenfalls nicht fehlen. Nicht zuletzt ist im Dachgeschoss ein kleiner Wohnbereich geschaffen worden mit zwei getrennten Zimmern und gemeinsamem Küchenbereich und Bad. Ob für auswärtige Lehrer oder als kurzfristiges Domizil für Schüler – die künftige Nutzung ist noch nicht geklärt. Aber auch dort unterm Dach hat man nicht einfach die alte Bausubstanz herausgerissen oder hinter Mauern versteckt, sondern im Gegenteil betont: Sichtbar geblieben ist auf den Balken nicht nur der Schriftzug, wer 1865 in welchem Auftrag den Dachstuhl errichtete, auch Friedrich und Josefine Heimerer sind dort als neue Bauherren für das Jahr 2022 verewigt. Und auch der Tresor der Hypo-Vereinsbank samt der einzelnen Schließfächer blieb im Keller bestehen und ist nun zum Getränkedepot umfunktioniert geworden: Ein großer Getränkeautomat fand ganz „feuer- und einbruchssicher“, wie es auf dem alten Typenschild des Tresors heißt, seinen Platz.

Heimerer Schulen Schongau: Vier Klassen zum neuen Ausbildungsjahr

Vier Klassen kann Schulleiter Florian Bentenrieder zum neuen Ausbildungsjahr begrüßen, jeweils eine in der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann und eine Klasse für die einjährige Ausbildung als Pflegehelfer/Pflegehelferin.

Alles unter einem Dach: Der Praxis-Schulungsraum mit den Übungspuppen. © Hans-Helmut Herold

Die Pläne, die Räume der ehemaligen Schule in der Karmeliterstraße weiter zu mieten, um zusätzliche Schulungsräume vorzuhalten für eine Anerkennungsausbildung für ausländische Pflegekräfte, hat jedoch Corona vereitelt. Die Ausbildung der überwiegend chinesischen Fachkräfte sei je nach Herkunftsregion teilweise völlig ins Stocken geraten, berichtet Adrian Heimerer. Eine größere Gruppe soll aber im Herbst im Seminarhaus der Heimerer Schulen in Schwabsoien wieder mit Lehrgängen und Prüfungen starten.

Tag der offenen Türe Die offizielle Eröffnung nach dem Umzug der Berufsfachschulen Heimerer in Schongau ist geplant für Freitag, 16. September. Nach einem Termin für geladene Gäste präsentieren Schüler und Lehrer die Räumlichkeiten am Marienplatz 4 ab 15.30 Uhr bei einem Tag der offenen Tür.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.