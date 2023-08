Herbst-Semester bei der VHS Schongau: Von Yoga- über Podcast-Workshop bis hin zu „Tanzmuffel“-Crashkurs

Von: Elena Siegl

Das Schongauer VHS-Team (v.l.): Birgit Groba-Gottwald, Maximilian Geiger, Ursula Diesch, Undine Ammann und Roswitha Eimer. © PHOTOGRAPHIE ZACHERL (Archiv)

Zahlreiche neue Kurse und Dozenten bietet das Herbst-Programm der Volkshochschule (VHS) Schongau auf. Bewährte Kursangebote wurden außerdem erweitert.

Schongau – Yoga-Kurse sind der absolute Renner bei der Schongauer Volkshochschule. Regelmäßig sind sie innerhalb kurzer Zeit ausgebucht, so VHS-Leiter Max Geiger. Im Herbst-Semester werden deshalb diverse Yoga-Kurse in allen Geschmacksrichtungen angeboten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Von Hatha Yoga für Anfänger über Yin Yoga bis hin zu Gebetszeit mit Yoga.

Auch bei einem anderen beliebten Kurs habe man versucht, das Angebot zu erweitern, erzählt Geiger. So gibt es diesmal drei Termine für die Pilzwanderung, bei der Thomas und Ruth Zick erklären, wie man Schwammerl richtig sammelt, wie man Speisepilze richtig erkennt und welche giftigen Doppelgänger es gibt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich dennoch so schnell wie möglich anmelden, rät Geiger.

Tanz-Schnupperkurse, Debattieren und Fotografieren bei der VHS Schongau

„Bewusst sein“ lautet das Motto des neuen VHS-Semesters im Pfaffenwinkel. Um „bewusst zu leben und nicht nur vor sich hin zu existieren, müssen wir unser Bewusstsein stets erweitern“, heißt es im Vorwort des Programms. Tatsächlich wolle man motivieren, bewusst aktiv zu sein und etwas Neues auszuprobieren, erklärt Schongaus VHS-Leiter Max Geiger.

Und passend dazu hat man natürlich einiges im Angebot. Wie wäre es zum Beispiel mit Tanzen? Mehrere Eintageskurse zum Reinschnuppern gibt es bei der VHS. Von Cha Cha Cha und Walzer bis Jive und Tango. Selbst für „Tanzmuffel“ gibt es einen Crash-Kurs.

Neu im Programm ist auch ein Debattierkurs, sagt Geiger. „Bewusst Argumente suchen und einsetzen“ sei dabei gefragt. „Entdecke die Bretter, die die Welt bedeuten“ heißt es bei einem Theaterkurs, und der Schongauer Fotograf Tobias Fuhrmann erklärt in einem Grundlagenkurs, wie eine Kamera funktioniert und wie man das Beste aus Bildern herausholt. Eltern mit Kleinkindern zeigt Linda Kutsche, die heuer den „FamilienRaum“ in Schongau eröffnet hat, die Vorteile von Tuch und Tragehilfen sowie das Wickeln mit Stoffwindeln.

Podcast-Kurs und neue Dozenten bei der VHS Schongau

Hochkonjunktur haben derzeit Podcasts, so Geiger. „Jeder hört welche“ – und vielleicht entstehen in der Region bald auch einige neue? Michael Boos, der zum Festspiel „1493“ selbst einen Podcast produziert hat, erklärt in einem VHS-Workshop zumindest allen Interessierten, wie man das Audioformat erstellt, „bewusst ins Mikrofon spricht und bewusst die Zuhörer anspricht“, so Geiger., der selbst gespannt ist, wie das Angebot angenommen wird. „Einfach mal ausprobieren“, gelte eben nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Volkshochschule.

Knapp zehn neue Dozenten habe man für das Herbstprogramm gewinnen können, erzählt Geiger weiter. Teilweise seien diese auf die VHS zugekommen, manchmal lief es aber auch anders herum. Neu dabei ist etwa auch Enes Evci, der einen Erstorientierungskurs für Zugewanderte anbietet.

Sprachkurse bei der VHS Schongau

Sprachkurse – ob Englisch, Französisch oder Italienisch – dürfen im VHS-Programm nicht fehlen. Außerdem wird über diverse Finanzthemen informiert „Wie werde ich Millionär“, „Einführung in ETFs“ oder „Erben und Vererben“ heißt es da beispielsweise. Es gibt Wanderungen in der Region oder Vorträge zu weit entfernten Ländern. Mal- und Kochkurse runden das Programm ab. Kurzum: Für sämtliche Interessen lässt sich etwas finden.

Wieder VHS-Kurse in Steingaden In Steingaden gab es längere Zeit keine Außenstelle der VHS Schongau mehr. Heuer ändert sich das, freut sich Maximilian Geiger. Heißt: In Steingaden werden an drei Tagen Kurse angeboten. „Der Bürgermeister stellt die nötigen Räume zur Verfügung“, so Geiger. So hofft man, auch im Steingadener Bereich Menschen für das VHS-Angebot zu begeistern, die nun keine längeren Wege mehr auf sich nehmen müssen.

Das VHS-Programm ist im Internet unter www.vhs-schongau.de zu finden. Außerdem liegt das Heft u.a. im Rathaus aus.