Historiker ist Herr über Kirchen und Kapellen

Von: Elke Robert

Die rechte Hand von Pfarrer Norbert Marxer (rechts) ist nun Anton Englert. Er macht sich gerade mit seiner neuen Aufgabe als Verwaltungsleiter vertraut. © ELKE ROBERT

Neuer Herr über die Gotteshäuser im Schongauer Land ist Anton Englert. Er hat soeben das Amt von Verwaltungsleiter Harry Behne übernommen. Keine leichte Aufgabe: Mehr als 50 Kirchen und Kapellen gilt es, im Auge zu behalten in den Pfarreien von Schongau, Altenstadt, Auerberg und Steingaden.

Schongau – Im Hintergrund hat es in Schongau einen Stabwechsel gegeben für die Aufgabe des Verwaltungsleiters, und zwar nicht nur bei der Pfarreiengemeinschaft Schongau, sondern auch für die angrenzenden Bereiche Altenstadt, rund um den Auerberg und Steingaden. Harry Behne, der sich vier Jahre lang um die Gebäude der Kirche im Schongauer Land gekümmert hat, ist zwar auch weiter im Dienste der Diözese Augsburg, hat sich aber wieder Richtung seines Wohnorts im Allgäu orientiert und betreut nun das südliche Ostallgäu mit Pfronten, Nesselwang und Seeg.

„Es war sehr bereichernd in Schongau“, blickt Behne zurück. „Das Aufgabengebiet ist sehr komplex.“ Er habe die Zeit geschätzt, auch die Zusammenarbeit mit den Pfarrern. „Ich habe viel gelernt.“

Zwei Wochen gemeinsame Zeit für die Übergabe

Zwei Wochen gemeinsame Zeit gab es für den alten und neuen Verwaltungsleiter, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen, „mit den Kirchen, den Kindergärten und allem, was sonst noch dranhängt“. Allein 14 Pfarrkirchen zählt Behne auf, dazu über 40 weitere Kirchen und Kapellen.

Um all’ dies wird sich nun also Anton Englert aus Füssen kümmern. Sein Dienstort ist Schongau mit Büro in der Schönlinder Straße bei Verklärung Christi und Hauptsitz beim Katholischen Pfarramt Mariae Himmelfahrt in der Kirchenstraße bei Stadtpfarrer Norbert Marxer. Neben den Liegenschaften der Kirche geht es auch um den Personalbereich inklusive der Stellenausschreibungen und der Bewerbungsgespräche oder Sitzungen der Kirchenverwaltung.

Eng ist dabei die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kirchenpflegern. Allein für Schongau sind dies zwei: die neu gewählte Kirchenpflegerin von Mariae Himmelfahrt, Brigitte Hack, und Thomas Geiger in Verklärung Christi.

Englert prägt die Liebe zum Segeln

1967 in Ansbach geboren und in Füssen aufgewachsen, prägte Englert von Beginn an die Liebe zum Segeln – noch heute ist er bei Regatten dabei. Er absolvierte eine Bootsbauerlehre am Bodensee und in der Bootswerft in Maasholm an der Schlei. Nach zwei Gesellenjahren studierte er an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und schloss mit einem „Magister Artium“ in den Fächern Ur- und Frühgeschichte, Volkskunde und Bodenkunde ab. „Weil ich an der Universität auch die Nachbarsprache Dänisch gelernt hatte, eröffnete sich für mich unverhofft die Möglichkeit, an einem Forschungszentrum des Dänischen Nationalmuseum in Roskilde eine Doktorarbeit über große Lastschiffe in dänischen Gewässern im Hochmittelalter zu schreiben“, berichtet Englert. Dabei habe er viel über die Bedeutung der Christianisierung für die Geschichte Europas gelernt.

Zwischen den Jahren 2002 und 2015 arbeitete er als Forschungskoordinator im Wikingerschiffsmuseum in Roskilde. Gemeinsam mit seiner dänischen Frau Airi kehrte er 2016 nach Füssen zurück und übernahm dort die Leitung der städtischen Museen.

„Nachdem ich nun viele Jahre die lange und wechselvolle Geschichte des Bistums Augsburg in Füssen vermittelt habe, möchte ich gerne aktiv zur Zukunft des Bistums beitragen“, so Englert. Er freue sich darauf, den vier leitenden Pfarrern der Pfarreiengemeinschaften als rechte Hand zur Seite zu stehen.

Start gleich mit Auszeit, um als Reservist zu dienen

Jetzt auch persönlich: Denn kaum, dass Englert seine neue Aufgabe in Schongau gestartet hatte, gab es für ihn auch schon wieder eine zweiwöchige Auszeit und einen ganz anderen Auftrag. Er hatte sich nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar als Reservist gemeldet, berichtet er im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. „Es war gar nicht so einfach, da wieder reinzukommen, aber ich will meinen Beitrag leisten“, so Englert.

Für zwei Wochen pro Jahr ist der studierte Historiker bei der Luftwaffe in einem kleinen Sachgebiet als Berater tätig – mit Hauptschwerpunkt militärgeschichtliche Sammlungen.

