Schongau: Historiker streiten über Beschilderung der Stadtrundgänge

Von: Elke Robert

Stadt Bezüge der Tafeln „zu allgemein" Themenweg sei „spektakulär"

Eine Orientierung für Touristen in der Altstadt, Hinweise für Schongauer über verschwundene Stadtgeschichte – diverse Beschilderungen waren schon angekündigt worden, aufgestellt ist bisher keine einzige Tafel. Hintergrund ist auch eine Differenz unter Historikern. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Schongau – Ein informativer Rundweg um die Schongauer Stadtmauer soll es werden, der Gäste wie Einheimische dazu einlädt, auf Spurensuche zu gehen und in die Stadtgeschichte einzutauchen – gesprochen wird darüber in Schongau schon seit rund zehn Jahren, aber bisher steht noch kein einziges dieser Schilder. Dabei war im Jahr 2021 schon alles recht weit gediehen. Bei den Diskussionen im Bau- und Umweltausschuss hatte sich augenscheinlich nur noch alles um die Form- und Farbgebung gedreht, unter dem Stichwort „Signaletik-Konzept“ hatte sich das Gremium ausführlichst mit der optischen Wirkung auseinandergesetzt.

Verwendet werden sollten die Texte des renommierten Burgenforschers Joachim Zeune

Inhaltlich sollte die Untersuchung des renommierten Burgenforschers Joachim Zeune verwendet werden, die viele Jahre zuvor für das Inwertsetzungskonzept der Stadtmauer erstellt worden war, hieß es. Und im April 2022 war dann in einem Bauausschuss schon detailliert vorgestellt worden, wo die zwölf Tafeln platziert werden sollen – inhaltlich seien die Schilder abgestimmt, bereits produziert und würden aufgestellt, sobald es die Witterung zulässt. Dazu kam es bis heute nicht, und der Stadtmauerrundweg wird auch noch ein wenig länger auf sich warten lassen, denn die Texte müssen offenbar noch einmal überarbeitet werden. „Inhaltliche Differenzen der Historiker“ hatte es Stadtbaumeister Sebastian Dietrich jüngst in einer Sitzung genannt.

„Rund 50 Prozent der Beschriftungen hat mit Schongau nichts zu tun“

„Mein großer Kritikpunkt an der Sache war: Rund 50 Prozent der Beschriftungen hat mit Schongau nichts zu tun, sondern es handelt sich um Analogien“, erklärt es Stadtarchivar Franz Grundner. Zeune habe zwar zwei Jahre in Schongau geforscht, dann aber viel zu allgemeine Bezüge hergestellt, „was interessiert mich eine Stadtmauer in Mesopotamien“, so Grundner.

„Aus unserer Sicht war das verbesserungswürdig, es genügte nicht den Ansprüchen, die man haben sollte“, fasst es Heide Krauthauf zusammen, Vorsitzende des Historischen Vereins Schongau – Stadt und Land. Es habe Fehler im Layout gegeben wie fehlende Leerzeichen, „das hätte die Agentur sehen müssen“. Aber es habe auch „wirkliche Fehler“ gegeben, Schreibfehler wie auch inhaltliche. „Und auch die englische Übersetzung war nicht passend“, erinnert sich Krauthauf. All die Kritikpunkte habe man weitergegeben in einem gemeinsamen Brief an die Stadt.

Burgenforscher kann die Kritik gar nicht nachvollziehen, mit ihm habe keiner gesprochen

Joachim Zeune weiß überhaupt nicht, worum es eigentlich geht und worin die Kritik besteht: „Ich finde das sehr seltsam, mit mir hat kein Mensch geredet“, erklärt der Burgenforscher im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. Entstanden sei ein sehr schöner Themenweg, „spektakulär“ nennt er ihn sogar, „in dieser Art gibt es in ganz Deutschland keinen zweiten“. Der Mittelalterarchäologe sei sich mit stellv. Stadtbaumeister Robert Thomas einig gewesen, das Thema nicht zu eng zu fassen, sondern tiefer einzusteigen und den Blick zu öffnen. Von der Geschichte der Stadtmauer über das Stadtrecht bis hin zur Steuererleichterung oder zu den Waffen, die für die Verteidigung eingesetzt wurden – die Thematik sei aufgebaut worden, „wie es sich gehört“, so Zeune – inklusive Informationen über Schongau. Jetzt sei er ratlos. „Ich wäre ganz offen, aber die Texte sind auch nicht zurückgekommen mit irgendwelchen Anmerkungen, so habe ich das noch nie erlebt.“

Maximilian Geiger übernimmt nun die Aufgabe

Am Zug ist nun Maximilian Geiger, seit acht Monaten Leiter der Tourist Information und der Volkshochschule Schongau. Dieser hat die Aufgabe der Überarbeitung übertragen bekommen, was Krauthauf absolut positiv bewertet, da Geiger selbst Historiker ist. Das ist aber nicht der einzige Schilderauftrag, den Geiger auf dem Tisch liegen hat.

Weitere Tafeln sind geplant

Nach dem Motto „Es war einmal“ sollen in Schongau Gebäude bzw. deren ehemalige Funktion, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt, wieder sichtbar gemacht werden. Zu viel will Maximilian Geiger von der Tourist Information über die „Points of Interest“ noch nicht verraten, nennt aber zwei Beispiele wie das ehemalige Krankenhaus in der Münzstraße (heutige Sparkasse), oder die Busgarage (heute vom Bauhof genutzt). Diese Beschilderung der verschwundenen Orte ist wohl die erste, die umgesetzt werden kann. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, ist die Enthüllung des Rundgangs für den 21. Mai geplant – passend zum bayernweiten Tag der Heimat, dem „Heimat. Erlebnistag“.



Desweiteren sollen für eine bessere Orientierung der Besucher u.a. am Lindenplatz und am Volksfestplatz große Schilder aufgestellt werden, auf denen die wichtigsten Punkte in der Stadt zu finden sind – und zwar nicht nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet, sondern so, dass sich jeder Auswärtige leicht zurechtfinden kann. Und auch eine Beschilderung über jene Orte, die in der düsteren NS-Zeit in Schongau eine Rolle spielten, fehlt noch – eine Konzeption liegt vor, über die zeitliche Umsetzung ist aber nichts bekannt.