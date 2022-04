Käsehersteller Hochland produziert weiter in Russland

Von: Boris Forstner

Teilen

Der Vorstand der Hochland SE: (v.l.) Josef Stitzl, Hubert Staub, Sebastian Schaeffer und Peter Stahl. © Hochland

Während sich viele Unternehmen wegen des Angriffs auf die Ukraine aus Russland zurückziehen, will der Käsehersteller Hochland sein Geschäft vor Ort nicht aufgeben. Auf der Bilanz-Pressekonferenz begründete der Vorstand seine Entscheidung.

Schongau/Heimenkirch - Der Allgäuer Käseproduzent Hochland, der in Schongau ein großes Werk mit 630 Mitarbeitern betreibt, verarbeitet vor Ort rund 270 Millionen Kilogramm Rohmilch auch vieler Bauern aus dem Landkreis. Noch mehr Mitarbeiter hat das Unternehmen, einer der größten Käsehersteller Europas mit insgesamt rund 5500 Mitarbeitern, allerdings in Russland, wo Hochland in den vergangenen Jahren stetig gewachsen war und Marktführer ist: In insgesamt drei Werken in Raos bei Moskau, Belinsky (rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau) und Prokhorovka (nahe der ukrainischen Grenze) beschäftigt Hochland rund 1600 Mitarbeiter.

Und dabei wird es auch bleiben, bestätigte CEO Peter Stahl bei der gestrigen Bilanz-Pressekonferenz am Stammsitz in Heimenkirch: „Hochland verurteilt den durch nichts zu rechtfertigenden Krieg gegen die Menschen in der Ukraine“, betonte er. Um ein Zeichen zu setzen, habe das Unternehmen bereits im März einen Werbe- und Investitionsstopp in Russland verhängt.

Mehr als 150 Millionen Euro in Russland investiert

Man trage aber für die Mitarbeiter vor Ort, ihre Familien sowie für jahrzehntelange Partner Verantwortung. „Wir teilen die Auffassung der Bundesregierung, dass die notwendigen internationalen Sanktionen die Verantwortlichen für diesen Krieg hart treffen sollen, nicht aber die Bevölkerung in Russland“, so Stahl. Deshalb halte Hochland derzeit die Produktion von Lebensmitteln an seinen russischen Standorten aufrecht – anders als etwa zahlreiche Autohersteller, die die Produktion vor Ort in Russland längst eingestellt haben. Einen Verkauf der Betriebe erwägt Stahl nicht, wie er dem „Handelsblatt“ sagte. „Im Zweifel müsste man die Werke an russische Oligarchen verkaufen – für einen Apfel und ein Ei. Wem wäre damit gedient?“ Hochland habe demnach mehr als 150 Millionen Euro in Russland investiert, wo knapp ein Viertel des Absatzes erzielt wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Jenseits der Russland-Frage zog die Konzernspitze „eine zufriedenstellende Bilanz in einem schwierigen Umfeld“, das von der Corona-Pandemie, Kostensteigerungen in allen zentralen Bereichen und Ländern sowie angespannten Lieferketten geprägt war. Beim Käse habe man einen Absatzzuwachs von vier Prozent auf jetzt 410 000 Tonnen erzielt, der Umsatz sei gruppenweit auf rund 1,7 Milliarden Euro gestiegen, sagte Hubert Staub, CFO der Hochland SE. Das deutsche Markengeschäft wuchs erneut stärker als der Markt. Aufgrund von nie dagewesene Kostensteigerungen bei Herstellern und Milcherzeugern sei es unausweichlich, die steigenden Kosten über den Handel an den Markt weiterzugeben.

Neue Infos zu Schongau gab es auch: Der Bau des vollautomatisierten Hochregallager mit zwei Klimazonen soll wie geplant im September abgeschlossen sein. Wie viel Hochland in den Standort Schongau investiert, wurde nicht mitgeteilt, doch ist es Teil einer 200 Millionen Euro umfassenden Investitionsoffensive.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.