Höherer Zuschuss für Schongauer Sommer? Diskussion im Stadtrat abgebrochen

Von: Elena Siegl

Der historische Markt fand heuer wieder in Schongau statt. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Für den Historischen Markt und das Festspiel 2023 wünscht sich Organisator Manfred Wodarczyk Unterstützung von der Stadt. Eine höhere Summe als in den Vorjahren.

Schongau – „Es war wieder eine Erfolgsgeschichte“, lobte Bürgermeister Falk Sluyterman den Historischen Markt, der heuer in Schongau stattfand. Organisator Manfred Wodarczyk vom Verein Schongauer Sommer hat für die Veranstaltung im kommenden Jahr einen Zuschuss über 10 000 Euro von der Stadt beantragt – 5 000 Euro mehr als bisher. Zusätzlich wünschte er sich einen Zuschuss über 20 000 Euro für das anstehende Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ sowie die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 10 000 Euro.

Zur Besprechung der beiden letztgenannten Posten kam man im Stadtrat allerdings gar nicht mehr. Nach einer Debatte zur ersten Zuschussforderung beschloss das Gremium einstimmig, alle den Schongauer Sommer betreffenden Punkte auf die kommende Sitzung zu schieben.

Stadtrat bemängelt fehlende Begründung für höhere Forderung

Stein des Anstoßes: Bürgermeister Sluyterman bat Wodarczyk um eine Begründung für die beantragte Erhöhung des Zuschusses. Bis Sitzungsbeginn seien bei der Stadt keine schriftlichen Ausführungen eingegangen, so der Bürgermeister. Er würde gerne wissen, warum eine höhere Zuwendung gefordert werde, obwohl erstmals Eintritt verlangt worden sei. Mehrere Schongauer hätten beklagt, dass sie deshalb nicht mehr auf den Markt gehen würden und die finanzielle Unterstützung der Stadt kritisiert, schilderte Sluyterman.

Kornelia Funke (CSU), die sich freute, dass der Markt wieder stattgefunden hat, betonte, das Engagement Wodarczyks keinesfalls schmälern zu wollen, erklärte aber ebenfalls, dass Fakten zu den diesjährigen Ausgaben und Einnahmen als Grundlage für den Beschluss hilfreich wären.

Wichtige Sponsoren abgesprungen

Die Steigerung sei unter anderem damit zu erklären, dass heuer wichtige Sponsoren abgesprungen waren, erklärte Wodarczyk, der Rederecht erhielt. Vor allem die fehlende Unterstützung von Hoerbiger – das Unternehmen habe in der Vergangenheit jährlich rund 7500 Bons an Mitarbeiter verteilt – schmerzte. Die Mitarbeiter seien immer in Begleitung von Freunden oder Familie gekommen, sodass man „die Menge verdoppeln muss, was abhanden gekommen ist“, so Wodarczyk.

Insgesamt seien weniger Besucher gekommen, was etwa ein Drittel weniger Einnahmen ausmache. Nur ein Teil habe mit den Eintrittsgeldern kompensiert werden können, so Wodarczyk.

Außerdem seien nur für Werbezwecke 11 700 Euro aufgewendet worden – Ausgaben, die letztendlich auch der Stadt zugute kämen und aus Sicht Wodarczyks eigentlich Tourismus-Aufgabe seien. Wegen des Festspiels im kommenden Jahr dürfte 2023 noch mehr fällig werden, so Wodarczyk, der mit rund 18 000 Euro rechnet.

Hinzu komme die nicht ideale Infrastruktur. Er müsse Toiletten anmieten, eine Reinigungskraft anstellen, Hygieneartikel kaufen, zählte Wodarczyk auf. Gut 125 000 Euro habe der Markt heuer insgesamt gekostet, er sei mit großer Eigenleistung vorausgegangen. Alles solle der Verein stemmen, kritisierte Wodarzyck die allgemein zu geringe Unterstützung und Wertschätzung.

Debatte wird abgebrochen - Entscheidung soll in nächster Sitzung fallen

Dass er erst vor ein paar Tagen beim Steuerberater war – so hatte sich Wodarczyk für die noch fehlende schriftliche Begründung für den Zuschuss entschuldigt – passe nicht mit der höheren Forderung, die er Mitte September gestellt hatte, zusammen, so Sluyterman. Er beklagte zudem ein seit Langem fehlendes Stadtlogo bei der Auflistung der Sponsoren, woraufhin Wodarczyk entgegnete, dass er zwar Geld von der Stadt bekomme, vieles aber an den Bauhof weitergeben müsse. Und kein Verein hätte das Stadtlogo auf seiner Homepage.

Hans Rehbehn unterbrach den zunehmend hitziger werdenden Schlagabtausch zwischen Bürgermeister und Wodarczyk, beantragte die Entziehung des Rederechts und die Verschiebung des Tagesordnungspunktes – dem kam das Gremium nach. Bis zur kommenden Sitzung soll Wodarczyk sich schriftlich äußern.

