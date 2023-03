Hoerbiger: 50 Arbeitsplätze werden nach Polen verlagert - Viele Mitarbeiter kündigen freiwillig

Von: Elke Robert

Mindestens 50 Arbeitsplätze fallen in Schongau bei Hoerbiger Kompressortechnik weg. Viele gehen in Altersteilzeit © Herold

Hoerbiger Kompressortechnik Schongau verlagert einen Teil der Endmontage nach Polen. Rund 50 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Außerdem sind Umstrukturierungen bei Hoerbiger Antriebstechnik geplant, was Mitarbeiter verunsichert. Es gibt so viele freiwillige Kündigungen wie nie zuvor.

Schongau – Große Unruhe herrscht derzeit bei Mitarbeitern von Hoerbiger in Schongau. Von drohendem Stellenabbau ist die Rede, Mitarbeiter sehen keine Zukunftsperspektiven mehr, klagen über eine angespannte Situation im Arbeitsalltag. Rund 320 Mitarbeiter entwickeln und produzieren in Schongau bei Hoerbiger Kompressortechnik Systeme für Kompressoren, die in Fahrzeugen sowie in der Klima- und Kältetechnik zum Einsatz kommen.

Ohne Personalabbau könne man den Kostendruck nicht kompensieren, heißt es bei Hoerbiger

Die Profitabilität sei in den vergangenen Jahren wegen eines enormen Preisverfalls der Produkte stetig weiter gesunken. Ohne „personalpolitische Maßnahmen“ könne das Werk den rasant gestiegenen Kostendruck jedoch nicht weiter kompensieren, heißt es auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. „Eine Maßnahme, um Kosten zu reduzieren und die Zukunft des Werkes zu sichern, ist die Verlegung eines Teils der Endmontage der Produkte an den Hoerbiger-Standort in Boleslawiec, Polen“, so Hoerbiger-Pressesprecherin Anja Weidel. Die Fertigung der Einzelkomponenten erfolge weiterhin in Schongau. Von dort würden die Komponenten zukünftig für bestimmte Produkte und Kunden nach Polen transportiert, wo die Montage der Systeme sowie die Belieferung der Kunden erfolge.

50 Stellen werden nach und nach abgebaut

Daher fallen im Werk der Hoerbiger Kompressortechnik in Schongau in der zweiten Jahreshälfte insgesamt rund 50 Stellen weg. Vorgesehen sei, dass zunächst einmal Zeitarbeitsverträge beendet werden oder befristete Verträge auslaufen. „Diese Positionen machen bereits einen Großteil der betroffenen Stellen aus.“ Weitere Stellen können durch den Eintritt in Altersteilzeit oder den Ruhestand gekürzt werden. Andere Stellen wiederum würden durch „natürliche Fluktuation“ entfallen. Nach dieser Rechnung würden noch eine einstellige Zahl an Mitarbeitern bleiben, deren Arbeitsplätze wegfallen.

„Es waren harte Wochen und harte Verhandlungstermine“, kommentiert es Herbert Baumer, Betriebsratsvorsitzender Kompressortechnik und Konzernbetriebsratsvorsitzender. Es sei recht gut gelungen, im Interessenausgleich und Sozialplan eine Lösung zu finden, den Abbau von Arbeitsplätzen zeitlich etwas zu strecken. „Es gibt keine Hauruck-Aktion, beginnend von dieser zweiten Jahreshälfte zieht sich das bis zum Jahr 2025 hin.“ Eine Errungenschaft im Sozialplan sei, dass eine große Anzahl von Mitarbeitern in Altersteilzeit gehen dürfe. Aber niemand wolle etwas schönreden: „Es ist der Verlust von mindestens 50 Arbeitsplätzen.“

Uns laufen momentan die falschen Leute weg

Baumer weiß um die Unsicherheit der Mitarbeiter und die schlechte Stimmung. „Das Verlagerungsgespenst ist bewusst ausgesetzt worden, uns laufen momentan die falschen Leute weg“, so sein Eindruck. Was die „natürliche Fluktuation“ angeht: Früher hätte sich ganz selten einmal ein Mitarbeiter anders orientiert. Baumer: „Heute nutzen 75 Prozent der Mitarbeiter die Chance und gehen freiwillig, bevor man Schiffbruch erleidet.“

Große Einschnitte gibt es auch im Bereich Hoerbiger Antriebstechnik

Gerade erst begonnen haben die Verhandlungen für den Bereich Hoerbiger Antriebstechnik mit rund 670 Mitarbeitern. Das anstehende Aus für den Verbrennungsmotor macht Unternehmen wie Hoerbiger, deren Automobilgeschäft zu einem großen Teil auf klassischen Antrieben basiert, insgesamt zu schaffen. „Hoerbiger richtet sein Automobilgeschäft neu aus, um die Zukunft des Standortes Schongau zu sichern“, heißt es auf Anfrage der Heimatzeitung. Der Wandel vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität komme nicht überraschend, aber früher, als die Prognosen dies erwarten ließen, heißt es.



Hoerbiger entwickele bereits Produkte für die „Mobilität der Zukunft“ wie Schaltsysteme für elektrische Antriebe. Das Bestandsgeschäft der „Division Automotive“ werde schrittweise schrumpfen, solle aber profitabel weitergeführt werden: „Es muss die Investitionen für die Neuentwicklungen finanzieren.“ Auf der einen Seite sollen Kosten eingespart oder an Kunden weitergegeben werden, auf der andere Seite spricht Hoerbiger von „strukturellen Anpassungen“ im Raum Schongau.



„Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll beschäftigt bleiben“, sagt Hoerbiger

Was bedeutet das für die Mitarbeiter? „Stand heute ist geplant, dass in der neuen Aufstellung des Automobilbereichs weiterhin ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt bleiben können.“ Und für den Fall, dass man doch nicht alle Stellen weiterführen könne, spricht Hoerbiger von einer „sozialverträglichen Lösung“. Aktuell fänden Detailplanung für den Aufbau der Neuentwicklungen statt, genaue Zahlen stünden noch nicht fest.



Ob und wie viele Arbeitsplätze letztlich in Gefahr sind, ist unklar

Ob und wie viele Arbeitsplätze letztlich in Gefahr sind, ist unklar. „Bisher fehlt mir seitens der Geschäftsführung ein klares Statement für den Standort“, so Konzernbetriebsrat Herbert Baumer. „Die Unruhe der Mitarbeiter ist absolut verständlich“, weiß Helmut Mühlbauer, Betriebsratsvorsitzender von Hoerbiger Antriebstechnik. Die Zahl der Eigenkündigungen habe sich im Vergleich zu den Vorjahren knapp verdoppelt. 70 bis 80 Mitarbeiter seien von den Umstrukturierungen betroffen, sollen sich zeitnah in neue Aufgabenfelder einarbeiten. In einer Betriebsversammlung im Januar sei das auch recht ausführlich besprochen worden. „Die ganze Branche ist um Umbruch, wir sind spät dran, aber die Firma ist dabei.“

Ein Zukunftsträchtiger Bereich ist „Flow Control in Altenstadt“: Hoerbiger kaufte erst Ende 2022 die Zulieferfirma

