Rund 4,5 Millionen Euro: Schongauer Firma Osenstätter investiert in die Zukunft

Von: Elke Robert

100 bis 150 Jahre alt sind die Eichenstämme, 400 bis 1500 Euro kostet der Festmeter, erklärt Nico Osenstätter. © Hans-Helmut Herold

Neue Sägehalle, neue Produktionshalle – diese zwei Erweiterungsbauten entstehen derzeit bei Osenstätter Holz & Furnier. Weitere Ideen hat der Firmenleiter im Kopf.

Schongau – Der Bau- und Umweltausschuss hatte sich jüngst ganz knapp mit dem Anbau einer gewerblichen Halle für die Holzverarbeitung befasst. Im Gelände an der Wielenbachstraße soll ein knapp 170 Quadratmeter großer Erweiterungsbau entstehen, „eine Fortführung des bisherigen Gebäudes“, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich es beschrieb.

Hinter der knappen Sitzungsvorlage für die Bauausschuss-Mitglieder verbirgt sich eine zweite Sägehalle für die Firma Osenstätter im Industriegebiet an der Dießener Straße. So schnell wie möglich soll die Halle hochgezogen werden, die neue Bandsäge ab Januar zur Verfügung stehen. „Das war mal wieder ein echter Nico“, erzählt Osenstätter beim Rundgang, seit drei Jahren Firmenchef. Die Säge ist bereits geliefert und liegt – sicher verpackt – auf dem Gelände.

Osenstätter will sich neue Märkte erschließen

Die neue Produktionshalle, die ein paar Meter weiter bereits im Entstehen ist, ist um ein Vielfaches größer, die Grundfläche misst rund 3000 Quadratmeter. „Der Plan war, dass die Halle dieses Jahr noch steht und zu ist“, berichtet Osenstätter. Weil noch Tiefbaumaßnahmen fehlen, ist das ein bisschen witterungsabhängig, in Betrieb gehen soll sie aber März/April 2023. „Vakuumpresse, Ständerpresse, CNC-Maschine, Oberflächenanlage – ich könnte 20 bis 25 Maschinen aufzählen, die da reinkommen, alles, was man für die Holzverarbeitung braucht, das ist wie beim Schreiner, nur in groß“, fasst der studierte Holztechniker und staatlich geprüfte Betriebswirt zusammen.

Groß sind auch die Ideen für die Zukunft, denn Stillstand solle es nicht geben, im Gegenteil, man wolle sich neue Märkte erschließen. Wo beispielsweise bis dato allein die Sägefurniere angeboten wurden als Deckschicht für einen Dreischichtboden, werden diese Furniere dann auch an der Wielenbacherstraße erpresst. „Künftig wird der komplette Rohling von Osenstätter angeboten, die Firmen, die wir beliefern, machen nur noch die Oberflächenbehandlung“, erklärt der Unternehmer. Ob Rohlinge für Fußböden, Fensterkanten, Türelemente, Treppenstufen oder Möbelteile – die Kunden sitzen in ganz Europa, einige auch auf dem US-Markt. Auch das reine Rohprodukt für Schreiner – Schnittholz und Messerfurnier – bietet man an.

Verwendete Bäume sind 100 bis 150 Jahre alt

„Das Wichtigste ist der Rohstoff“, erklärt der Geschäftsführer beim Rundgang durchs Firmengelände. Bis zu 1,20 Meter Durchmesser und eine Länge von 14,50 Meter haben die Stämme, überwiegend französische Eiche aus Nancy, Straßburg und westlich von Paris – alles aus zertifiziertem Anbau mit nachhaltiger Entnahme, sprich: Es wird maximal so viel verwertet, wie nachwachsen kann, eher weniger. 400 bis 1500 Euro kostet der Festmeter, die verwendeten Bäume sind 100 bis 150 Jahre alt.

Rund 3000 Quadratmeter Grundfläche hat die neue Produktionshalle, im Frühjahr soll sie fertig sein. © Hans-Helmut Herold

Die gesamte Bearbeitung, vom rohen Stamm, dem Rundholz, bis zur fertigen Bestellung, passiert auf dem sechs Hektar großen Firmengelände, ob das nun das Schälen der Bäume ist, die Lagerung des Schnittholzes, das Befüllen der Trockenkammer, das Sägen und wunschgemäße Zuschneiden. „Bei uns kaufen die Kunden,mundgerecht’ ein“, nennt Osenstätter dies, die Knochen würden von der Firma verwertet. Viel übrig bleibt ohnehin nicht, in der eigenen Hackschnitzelheizung kann alles verwendet werden. Mit der riesigen PV-Anlage auf dem Dach der neuen Produktionshalle ist man dann energiemäßig fast autark.

Osenstätter: Gesamter Gebäudetrakt soll komplett umgebaut werden

Um sich für die Zukunft gut aufzustellen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat Nico Osenstätter nicht nur kürzlich probeweise auf die Vier-Tage-Woche umgestellt. Der Firmenchef nimmt viel Geld in die Hand. Immerhin 4,5 Millionen Euro werden nun insgesamt investiert. Neben dem Neubau von Säge- und Produktionshalle werden auch die Mitarbeitergemeinschaftsräume modernisiert, „um auch mal duschen zu können oder vor der Arbeit die Möglichkeit zu haben, sich zu akklimatisieren und noch einen Kaffee zu trinken – einfach anzukommen“, wie Osenstätter es beschreibt. Der gesamte Gebäudetrakt an der Wielenbacher Straße 10 soll komplett umgebaut werden in einen Showroom, in Räume für die Geschäftsleitung, Büros mit Besprechungsräumen. Pläne existieren bereits, aber die Umsetzung wurde bis 2023 geschoben, „da bin ich auch ganz froh drum, wir sind planerisch am Limit, das wäre gleichzeitig zu viel gewesen“. Was danach kommt? Darüber wolle er noch nichts ausplaudern. Nur so viel verrät er: Die Ideen gehen nicht aus.

