„Sehr bedauerlich“ - Hort in Schongau schließt zu Beginn des neuen Schuljahres

Kaum Alternativen für Ganztagsbetreuung

Von Elena Siegl schließen

Der Schongauer Hort, der zu den Clara-Fey-Tagesstätten gehört, schließt. Schon im September wird es das Angebot nicht mehr geben.

Schongau – „Es ist sehr bedauerlich“, das betonen sowohl Bettina Schade, Geschäftsleiterin der Stadt Schongau, als auch Stefan Ronnsiek von der katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg mehrfach im Gespräch mit der Heimatzeitung: Der Hort wird ab September, zum Schuljahresbeginn, nicht mehr öffnen. Rund 40 Kinder im Grundschulalter sind von der Schließung betroffen, erklärt Caroline Albrecht, Leiterin der Clara-Fey-Tagesstätten. Grund für die Entscheidung ist Personalmangel.

Erst vor ein paar Wochen hätten Mitarbeiter gekündigt, sagt Ronnsiek. Deshalb habe man nun kurzfristig die Reißleine ziehen müssen. Man könne das Angebot nicht aufrechterhalten, da man den nötigen Betreuungsschlüssel nicht mehr erfüllen könne. Schon in den vergangenen Jahren habe man freie Stellen im Hort nur mit Mühe und Not besetzen können, erzählt Albrecht. Man setzte unter anderem auf Mund-zu-Mund-Propaganda, Plakate, Social Media – zuletzt alles erfolglos, obwohl man auch immer bemüht gewesen sei, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, sagt Albrecht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich

Vor allem Frauen arbeiten als Erzieherinnen, erklärt Albrecht. „Wenn sie schwanger werden, fallen sie sofort aus.“ Als Mama würden sie dann lieber vormittags arbeiten – etwa in der Krippe oder dem Kindergarten, wo ebenfalls Personal gesucht wird. Dann eben, wenn die eigenen Kinder ebenfalls betreut werden, statt zu Hortzeiten zwischen 11 und 17 Uhr. „Das ist auch vollkommen nachvollziehbar“, betont Albrecht. Außerdem gehe der Trend dahin, dass Menschen nur ein paar Jahre in dem Beruf arbeiten und dann lieber studieren oder sich beruflich umorientieren, so Albrecht. „Sie suchen sich Arbeitsplätze mit anderen Konditionen und nicht so viel Verantwortung.“

Die Arbeitswelt habe sich nicht zuletzt wegen Corona verändert, ergänzt Schade. Homeoffice und mobiles Arbeiten würden immer mehr geschätzt – im Erzieherberuf freilich undenkbar.

Schon bei den Zusagen von Anmeldungen für den Hort im April hatte Albrecht auf die schwierige Situation hingewiesen. Auch gegenüber der Eltern von Kindern, die bereits im Hort betreut wurden, habe sie offen kommuniziert, sagt Albrecht. Auch wenn sie damals nur mit ein paar möglichen Absagen statt einer kompletten Schließung des Horts rechnete, die nun aber nötig ist.

Eltern reagierten resigniert

Die Eltern hätten nun trotzdem recht ruhig reagiert und die Schließung, über die sie vor zwei Wochen informiert wurden, eher resigniert hingenommen, berichtet Albrecht. Trotzdem weiß sie, dass die Eltern jetzt in einer schwierigen Lage sind. Alternativen zum Hort sind rar. Die Grundschule bietet eine Ganztagsklasse an, außerdem gibt es die Mittagsbetreuung der Caritas, erklärt Albrecht. Zusammen mit den zwei Hortgruppen habe man in der Vergangenheit den Bedarf weitestgehend decken können. Das dürfte nun mit dem Wegfall nicht mehr möglich sein. Schade kündigt an, dass man Gespräche mit eventuellen Trägern eines Horts aufnehmen wird.

Auch ob die Ganztagsbetreuung der Grundschule ausgebaut werden kann, müsse ausgelotet werden. Schon in den vergangenen Jahren habe man dort mehr Anfragen als Plätze gehabt, es wurde ausgelost – einige übrige Kinder seien dann aber beispielsweise im Hort untergekommen. „Uns ist bewusst, dass viele auf Ganztagsbetreuung angewiesen sind“, so Schade. Noch gebe es darauf zwar keinen gesetzlichen Anspruch, doch das werde sich ab 2026 ändern. Auch in Hinblick darauf sieht man die Hort-Schließung in Schongau mit Sorge.

Mit Sorge sieht Caroline Albrecht auch, dass es ohne Hort auch keine Betreuung in den Ferien geben wird. Außerdem habe man zehn Inklusionsplätze im Hort gehabt, die nun wegfallen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.