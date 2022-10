Bei Ebay-Kleinanzeigen zu finden: Hotel Holl steht offenbar zum Verkauf

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Das Hotel Holl in Schongau liegt an der Straße nach Altenstadt. © Hans-Helmut Herold

Die Zukunft des Schongauer Traditions-Hotels Holl steht offenbar in den Sternen: Im Internet steht es zum Verkauf – für einen Preis von knapp 2,4 Millionen Euro.

Schongau – „Gepflegtes Hotel in toller Aussichtslage von Schongau“: Unter diesem Titel findet man das weit über die Grenzen Schongaus hinaus bekannte Hotel im Internet zum Verkauf. Ein bisschen schräg: Das Haus, das eher im gehobenen Bereich angesiedelt ist, steht nicht etwa auf der Homepage eines Luxus-Maklers. Zu finden ist es schlichtweg bei Ebay-Kleinanzeigen über einen Makler.

Um es gleich vorwegzunehmen: Warum das Hotel, das bereits in der 3. Generation familienbetrieben wird, verkauft wird: Dazu möchte sich Inhaber Alexander Holl nicht äußern. Das betont er am Telefon ausgesprochen deutlich auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. An schlechtem Service kann es nicht liegen, dass Holl den Familien-Betrieb offenbar aufgeben möchte. Bei der Online-Buchungs-Plattform booking bewerten die Gäste das Hotel Holl mit 8,3 von zehn Punkten ziemlich gut. Ist es der aktuellen Krise geschuldet, Corona? Auf diese Fragen bekommen wir leider keine Antwort.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Hotel „direkt am Stadtrand von Schongau“

Gebaut worden war das Hotel Holl in Schongau im Jahr 1972. Schnell machte sich das Haus am Hollberg, wo es nach Altenstadt geht, einen Namen. Namensgeber war das Hotel dann sogar für die „Holl-Treppe“, die in Richtung Schongau-West führt.

Angepriesen wird das XXL-Objekt als Hotel „direkt am Stadtrand von Schongau“. Im Jahr 2012 war das Haus mit den 25 Zimmern sogar noch einmal vollständig saniert und umgebaut worden. Davon zeugen auch die Bilder, die sich in der Online-Beschreibung finden: Moderne Badezimmer und Zimmer sind da zu sehen, ebenso ein geschmackvoller Empfangsbereich.

So bewirbt der Makler das Objekt bei Ebay Kleinanzeigen. © Screenshot: Baum Immobilien/ebay kleinanzeigen

Das gesamte Anwesen verfügt über 1534 Quadratmeter Wohnfläche, das Hotel steht auf einem parkähnlichen Grundstück von immerhin 6231 Quadratmetern. „Auf diesem traumhaften Grundstück wäre eine Wellnessoase oder auch ein toller Biergarten denkbar“, beschreibt der Verkäufer, was ein Nachbesitzer aus diesem Kleinod alles machen könnte.

Weiter ist die Rede davon, dass sowohl die Rezeption als auch fast alle Zimmer nicht nur renoviert, sondern auch großzügig geschnitten seien – das Inventar wird übrigens mitverkauft. Und freilich auch die großartige Aussicht auf Schongau, die man vom Restaurant bzw. dem Frühstücksraum genießen kann.

Klingt auf jeden Fall verlockend. Und so sieht es auch der Verkäufer selbst, der online so wirbt: „Wer auf der Suche nach einem gut geführten Haus ist, welches heute in dritter Generation geführt wird, ist hier genau richtig. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich noch ein großer Weinkeller, der auch als Weinbar/Restaurant oder auch als Verkaufsfläche genutzt werden kann. Man hat in diesem Haus so viele Möglichkeiten und lässt für die Verwirklichung Ihrer Träume keine Wünsche offen. Das Haus bietet für Ihre Gäste ausreichend Parkplätze sowie abgeschlossene Garagen.“

Wie die Zukunft des Hotel Holl am Hollberg also tatsächlich aussieht: Das ist momentan noch nicht abzusehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.