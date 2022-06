Hunderte Vorschläge für Altstadt-Belebung: Bürger wünschen Eislauffläche

Von: Elke Robert

Eine farbige Beleuchtung für Gebäude, gemütliche Sitzgelegenheiten, ein Fensteradventskalender oder ein gesponsertes Stadtbus-Ticket – zahlreiche Vorschläge hatten Bürger jetzt beim Kreativworkshop für die Altstadt. Damit die Ideen auch umsetzbar werden, braucht es weitere private Initiativen.

Schongau – 35 000 Euro hat die Stadt Schongau über den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ zur Verfügung. Bisher aber erst auf dem Papier. Bei einem Workshop im Ballenhaussaal, zu dem sich Schongauer Bürger anmelden konnten, wurden nun erste Ideen gesammelt und so weit in Form gebracht, dass man weiter ins Detail gehen kann mit der Planung. Vorrangig geht es um die Winterbelebung des Marienplatzes, um mehr Leben in der Altstadt, und zwar in der dunklen Jahreszeit, also in den Monaten November bis Februar.

Vizevbürgermeisterin und Wirtschaftsförderin moderierten die Ideensammlung

Die richtigen Fragen zu stellen und die Vorschläge der Bürger zu bündeln, diese Aufgabe hatten Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio und Wirtschaftsförderin Tina Birke übernommen. Die zentrale Frage war dann auch rasch gefunden: „Was muss im November und den anderen Monaten am Marienplatz sein/los sein, damit ich wiederholt hingehe?“ Vor allem solle eine Art „Wohlfühlatmosphäre“ geschaffen werden, so der Wunsch der Bürger, der über allem steht.

Frei von der Leber weg konnten die Teilnehmer ihre Vorschläge auf bunte Kärtchen notieren. Diverse Ideen waren auch schon im Vorfeld der Veranstaltung eingegangen, auch diese fanden ihren Platz auf den Tafeln.

Viele konkrete Ergebnisse

Die Ergebnisse nach mehreren Durchläufen sind durchaus konkret. Der November etwa war schon bei der Bewerbung für das bayerische Förderprogramm unter die große Überschrift „Licht“ gestellt worden. Dazu passend wünschten sich die Bürger, die Gebäude farbig anzustrahlen, auch Leuchtmöbel und Leuchtobjekte sowie eine Feuerschale für geselliges Beisammensein kann man sich gut vorstellen. Das soll auch nicht nur für den November gelten, denn es geht um nachhaltige Anschaffungen, nicht darum, einmalig sehr viel Geld für eine einzelne Veranstaltung auszugeben.

Der Dezember ist vom Christkindlmarkt geprägt – mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und Winterhütten. Stärker mit eingebunden werden sollen als Standbetreiber lokale Anbieter wie Kunsthandwerker oder Vereine, externe Angebote hingegen seien gar nicht so gefragt.

Vorstellen könnten sich die Schongauer als Rahmenprogramm verstärkt Veranstaltungen für Kinder. Und auch unbedingt wieder eine Möglichkeit, um Post ans Christkind losschicken zu können. Nicht zuletzt soll der „Fensteradventskalender“ eine Neuauflage erleben: Jeden Tag soll bei einem anderen Geschäft oder Privatmann ein Türchen geöffnet werden mit abwechslungsreichem Programm und Besinnlichem zur Weihnachtszeit. Jeder kann sich bewerben.

Januar und Februar unter dem Motto „Eis“ und „Schnee“

Der Januar steht unter dem Überbegriff „Eis“, was neben verschiedenen Ideen auch zum Wunsch nach einer Kunsteisbahn am Marienplatz führte. Vom Eislauf bis zum Eisstockschießen – Vieles sei möglich. Und wer nicht selbst aktiv wird, könnte an einer Eisbar warme Getränke zu sich nehmen.

In Penzberg gibt es seit Jahren ein „Wintermärchen“ am Stadtplatz. Doch schon im Vorfeld der Bewerbung für den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ hatte sich der Schongauer Stadtrat im Mai 2021 mehrheitlich gegen die Idee der Eislauffläche entschieden (wir berichteten).

Das wäre auch eher ein großes Projekt, wie die Wirtschaftsförderin weiß. „Die Investitionskosten liegen sicher über 100 000 Euro“, schätzt Birke. Ein riesiger Kostenfaktor sei vermutlich allein die Security, die den Bereich nachts sichern müsste. Als Konkurrenz zum Publikumslauf im Eisstadion, wie es Stadträte befürchtet hatten, würde sie die Idee allerdings nicht sehen.

Nicht weit weg vom „Eis“ ist das Motto „Schnee“ für den Februar, viele Ideen könnten weitergeführt werden. Gewünscht wurde unter anderem ein Open-Air-Kino, eine Art „Après-Ski“ und ein Schlittenrennen. Auch hier soll es wieder Angebote für Kinder geben – etwa eine Olympiade.

Stadtbus soll Bürger in den Wintermonaten günstiger nach Hause fahren

Insgesamt könnte über die ganzen Wintermonate hinweg ein „9-Euro-Ticket“ für den Stadtbus gelten, der die Besucher der Altstadt auch wieder sicher nach Hause bringt. Lösen würde dies auch das von einem Geschäftsmann und einem Gastronomen befürchtete Parkplatzproblem. Die Vizebürgermeisterin hatte aber die Diskussion erst gar nicht aufkommen lassen, das müsse man dann im Rahmen der Umsetzung diskutieren.

„Für mich war der Abend ein Erfolg, da wir in der gemischten Gruppe viele schöne Ideen generiert haben, die wir auch noch zu groben Konzepten für die einzelnen Monate zusammengefasst haben“, resümiert Puzzovio. „Jeder Wintermonat bekommt seinen eigenen Charakter, und ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch unser Ziel der Winterbelebung erreicht wird.“ Klar ist ihr aber auch, dass noch einiges an Arbeit ansteht.

Vereine und Privatleute, die etwas anbieten wollen, können sich melden

„Ich war erstaunt, mit welcher Konzentration und welcher Leichtigkeit die Bürger dabei waren und wie sich das entwickelt hat“, so Birke. Jetzt geht es an die konkrete Umsetzung. Jeder, der sich beteiligen möchte, sei willkommen und könne sich melden – auch Vereine und Privatleute, die etwas anbieten wollen. Das letzte Wort hat dann ein Lenkungsausschuss.