Workshops im Juze Schongau im Rahmen des 2. Kulturfestivals „Kuku“

Von: Elke Robert

Ein Graffiti-Künstler hatte im vergangenen Jahr im Rahmen des „Kuku“ Jugendlichen aus Schongau Tipps gegeben, wie man Graffiti gestalten kann. Als Folgeprojekt wurde eine Unterführung an der Marktoberdorfer Straße bunt und fröhlich besprüht. © Subiabre Haseitl

Im Rahmen des 2. Kunst- und Kulturfestivals wird ein Workshop angeboten

Schongau – Das Thema „Identität“ ist auch bei den Jugendlichen im Schongauer Jugendzentrum immer ganz groß, daher passt das Motto des diesjährigen Kunst- und Kulturfestivals „Kuku“ auch prima für einen Workshop. Juzeleiterin Christina Annibalini und Sebastian Kosler wollen wieder eine „Kreative Woche“ für die Jugendlichen organisieren.

Angeboten werden von Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, verschiedene Techniken und Methoden, die man einfach ausprobieren darf und kann. Offen ist die Kreativwerkstatt dann jeweils nachmittags von 13 bis 19 Uhr. Die Werke, die in dieser Zeit entstehen, sollen dann in einer Vernissage präsentiert werden. Diese ist für Samstag, 8. Oktober, geplant, und zwar ebenfalls für die Zeit von 13 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber natürlich kann man sich schon jetzt Gedanken machen, wie man das Thema „Identität“ umsetzen möchte.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt auf der Graffiti-Kunst

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt zunächst einmal auf der Graffiti-Kunst: Graffiti-Künstler Patrick Bastian aus Augsburg hatte den Jugendlichen Tipps und Tricks weitergegeben, auch eine Unterführung in Schongau gestalteten die Jugendlichen schön bunt. Damals war ebenfalls bereits die Möglichkeit geboten, verschiedene Maltechniken und Materialien auszuprobieren. „Die Jugendlichen haben den Wunsch geäußert, wieder viel selbst zu gestalten und mit den Händen künstlerisch zu arbeiten“, wusste Eleonore Fähling, eine der Vorsitzenden des Kunst- und Kulturvereins „LiccAmbra“, der das 2. „Kuku“ vom 2. bis 9. Oktober organisiert.

Juze startet in ein neues Jahr mit neuen Gesichtern

Im Juze startet man ab sofort in ein neues Jahr, wie Annibalini erzählt. „Da wird sich mit Sicherheit einiges verändern, da ja einige eine Ausbildung beginnen“, schätzt sie. Auch künstlerisch steht ein weiteres Projekt an. Man sei eingeladen, am 10. Oktober, bei der Vernissage von „machART“ in Herzogsägmühle als Gastkünstler dabeizusein. Das Motto der Herbstausstellung im Nachbarort heißt diesmal „Festgehalten“.

Das gesamte Programm des Kunst- und Kulturfestivals, das erstmals nicht nur in Schongau, sondern auch in Peiting und Umgebung stattfindet, gibt es unter www.kuku-all.de.