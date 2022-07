Obdachlosenunterkunft in Schongau: Bau liegt auf Eis

Debatte im Stadtrat

Preisexplosionen im Bausektor stellen die Stadt Schongau vor Herausforderungen. Die Sanierung von Häusern im Tal will man anpacken, die Realisierung der Obdachlosenunterkunft nicht.

Schongau – Von einer „dramatischen Preisentwicklung“ im Bausektor sprach Stadtbaumeister Sebastian Dietrich im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung. Angesichts der Projekte, die die Stadt eigentlich anpacken will, bereite die Finanzierung „Kopfzerbrechen“.

Zum einen steht da die Sanierung der städtischen Häuser im Tal 8 bis 12 an. Mittlerweile rechne man mit Kosten über vier Millionen Euro – zuzüglich zehn Prozent Risikobudget, so Dietrich. Auch wenn es sich um umfangreiche Arbeiten in den Sozialwohnungen handle, sei „kein Luxus enthalten“. Die drei Hausaufgänge werden aufeinanderfolgend saniert. Nach der Entkernung soll jeweils die Haustechnik (unter anderem Heizung und Raumlüftung) neu aufgebaut werden.

Die Abmessungen und Aufteilungen des Gebäudes werden beibehalten, erklärte Dietrich. Nur an der Ostfassade sind neue Balkone geplant. Sie wegzulassen, bringe nur bedingt Einsparmöglichkeiten mit sich. Michael Eberle (CSU) hatte sich danach erkundigt, ob man zumindest einen Teilbereich ohne Balkone lassen könne. Etwa 250 000 Euro fallen insgesamt für alle drei Abschnitte an, erklärte der Stadtbaumeister.

Wohnungen nicht barrierefrei erreichbar - doch es könnte nachgerüstet werden

Im Moment sind die Wohnungen im Tal nicht barrierefrei. Und werden es auch im Zuge der Generalsanierung nicht. „Aus Kostengründen“, so Dietrich. Allerdings bestehe die Möglichkeit, im Nachhinein über einen Aufzugturm und die Balkone barrierefreie Zugänge nachzurüsten.

Weil energieoptimiert saniert wird, dürften die Mieter insofern profitieren, dass die Nebenkosten sinken. Immerhin „ein positiver Aspekt“, so Dietrich. Eigentlich müssten die Mieten an sich dafür aber saftig steigen. Bei 30 Prozent kommunaler Wohnbauförderung bleiben rund 2,8 Millionen Euro für die Stadt zu finanzieren.

11,58 Euro mehr pro Quadratmeter und Monat müsste die Stadt von den Mietern verlangen, rechnete Stadtkämmerer Werner Hefele vor. Umsetzbar sei das nicht. Maximal zwei Euro mehr könne man erheben, so Hefele. Die jährliche Finanzierungslücke, anfangs rund 140 000 Euro, trägt deshalb die Stadt.

Auch wenn die Situation schwierig sei, komme nur eine Generalsanierung in Frage, so Bürgermeister Falk Sluyterman. „Dass wir das angehen müssen, steht außer Frage.“ Der Stadtrat beschloss die Freigabe der Entwurfsplanung sowie der Kostenberechnung einstimmig.

Zu hohes Kostenrisiko Obdachlosenunterkunft

Ein anderes Bauvorhaben im Tal hat das Gremium bis auf Weiteres auf Eis gelegt: Den Bau der Obdachlosenunterkunft. Grund sind die steigenden Kosten im Bausektor. Und, dass es – anders als bei den Sanierungen der Sozialwohnungen – keine Förderung gibt. Der Antragsstopp und die Neuausrichtung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei der KfW habe die Rahmenbedingungen für die Projektrealisierung grundlegend verändert, so Dietrich. Das Kostenrisiko werde zu hoch, da gleichzeitig weitere Projekte, zum Beispiel die Sanierung der Mittelschule, laufen würden.

Weil die Unterbringung Obdachloser zur Pflichtaufgabe einer Stadt gehöre, sei man im Gespräch mit dem Eigentümer einer Leerstandsimmobilie – ein „temporärer Lösungsansatz“.

Der Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus, die Projektrealisierung auszusetzen. „Auf der einen Seite traurig, auf der anderen eine Chance“, so Eberle. Er hätte ohnehin eine dezentrale Unterbringung bevorzugt – „die Chance haben wir jetzt“.

