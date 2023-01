Ein Prinzenpaar aus einer anderen Galaxie und ein rappender Bürgermeister - Inthroball in Schongau

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Bürgermeister Falk Sluyterman rappt zu „Mein Block“. © Hans-Helmut Herold

500 Gäste, drei Garden und ein hinreißendes Prinzenpaar: Nach drei Jahren Pause ist die Schongauer Faschingsgesellschaft mit ihrem Inthronisationsball fulminant durchgestartet.

Schongau – Ein bisschen wirken sie als wären sie einem Raumschiff entstiegen, weit gereist aus einer anderen Galaxie – irgendeiner anderen Galaxie, wo der Fasching noch ein bisschen schöner sein muss als hier in Schongau: Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste (Anja Trischberger) schwebt am Samstagabend als goldene Prinzessin in einem extravaganten Haute Couture-Kleid auf die Bühne der zum Ballsaal umgestalteten Lechsporthalle. An ihrer Seite: Prinz Stephan vom Chateau der edlen Tropfen (Stephan Rößle) – ohne Schirm, dafür mit Charme und Melone auf dem Kopf.

„Ich hatte schon immer einen Traum hier auf Erden, einmal im Leben Faschingsprinz zu werden“, sagt er. Der Saal biegt sich. Freilich weiß hier jeder, dass der Peitinger Ex-Wirt zu diesem Job tatsächlich gekommen ist, wie die Jungfrau zum Kinde. Seiner Anja zu Liebe steht er an diesem Tag dort oben auf der Bühne. Gemeinsam brennen die beiden in ihrer Antrittsrede ein sprachgewaltiges Feuerwerk ab und präsentieren echte Entertainer-Qualitäten. Immer frech, stets an der Grenze, dabei nie platt.

Inthroball in Schongau: Es wird gefrotzelt auf höchstem Niveau

Und weil die Prinzessin zwar eine waschechte Schongauerin, der Prinz aber ein eingefleischter Peitinger ist, geht es an diesem Abend um die (fehlende) Völkerverständigung. Es wird gefrotzelt auf höchstem Niveau. Das Linksabbiegeverbot bei der Metzgerei Schmaußer ist da ein Thema. „Das is nix für die Peitinger, die ihr Auto dort lenken, da müssens jetzt neben dem Autofahren noch denken“, unkt Anja. Auch in Sachen Freibad gibt’s für die Peitinger Unterstützung aus Schongau: Die von der Stadt entsorgte Badeinsel wird in den Gumpen reingeschoben.

Die Lechsporthalle als Ballsaal: 500 Gäste haben am Samstagabend beim Inthronisationsball der Faschingsgesellschaft Schongau gefeiert. © Hans-Helmut Helmut

Auch die vergossenen Tränchen der Landrätin und der Krankenhaus GmbH-Geschäftsführer werden an diesem Abend nicht verschont. Thomas Lippmann könnte nach seinem Rauswurf als Bademeister in Peiting einspringen. „Wir trinken auf Bademeister Lippmann und seine Frisur, und die Landrätin im Badeanzug macht bestimmt auch ne gute Figur.“ Eingespielt wird jetzt das Lied „Schüttel deinen Speck“ von Peter Fox. Das Publikum schüttelt’s jedenfalls. In erster Linie vor Lachen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Schongauer Bürgermeister rappt zu Sidos „Mein Block“

Auch Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder bekommt sein Fett ab. Eine Einladung zum Ball hätte er ausgeschlagen, moniert das neue Schongauer Prinzenpaar und frotzelt, dass Peitings Gemeindechef halt mehr ein Facebook-Spezialist als sonstwas ist. Und weil Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman hier noch Nachhilfe braucht, darf er auch gleich mit auf die Bühne, damit er mal lernt, wie man ein ordentliches Tiktok-Video dreht. Der lässt sich nicht lange bitten, schmeißt sich in eine Bomberjacke, setzt die Sonnenbrille auf und rappt zu Sidos „Mein Block“ drauf los, was das Zeug hält. Alle Ballbesucher erheben sich schließlich, unter den Stühlen klebt eine neu improvisierte Peiting-Schongau Hymne, die feierlich intoniert wird vom ganzen Saal – genial!

Längst hat Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman den Schlüssel fürs Rathaus übergeben. Und so schwer es Prinz Stephan gefallen war, als Peitinger in Schongau als Prinz anzutreten, so schwer sei es auch für ihn „die Macht im Schongauer Rathaus an einen Peitinger abzutreten“. Das Zentralklinikum in Schongau installieren, die Fuchstalbahn reaktivieren: „Ich gehe davon aus, dass Ihr das alles erledigt habt, wenn ich in sechs Wochen wiederkomme.“ Ob das neue Prinzenpaar so viel für die Völkerverständigung zwischen Schongau und Peiting erreichen wird, wie geplant, in den kommenden sechs närrischen Wochen: Das bleibt mit einem Augenzwinkern abzuwarten.

Eloquent, aber auch beim Tanzen eine Wucht: Das neue Prinzenpaar Stephan und Anja. © Hans-Helmut Herold

Inthroball in Schongau: Es wird getanzt

Auf der Tanzfläche gibt’s einen süßen Gardemarsch der neuen Mini-Garde, die sich – passend zum Marschgewand der Prinzengarde – jetzt ebenfalls in Schwarz-Weiß-Gold präsentiert und viel Applaus bekommt. Auch der Showtanz der Teeniegarde ist ein Augenschmaus. Ein Höhepunkt des Abends dann nach Mitternacht: Die Prinzengarde zeigt sich im Showoutfit. Bei Hebefiguren geht es in schwindelerregende Höhen in Richtung Hallendecke. Tosender Applaus.

Die neue Mini-Garde präsentiert erstmals ihren Marsch. © Hans-Helmut Herold

Dafür, dass die Tanzfläche an diesem Abend immer gut gefüllt ist sorgt bis in die Morgenstunden die Band „Funk Off“. Funk, Hip Hop, Rock, aber auch Tango oder Rumba: Gespielt wird queerbeet alles, was tanzbar ist oder mitgesungen werden kann. Wer’s lieber ruhig mag, trifft sich auf einen Ratsch an der Bar.

Noch in der selben Nacht bis zum Sonntagmittag , bauen die vielen helfenden Hände der Schongauer Faschingsgesellschaft wieder alles ab. „Damit so ein großer Ball gelingen kann, ist die Tatkraft eines ganzen Vereins nötig“, hatte SFG-Präsident Alexander Blasi an diesem Abend die 500 Besucher begrüßt. Drei ganze Tage haben hier viele fleißige Hände dafür gesorgt, dass aus der schlichten Turnhalle ein Ballsaal werden konnte.

