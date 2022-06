„Schongau ist bunt“: Interkulturelles Sommerfest am 25. Juni

Von: Elena Siegl

Getanzt werden, wie beim Sommerfest 2019 auf dem Marienplatz, soll auch heuer wieder beim Fest „Schongau ist bunt“. Fingerfood aus anderen Ländern © FRÖHLICH (Archiv)

Die Vielfalt der Kulturen soll am Samstag, 25. Juni, bei einem Sommerfest gefeiert werden. Das Motto: „Schongau ist bunt“. Es gibt ein umfangreiches Programm.

Schongau – Menschen aus über 120 Nationen leben im Landkreis Weilheim-Schongau. Sinnbildlich dafür steht die Stadt Schongau, sagt Integrationslotsin Ingeborg Bias-Putzier. Hier soll am Samstag, 25. Juni, die Vielfalt der Kulturen (in der Region) mit einem Interkulturellen Sommerfest gefeiert werden.

Nachdem die Veranstaltung „Schongau ist bunt“ bereits bei ihrer Premiere im Jahr 2019 auf dem Marienplatz großen Anklang fand, war für die Organisatoren schnell klar, dass es wieder ein Fest geben soll. Die Pandemie hatte dem Ansinnen bislang leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Bias-Putzier. Heuer ist es aber endlich wieder soweit.

Integrationsbeirat plant Fotoshow Die Mitglieder des neu gegründeten Integrationsbeirats des Landkreises Weilheim-Schongau bereiten für das Sommerfest „Schongau ist bunt“ eine Fotoshow vor, in welcher Eindrücke aus vielen Ländern der Welt gezeigt werden. Wer Fotos aus seinem Heimatland bzw. einem Land, in dem er eine Zeit lang gelebt hat, beisteuern will, um sie mit der Öffentlichkeit zu teilen, kann das gerne tun.

Das Bild bitte noch am heutigen Mittwoch, 15. Juni, per E-Mail an sommerfest2222@gmail.com schicken – mit Angabe des Landes/Ortes und gegebenenfalls einer kleinen Geschichte dazu (Was macht den Ort besonders für Sie? Warum möchten Sie gerade dieses Bild mit uns teilen?).

Die Veranstalter hatten in Anbetracht des aktuellen Kriegsgeschehens allerdings überlegt, ob sie das lange geplante Fest tatsächlich durchführen sollten. „Doch schnell waren wir uns einig: Unsere Demokratie ist stark in und durch Vielfalt – und diese Vielfalt zu feiern ist gerade in so schwierigen Zeiten extrem wichtig“, sagt Isabel Heller, ehrenamtliche Koordinatorin des Schongauer Helferkreises. „Wir freuen uns darauf, mit vielen Menschen einen schönen Nachmittag zu verbringen und das Motto ,Schongau ist bunt’ mit Leben zu füllen. Menschen aus Schongau und dem ganzen Landkreis sind dazu von 15 bis 19 Uhr in die Altstadt eingeladen.

Live-Musik, Tanz, Zauberer und Clown

Den ganzen Nachmittag über sorgen die Bands AHC, African German Connection und The Racoons für Live-Musik auf dem Marienplatz. Außerdem sind verschiedene Showeinlagen geplant: Von einer Tanzgruppe über einen Clown bis hin zum Zauberer, den das Jugendzentrum organisiert hat. Wer mag, kann sich an Ständen über verschiedene Kulturen informieren oder sein Wissen gleich bei einem Länderquiz testen.

Speziell für die jüngeren Besucher des Festes werden Kutschfahrten und Kinderschminken angeboten, erzählt Bias-Putzier.

Fingerfood aus verschiedenen Ländern

Auch kulinarisch können sich die Besucher auf interkulturelle Entdeckungsreise begeben. Fingerfood aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, mehreren afrikanischen Ländern sowie der Ukraine werden beispielsweise angeboten. „In Schongau sind ja viele Menschen aus der Ukraine untergekommen. Sie bringen sich auch mit ein“, so Ingeborg Bias-Putzier.

Organisiert wird das Fest in erster Linie vom Asyl-Helferkreis in Schongau, sagt Bias Putzier. Zahlreiche Institutionen und Vereine haben sich dem Veranstaltungsteam angeschlossen und beteiligen sich beispielsweise mit eigenen Programmpunkten. Mit dabei sind „Asyl im Oberland“, SV Herzogsägmühle, Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas, türkischer Elternverein, NeNaLaWei, ein P-Seminar des Welfen-Gymnasiums sowie der Integrationsbeirat des Landkreises. Ein Mitglied des Gremiums, Gregor Reischle, wird den Nachmittag moderieren.

