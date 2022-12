Ein Prosit auf 20 Jahre Schongauer Brauhaus: Blick zurück und in die Zukunft

Jubiläum gefeiert

Im Dezember 2002, also vor 20 Jahren, öffnete das Brauhaus in Schongau. Bewegte Zeiten liegen hinter der Gastronomie. Zum Jubiläum blickten die Wirte zurück – und in die Zukunft.

Schongau – Ein Anlass, um in Erinnerungen zu schwelgen und gleichzeitig nach vorne zu blicken: Das Schongauer Brauhaus besteht seit 20 Jahren, und dieses Jubiläum wurde nun gefeiert. Unter den Besuchern fanden sich neben Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die das Winterbier – ein Festbier – „souverän mit vier Schlägen“ anstach, auch zahlreiche Stammgäste, Lieferanten und Partner sowie einige ehemalige Aktionäre, die damals zur Gründung beigetragen haben, so Braumeister Stephan Albrecht. Rund 200 waren vor 20 Jahren finanziell an dem Umbau des ehemaligen Baustadels der Stadt Schongau zu einem Brauhaus mit Gastronomie beteiligt.

Die Idee dazu hatte Peter Just. An ihn sollte im Rahmen der Feier ebenfalls erinnert werden, das war den jetzigen Betreibern, Marion Albrecht und ihrer Familie, wichtig, betont Sohn Stephan Albrecht. Der Todestag von Just jährte sich nämlich nun zum 10. Mal.

Bewegte Geschichte des Schongauer Brauhauses

Stephan Albrecht erzählt, wie er Just schon als Bub beim Bierbrauen über die Schulter schauen durfte, die Faszination für das Handwerk auf ihn übersprang und er den Beruf ergriff. Auch, dass es überhaupt ein Brauhaus in Schongau gibt, habe man Just zu verdanken.

Allerdings waren die Zeiten nicht immer rosig. Der Pächter hatte seinerzeit Probleme mit seinem Geldinstitut bekommen, das einen Kredit nicht weiter aufrechterhalten wollte. Im Februar 2009 kam es zur Zwangsversteigerung – der Zuschlag ging an den einzigen Bieter, die Brauhaus AG und damit an die Aktionäre. Doch das Brauhaus blieb finanziell in Schräglage. Insolvenz wurde angemeldet und eine Schließung 2012 nur um Haaresbreite verhindert.

Marion Albrecht wurde schließlich mit der „Kulturteam München GmbH“ Pächterin und führte das Brauhaus wieder in ruhigeres Fahrwasser. Und sie holte Peter Just als Braumeister zurück. Mittlerweile gibt es keine Aktiengesellschaft mehr – den damaligen Aktionären fühle man sich aber weiterhin verbunden und dankbar, sagt Stephan Albrecht, und lade sie gerne ein.

Tatsächlich war sein Vater Tyll-Patrick Albrecht einst selbst Aktionär. Es war damals ein bisschen als Gag gedacht, erzählte Stephan Albrecht. Denn sein Urgroßvater väterlicherseits hatte bis in die 70er Jahre selbst eine Brauerei in Bad Tölz, die dann von Hacker-Pschorr aufgekauft wurde. „Das war damals die Zeit“, so Albrecht. Als 2002 die Pläne für ein Brauhaus in Schongau konkret wurden, kaufte Marion Albrecht zusammen mit Freunden Aktien als Geburtstagsgeschenk für ihren Mann, um ihn quasi wieder zu einem Brauerereibesitzer zu machen. Seine Eltern waren in der Kulturbranche aktiv, erzählt Stephan Albrecht. Dass sie einmal selbst das Brauhaus führen werden, war freilich nicht abzusehen. Die Kultur – von Theaterstücken über Konzerte – allerdings war seit Anfangszeiten wichtiger Bestandteil des Brauhauses und ist es weiterhin.

Bierpralinen für Gäste und Tresor für Bierkrüge

Der Jubiläumsabend sollte auch dazu dienen, in die Zukunft zu blicken. Die Regionalität spiele für die Wirte eine wichtige Rolle. Nachhaltige Produkte werden bereits eingesetzt, immer mehr Vegetarisches angeboten – beides möchte man weiterverfolgen. Dazu arbeitet das Brauhaus laut Stephan Albrecht unter anderem mit der Backstube mit Herz zusammen, die zum Beispiel auch mit dem Treber aus dem Brauhaus backt. Außerdem steht man im Austausch mit „Dittrich’s Hofladen“ in Oberhausen, bekommt von dort etwa Nudeln. Und man arbeitet mit einer Metzgerei in Reichling oder einer Brennerei im Allgäu zusammen, die aus dem Brauhaus-Bock einen Brand herstellt, der vom Brauhausteam wiederum zu Likören weiterverarbeitet wird.

Ein neues Schmankerl, das damit zusammenhängt, wurde beim Jubiläumsabend präsentiert: Eine Pâtisserie aus dem Allgäu stellt für das Brauhaus Bierpralinen her. Fünf verschieden Sorten, teils mit Alkohol, teils ohne – für diese wird Bierwürze verwendet –, gibt es. „Einen Schnaps am Ende kann jeder servieren. Das ist nicht unsere Art“, sagt Stephan Albrecht. Stattdessen soll es für Gäste mit entsprechendem Umsatz nun eben Pralinen geben.

Außerdem gibt es in Anlehnung an das Hofbräuhaus in München einen sogenannten Biertresor, in dem eigene Bierkrüge von Stammgästen aufbewahrt werden. Drei Krüge beziehungsweise Plätze im Tresor wurden beim Jubiläumsabend verliehen.

