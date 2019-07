Kampfmittelräumung: Auch Security geht die Arbeit nicht aus

Mit der Kampfmittelräumung in Schongau im Mühlkanal liegt man im Zeitplan. Auch der Sicherheitsdienst, der die Sperrung der Brücke kontrolliert, hat gut zu tun.

Schongau – Die Kampfmittelräumung im Schongauer Mühlkanal ist in der ersten von drei eingeplanten Nächten gut vorangekommen, berichtete am Dienstag German Abenthum vom Staatlichen Bauamt in Weilheim. Am Montagabend hatte ein gepanzerter Langarmbagger damit begonnen, den Kanal im Baustellenbereich auszuheben. Der Schlamm wurde in einem geschützten Bereich abgelegt und dort von einem Spezialisten untersucht.

Teile von Gewehren, Pistolen und Patronen gefunden

Laut Abenthum kamen zwar wieder Weltkriegsüberreste zum Vorschein, die waren aber längst nicht so gefährlich wie die Funde im vergangenen Jahr. Lediglich Einzelteile von Gewehren und Pistolen sowie Patronen wurden diesmal entdeckt. Vergangenes Jahr hatten Taucher noch Handgranaten und eine Tellermine gefunden, die zum Teil gesprengt werden mussten (wir berichteten).

+ Kein Durchkommen: Zwei Security-Mitarbeiter bewachten die Sperre an der Straße zur Kanalbrücke. © Hans-Helmut Herold

Am Nachmittag stiegen gestern auch noch einmal Taucher ins Wasser und suchten den ausgebaggerten Bereich ab, um sicher zu gehen, dass ihm nichts über die Schaufel gerutscht war.

Brücke bleibt nachts gesperrt

Während der nächtlichen Arbeiten blieben alle Brücken über dem Kanal gesperrt. Um das Überquerungsverbot für Busse, Lkw, Autos, Fahrradfahrer und auch Fußgänger durchsetzen zu können, hatte das Staatliche Bauamt einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Die Frauen und Männer belehrten immer wieder Uneinsichtige, die offenbar gehofft hatten, sich irgendwie durchmogeln zu können. Einige von ihnen hätten die auf beiden Seiten aufgestellten Schranken sonst einfach weggeräumt und wären weitergefahren, ist sich Abenthum sicher. Zum Glück ließen sich alle belehren, die Polizei musste nicht eingreifen. „Wir hatten eine sehr ruhige Nacht“, erklärte der stellvertretende Schongauer Inspektionsleiter Toni Müller.

Vielleicht kann die Kampfmittelräumung schon am Mittwoch beendet werden

Die Verantwortlichen im Staatlichen Bauamt waren gestern derweil guter Dinge, dass die Kampfmittelräumung schon am heutigen Mittwoch abgeschlossen sein könnte. Versprochen wurde das aber nicht.

Und das könnte Sie auch interessieren:

Online-Umfrage: Eine knappe Mehrheit der Bürger ist für das Peitinger Parkdeck

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier