Kaputte Eschen: Südhang stark ausgelichtet

Von: Elke Robert

Am Morgen begannen die Arbeiter mit den ersten Fällungen von Bäumen am Hang südlich der Schongauer Altstadt. © Hans-Helmut Herold

Große Baumfällaktion am Hang südlich der Altstadt: Die Hälfte des Baumbestands zwischen Bürgermeister-Schaegger-Platz und Volksfestplatz muss raus. „Das wird das Stadtbild komplett verändern“, sagt Stadtförster Klaus Thien, der um Verständnis wirbt. Die 25 großen Eschen sind bereits kaputt.

Schongau – Zwei städtische Forstwirte und vier Forstunternehmer für Fäll- und Rückearbeiten sowie mehrere Mitarbeiter der Stadtgärtnerei zur Wegesicherung sind nun zwei Tage lang im Einsatz. Bis Freitag wird an der Schongauer Lechuferstraße ein großer Bereich des steilen Südhangs gelichtet: Rund 25 Eschen sollen insgesamt fallen, die vom Absterben bedroht und nicht mehr zu retten sind.

Das Eschentriebsterben schreitet in Schongau seit Jahren voran

Seit Jahren schon hat man in Schongau die Eschen im Blick, im gesamten Stadtgebiet schreitet das sogenannte Eschentriebsterben voran. Die durch einen vermutlich aus Japan eingeschleppten Schlauchpilz verursachte Infektion der Bäume beginnt mit dem Vertrocknen der Triebspitzen und führt nach und nach zu einem Absterben des gesamten Baumes.

„Die Standsicherheit der befallenen Bäume nimmt im Krankheitsverlauf zunehmend ab, es besteht die Gefahr, dass sie umstürzen“, so Stadtförster Klaus Thien. „Befallene Bäume in der Stadt und den angrenzenden Grün- und Gehölzflächen müssen daher zwingend gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.“

Glücklich ist der Stadtförster darüber nicht, die Sicherheit habe jedoch Vorrang, direkt am Fuß der Fläche läuft der Schulweg vorbei. Die Fällarbeiten an erkrankten Eschen sind aber wohl selbst für erfahrene Arbeiter gefährlich, wie Thien erklärt: Das Holz der Bäume sei nicht mehr elastisch, Äste brechen schnell. Die Bäume müssten mit technischen Hilfsmitteln gefällt werden.

Witterung für Fällung derzeit ideal

Die Witterung hierfür sei im Moment ideal: Um einen sichereren Tritt zu gewährleisten, solle der Boden nicht gefroren, nass oder mit Schnee bedeckt sein. Auch das Holz der Bäume selbst dürfe nicht gefroren sein. „Vom Eschentriebsterben befallenes Holz bricht wie Glas“, beschreibt es Thien. Und je länger man abwarte, desto größer wird die Gefahr: Sind die erkrankten Bäume erst einmal komplett abgestorben, sei das Risiko für die Arbeiter unkalkulierbar.

„Das ist etwas, was alle Beteiligten nicht gerne machen, da es das Stadtbild massiv verändern und Nachteile haben wird, ich würde es nicht tun, wenn die Bäume gesund wären“, fasst es der Stadtförster zusammen. „Man kommt nicht drumrum“, weiß auch Umweltreferentin Bettina Buresch, die sich in der vergangenen Woche vor Ort ein Bild gemacht hatte – „mit einem unguten Gefühl unter den Bäumen an jenem stürmischen Tag“. Abgeblätterte Rinde und kaum noch kleine Äste zeugten davon, wie kaputt die Bäume bereits seien.

Die Bedingungen für die Baumfällarbeiten sind laut Stadtförster Klaus Thien derzeit gut, je länger man warte, desto unkalkulierbarer werde die Gefahr für die Arbeiter. © Hans-Helmut Herold

„Wir haben in Schongau ziemlich auf Eschen gesetzt, es ist jammerschade, dass diese Baumart so angegriffen ist“, so die Stadträtin. Sie ist sich sicher, dass sich viele Bürger daran stören und sich deshalb beschweren werden. Einerseits gehe es um Lärmschutz, andererseits falle der Sichtschutz Richtung Papierfabrik weg. „Aber das ist ein Teil von Schongau, da kann man auch stolz darauf sein.“

Niemand muss einen kompletten Kahlschlag fürchten

Einen kompletten Kahlschlag müsse aber niemand befürchten: Die Fläche werde lichter, was auch neuen Bewuchs fördere. „Es wird wieder grün sein“, ist sich Buresch sicher. Gestärkt sieht sie jedoch wieder einmal ihr gemeinsames Bemühen mit dem Amt für Forsten und Gartenbau Schongau, erhaltenswerte Bäume zu schützen. „Gesunde Bäume nicht zu fällen, ist das Gebot der Stunde.“

Wie Thien erklärt, handele es sich rein rechtlich bei dem Steilhang um eine Waldfläche, die Wiederaufforstung erfolge mit standortgemäßen einheimischen Laubbaumarten wie Buche, Eiche, Winterlinde oder Bergahorn. Geplant ist die Neuanpflanzung für Herbst oder das nächste Frühjahr. Für die Fäll- und Aufräumungsarbeiten muss die Lechuferstraße auch am heutigen Freitag noch zeitweise gesperrt werden.

Erst kürzlich hatte es an der Lechuferstraße eine größere Fällaktion gegeben, um eine Sichtbeziehung zum Lech zu schaffen. Dabei wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

