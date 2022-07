Weder Volksfest in Schongau, noch kleinere Dult auf Marienplatz

Von: Elena Siegl

Zuletzt im Jahr 2018 gab es in Schongau ein großes Volksfest. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Ein Volksfest wird es auch heuer nicht in Schongau geben. Eine komplette Absage an Schongau erteilt Ronny Grubart zwar nicht – als Veranstalter wird er aber nicht mehr dabei sein.

Schongau – Ein Volksfest in der bisher bekannten Form wird es wohl nicht mehr geben, das hatte Organisator Ronny Grubart bereits 2020 gegenüber der Heimatzeitung angedeutet. Stattdessen wollte er aber gerne andere Ideen umsetzen, denen spätestens Corona einen Strich durch die Rechnung machte.

Obwohl sich diese Rahmenbedingungen mittlerweile geändert haben, wird es auch heuer keine Volksfest-Neuauflage – egal in welcher Form – geben, erklärt Grubart gegenüber der Heimatzeitung.

Schongauer Volksfest: Statt Veranstalter nur noch Schausteller

Das endgültige Aus fürs Volksfest also? Nicht unbedingt, zumindest, wenn es nach Grubart geht. „Als Veranstalter bin ich raus“, macht er klar. Aber: Sollte die Stadt oder jemand anderes in Zukunft etwas in Richtung Volksfest organisieren, wäre er gerne als Schausteller dabei. „Da hätte ich definitiv Interesse. Ich liebe Schongau“, sagt er. Schon in seiner Kindheit sei er immer wieder gerne in die Lechstadt gekommen. Zum Volksfest reiste die Schaustellerfamilie mit ihren Fahrgeschäften an.

Ein größeres Volksfest zu organisieren, sei nicht einfach, äußert Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio Bedenken. Nachdem die vergangenen zwei Jahre alles andere als einfach für Schausteller waren, ist zum Beispiel der Kalender von Grubart fürs ganze Jahr mittlerweile „wieder proppenvoll“, wie er sagt. Und neben Schaustellern müsse ja vor allem auch einen Wirt gefunden werden.

Schongauer Volksfest immer „zu schwach besucht“

Tatsächlich stand das Event schon vor zwölf Jahren vor dem Aus, bis Grubart es 2015 reaktivierte und vom Bierzelt bis zu den Fahrgeschäften alles stemmte. Zuletzt vor vier Jahren. 2019 sagte Grubart das Event wegen Terminüberschneidungen ab.

Richtig ins Laufen sei das Schongauer Volksfest leider nie gekommen, bedauert Grubart. „Es war zu schwach besucht.“ Das Risiko als Veranstalter ist ihm mittlerweile zu hoch.

Das Vorhaben der Werbegemeinschaft hätte er aber toll gefunden und gerne unterstützt: 2021 saßen die beiden Parteien mit Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio zusammen und schmiedeten Pläne für einen kleinen Rummel auf dem Marienplatz. Wegen Corona-Vorschriften und versicherungstechnischen Schwierigkeiten legte man die Pläne aber vorerst aufs Eis und erwägte eine Umsetzung 2022. Den Markt im September will die Werbegemeinschaft heuer als „normalen Marktsonntag“ gestalten, so Puzzovio.

