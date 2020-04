Keine Einnahmen mehr: „Freiraum“-Team in Schongau hält zusammen

Vom einen auf den anderen Tag sind die Einnahmen von Danijela Bjedov komplett weggebrochen. Sie musste ihr Kursstudio „Freiraum“ schließen. Aus der Situation kann sie aber auch Positives ziehen.

Schongau – Eigentlich fährt Danijela Bjedov mit ihrem Konzept für den „Freiraum“ in Schongau recht gut. Fixe Monatsbeiträge gibt es in ihrem Yoga- und Gesundheitsstudio nicht. Stattdessen zahlen die Teilnehmer jeden Kurs, den sie besuchen, einzeln, erklärt sie.

Doch wegen des Coronavirus musste Bjedov, wie alle anderen, ihr Studio schließen. Das bedeutet für sie und 15 freiberufliche Trainer, die Kurse im Freiraum anbieten: Keinerlei Einnahmen mehr. Bjedov muss allerdings weiterhin die Miet- und Haltungskosten stemmen. Dass sie dieser schwierigen Situation dennoch Gutes abgewinnen kann, liegt vor allem an ihren Kollegen.

Trainer stellen Kursstunden online

Kurzentschlossen hatte Bjedov nämlich eine Yoga-Stunde gefilmt und online gestellt. „Ich wollte, dass die Teilnehmer zu Hause wenigstens weiter praktizieren können.“ Kaum war das erste Video online, meldete sich die erste Trainerin bei ihr: „Mach’ die Kamera an, ich mach’ mit.“ Und so ging es in den nächsten Tagen weiter. Immer mehr Trainer boten an, ebenfalls Kursstunden aufzunehmen. „Sogar Trainer, die gar nicht mehr im Freiraum arbeiten, schickten Videos“, freut sich Bjedov. „Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin unglaublich stolz und dankbar für mein Team.“

Keiner von ihnen möchte für die Videos entlohnt werden, sagt Bjedov. „Wir wollen, dass es irgendwann wieder weiter geht und wir das Video finanziell halten können!“

Teilnehmer schicken Videos zurück - oft trainieren ganze Familien zusammen

So sehen das wohl auch einige (ehemalige) Kursteilnehmer. „In den vergangenen Tagen wurden immer wieder kleinere Beträge überwiesen“, freut sich Bjedov.

Täglich kommt ein neues Video online. Danijela Bjedov stellt im Freiraum einen Computer zur Verfügung, alles andere machen die Trainer selbst – damit sich nicht mehrere Personen gleichzeitig im Studio aufhalten. Von Pilates bis Krafttraining mit Wasserflaschen und vom kleinen Workout für Zwischendurch in einer Arbeitspause bis zum ausgiebigen Training, wollen sie für alle etwas bieten, erklärt Bjedov. Hin und wieder werden auch Livestreams übertragen.

Und mittlerweile bekommt das Freiraum-Team Videos zurück: von Teilnehmern, die die Fitnessübungen daheim nachmachen. Oft ist dann die ganze Familie involviert, erzählt Bjedov und lacht. Schließlich müssen auch die Kinder daheim bleiben, und da ist so ein Workout eine tolle Beschäftigung.

Kursstudioleiterin möchte Positives in der Situation sehen

Statt zu verzweifeln, möchte Bjedov lieber das Positive aus der schwierigen Situation ziehen. „Im Yoga habe ich endlich die Möglichkeit, Dinge zu erklären, die wir in den regulären Stunden nicht unterkriegen.“ Und ihre wichtigste Erkenntnis: „Der Zusammenhalt ist unglaublich.“

Die Fitnessvideos gibt es in der privaten Freiraum-Gruppe auf Facebook. Auch Interessierte, die bisher noch keinen Kurs im Freiraum belegt haben, können aufgenommen werden. Weitere Infos zum Studio unter www.freiraum-schongau.de.

