Klavierlehrerin aus der Ukraine fasst neuen Mut und unterrichtet Geflüchtete

Serie: Ein Jahr Ukraine-Krieg

Ein schweres Jahr liegt hinter Olha (sprich: Olga) Tereshchuk: Jetzt hat die 43-jährige Ukrainerin neuen Mut gefasst. Und das liegt auch an ihrem neuen Job als Klavierlehrerin an der Musikschule Pfaffenwinkel.

Schongau – Vor einem Jahr musste Olha Tereshchuk mit ihren beiden Kindern aus Uman, dem „Herz der Ukraine“, wie sie sagt, fliehen. „Niemand, wirklich niemand hat damit gerechnet, dass es zum Krieg kommt, dass Bomben fallen“, erzählt die junge Frau mit Tränen in den Augen. Darüber zu sprechen fällt ihr sichtlich schwer, eigentlich möchte sie es auch nicht.

Und doch fährt sie tapfer fort: „Am Tag unserer Flucht hatte meine Tochter ihren achten Geburtstag. Bei uns ist es üblich, dass an diesem Tag das Geburtstagskind ganz hübsch angezogen wird und mit vielen kleinen Leckereien in die Schule geht.“ Doch dazu kam es nicht mehr. Mit dem, was sie am Leib hatten, mussten Tereshchuk, ihre Tochter und ihr damals 13-jähriger Sohn fliehen. Das Mädchen in ihrem schönen, weißen Kleid und Schleife im Haar.

Uman war eine der ersten Zielscheiben der russischen Armee

Uman, eine Studentenstadt mit 100 000 Einwohnern in der Zentralukraine, war eine der ersten Zielscheiben der russischen Armee, da es sich auch um einen militärischen Standort handelt. Freunde halfen Tereshchuk und ihren Kindern, nach Deutschland zu kommen. „Ich war innerlich tot, konnte nicht akzeptieren, dass mein bisheriges Leben einfach vorbei ist“, beschreibt sie ihre damalige Situation.

Womit sie nicht gerechnet habe, war die „große Empathie der Deutschen. Wildfremde Menschen haben mir geholfen, haben mich motiviert, weiterzumachen und neu anzufangen.“ Mittlerweile habe ihr Leben wieder das Tempo aufgenommen, wie es vor dem Krieg zu Hause war. Ihre Kinder gehen in Schongau in die Schule, haben ihre alten Hobbys wieder aufgenommen und neue Freunde gefunden.

„Ich bin dankbar für die Chance, wieder zu unterrichten“

„Wir leben hier sehr gut“, betont Tereshchuk, und ihre Augen fangen zu glänzen an, als sie von ihrem neuen Job erzählt. „Ich bin Marcus Graf so unendlich dankbar, dass er mir die Chance gibt, wieder zu unterrichten.“ Zehn ukrainische Schüler hat sie derzeit schon, und: „Es dürfen gerne noch mehr werden.“

Überwältigt von der Empathie

Da die Sprachbarriere derzeit noch besteht („Ich besuche schon fleißig Deutsch-Kurse“), richtet sich das Angebot erst einmal an andere Geflüchtete. „In der Ukraine wird ganz viel Wert auf Bildung gelegt, und da gehört die musikalische von Anfang an dazu“, erklärt die begnadete Pianistin.

Und Julia Jung, ebenfalls neue Klavierlehrerin an der Musikschule und als gebürtige Kasachin als Dolmetscherin beim Gespräch mit der Zeitung dabei, bestätigt: „Als ich mit zehn Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland kam, war eines der ersten Dinge, die meine Eltern kauften, ein kleines Tasteninstrument.“ Musik als internationale Sprache und Balsam für die Seele.

Damit die Schüler von Olha Tereshchuk auch außerhalb des Unterrichts ihrer Musikleidenschaft nachgehen können, bittet Musikschulleiter Marcus Graf die Bevölkerung um Mithilfe: „Wenn jemand noch ein Tasteninstrument irgendwo daheim auf dem Dachboden liegen hat, das nicht mehr benutzt wird, wären wir sehr dankbar, wenn er oder sie uns dieses zur Verfügung stellen könnte.“

Das Unterrichtsangebot von Olha Tereshchuk richtet sich an alle Altersklassen

Das Unterrichtsangebot von Olha Tereshchuk richtet sich an alle Altersklassen, und auch ein Unterricht in den umliegenden Gemeinden ist möglich. Und wer die Pianistin live erleben möchte, sollte sich den 2. Juli vormerken: An diesem Tag gibt sie mit ihrer Studentin (ebenfalls aus der Ukraine) ein Klavierkonzert im Welfenmünster in Steingaden. Anlaufstelle für gespendete Instrumente und für künftige Klavierschüler ist das Sekretariat der Musikschule Pfaffenwinkel (08861/8173).

