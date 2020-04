Klimafasten: Jugendliche haben durchgehalten

Eine besondere Fastenaktion, nämlich Klimafasten, hat sich die evangelische Kirche in Schongau heuer ausgedacht. Zwei Jugendliche haben die Aktion durchgezogen.

Schongau – Sieben Wochen bewusst leben, dazu hat die evangelische Kirche heuer mit ihrer Fastenaktion aufgerufen. Doch die Corona-Krise hat auch das Klimafasten beeinflusst. Anfangs waren es rund 50 Interessierte, sagt Pfarrer Jost Herrmann. Aber durch die Corona-Krise war vieles nicht so umsetzbar wie geplant. Gruppentreffen zum gegenseitigen Austausch und begleitende Vorträge von Experten: Fehlanzeige.

„Manches ist durch Corona leicht geworden, wie nicht mehr Autofahren“, so Pfarrer Herrmann. Andere Dinge hingegen, wie den Stromverbrauch zu minimieren oder privat weniger das Internet zu nutzen wegen der Ausgangsbeschränkung hingegen schwerer. „In Sachen Ernährung habe ich durchgehalten, weniger als zwei Mal pro Woche Fleisch zu essen.“

Zwei Jugendliche aus der Region haben beim Klimafasten „eisern durchgehalten“

Zwei Jugendliche aber, Sonja Mogk aus Peißenberg und Natalia Gantner aus Schongau, „haben eisern durchgehalten“, freut sich Pfarrer Jost Herrmann. „Jugendlichen wird oft vorgeworfen, dass sie bei ,Fridays for Future’ nur fordern, selbst aber nichts machen. Die zwei haben bewiesen, dass sie es ernst meinen.“

„Gar nicht so schwierig“, zieht Natalia ihr Fazit. Da sie schon lange darauf achtet, nachhaltig zu leben, „musste ich nicht so viel ändern“.

+ Natalia Gantner achtet schon lange auf Nachhaltigkeit © Archiv

Mit anderen über den Klimaschutz zu diskutieren, war ein Vorschlag auf der Klimafasten-Liste, den die 17-Jährige schnell abhaken konnte. Als Mitorganisatorin von „Fridays for Future“ in Schongau ist sie in Sachen Öffentlichkeitsarbeit sowieso aktiv. Und ihr liebstes Fortbewegungsmittel ist schon seit Langem ihr Fahrrad, erzählt sie. Wegen der Corona-Krise wurde der Verzicht aufs unnötige Unterwegssein freilich für alle zur Pflicht.

Klimafasten: Schwieriger Verzicht auf Handy und Computer

Allerdings führten die Ausgangsbeschränkungen auch dazu, dass zum Beispiel der Unterricht digital erfolgte. „Handys und Computer gehören einfach zu unserer Zeit“, sagt Natalia, für die dieser Punkt von Anfang an eine der größten Herausforderungen war. „Darauf komplett zu verzichten, ist schwierig und auch nicht unbedingt nötig – aber man kann die Nutzung gut einschränken.“

So hat sie zum Beispiel auf Entertainment verzichtet. Heißt: „Ich habe Spiele gelöscht und keine Spaßvideos mehr angeschaut. Dadurch habe ich sogar viel Zeit gewonnen und möchte das gerne beibehalten“, sagt Natalia.

Darauf freut sich Schongauerin nach der Fastenzeit

Aber es gibt auch eine Sache, auf die sich die Schongauerin nach der Fastenzeit freut, und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Duschen!“ Natürlich durften sich die Teilnehmer auch während der Fastenzeit waschen – Teil der Challenge war es aber, das Duschen auf maximal fünf Minuten zu beschränken. „Ziemlich kurz“, findet Natalia. Keine Zeit, um nachzudenken und zu entspannen, was sie eigentlich genießt.

Etwas anders sieht das die 16-jährige Mitstreiterin Sonja Mogk aus Peißenberg. „Fünf Minuten duschen ist schon ziemlich kurz. Aber machbar. Da merkt man mal, wie viel Zeit und Wasser man sonst verschwendet. Ich möchte das auch nach der Fastenzeit kurz halten.“

Klimafasten: Jeder konnte sich selbst Ziele setzen

Jedem fällt etwas anderes schwer, weiß Sonja. Bei der Klimafasten-Aktion gab es verschiedene Vorschläge, jeder konnte sich seine eigenen Ziele setzen. So hat es sich Sonja zur Aufgabe gemacht, während der Fastenzeit vegetarisch zu leben. Sie hat pflanzliche Alternativen zu ihren Lieblingsgerichten gefunden und verschiedene Brotaufstriche probiert. „Aber auf einen Braten zu Ostern freue ich mich jetzt doch“, sagt Sonja. Trotzdem möchte sie auch in Zukunft weniger Fleisch essen.

„Vieles ist gut machbar“, so ihr Resümee. „Ich habe gelernt, was man mit einfachen Mitteln verbessern kann und wie man den Alltag nachhaltiger gestaltet beziehungsweise bewusster lebt.“ Sollte es eine Neuauflage der Klimafasten-Aktion im kommenden Jahr geben, steht für Sonja bereits fest: „Der Herausforderung werde ich mich wieder stellen.“

