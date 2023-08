Schongau soll Klimaschutz stärker in den Fokus rücken - Klimamanagerin kommt im Oktober

Aus dem Stadtrat

Zwei Jahre ist es her, dass die Stadt beschlossen hat, einen Klimaschutzmanager einzustellen, nun scheint das Ziel in Reichweite: Arbeitsbeginn der neuen Kollegin soll der 1. Oktober sein. Gleichzeitig warb die ALS dafür, künftig bei allen Entscheidungen auch die Folgen fürs Klima zu prüfen.

Schongau – Bürgermeister Falk Sluyterman war es, der in der jüngsten Stadtratssitzung die gute Nachricht fast nebenbei erzählte: Ab Oktober gibt es eine Klimamanagerin, die sich auch mit dem Anliegen der ALS eingehend beschäftigen werde. Wie Fraktionssprecher und ALS-Vorsitzender Gregor Schuppe, erläuterte, müsse man auch in Schongau künftig jeden Antrag dahingehend prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung für das Klima hat.

Der Klimawandel als „größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte“.

Der Klimawandel sei die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Wenn nicht weltweit und unmittelbar Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasen unternommen würden, drohe eine Erwärmung der Erde auf ein Maß, das menschliches Leben erschwert oder örtlich sogar unmöglich mache, heißt es in dem Antrag. Weltweit heiße aber eben auch Schongau: „Jeder Einzelne muss die Folgen seines Handelns kennen“, betonte Schuppe in der Sitzung. Die Klimaauswirkungen einer Entscheidung im Stadtrat müssten ebenso ernsthaft geprüft werden wie die Finanzierung. Dabei komme es nicht aufs Gramm der CO2-Belastung an, sondern um die Richtung. „Und mit der Klimaschutzmanagerin ist schon die richtige Fachfrau dafür da“, so Schuppe.

Hans Rehbehn (CSU) zeigte sich irritiert, es gebe doch bereits eine Klimagruppe

Hans Rehbehn (CSU) zeigte sich irritiert. Einerseits gebe es bereits eine parteiübergreifend arbeitende Klimagruppe, so sei man etwa bei der Fernwärme mit der möglichen Ausweitung des Netzes bereits auf dem richtigen Weg. „Ich habe Probleme mit dem Antrag, weil ich nicht genau weiß, wie er umgesetzt werden soll“, so der CSU-Fraktionssprecher. Zwar gebe es seitens des Städtetags eine Orientierungshilfe, wie man Beschlussvorlagen prüfen könne, aber Rehbehn wünschte sich dennoch, den Antrag zu verschieben, bis die Klimaschutzmanagerin ihre Arbeit aufgenommen habe und vielleicht schon Zahlen, Fakten und Daten hierzu liefern könne. „Wenn wir das heute so beschließen, passiert erst einmal ein halbes Jahr nichts, sie muss sich ja auch erst einarbeiten.“

Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erklärte, dass die Klimaschutzmanagerin sogar noch näher hinsehen werde, als die ALS dies fordere. Sie werde ein Integrierten Klimaschutzkonzept ausarbeiten, dies sei für die Förderung der Stelle sogar zwingend notwendig. „Das ist nicht nur eine Beurteilung unserer Maßnahmen, wir sind schon einen Schritt weiter, es ist eine Offensive“, so Dietrich.

Die Relevanz der Klimaschutzwerte soll mit geprüft werden

Grundsätzlich sei es gut, auch die Relevanz der Klimaschutzwerte zu verankern. Im Hochbau etwa mache man dies schon lange, bereits bei seinem ersten Projekt in Schongau, 2007 die Dreifachturnhalle, hätte das Stadtbauamt auch die CO2-Werte mit ausgewiesen. Dies alleine reiche aber nicht aus, seiner Empfehlung nach müsse man sich mehrerer unterschiedlicher Indikatoren bedienen. „Meine Bitte ist, dass wir das dann gemeinsam mit der Kollegin erarbeiten“, so Dietrich.

„Eigentlich sind wir alle viel zu spät dran, wir können den Klimawandel nicht mehr stoppen“, so Bettina Buresch (Grüne), der Antrag sei dennoch zu begrüßen. „Sich dieser Aufgabe zu stellen, ist absolut wichtig und richtig.“ Allerdings habe sie schon bei den Konzepten Isek (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) und Ikek (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) ihre Zweifel gehabt, wie das umgesetzt werden könnte. Wie wirksam dann die Prüfung der Anträge auf Klimaverträglichkeit seien, werde sich zeigen. „Wird es wirklich dazu führen, dass wir einen Antrag auch einmal ablehnen?“

Klimakleber nötigen Autofahrer

Die Prüfung der Klimaverträglichkeit solle ein Punkt von vielen sein, „wenn die Schaffung von Wohnraum wichtiger erscheint als der Klimaschutz, wird der Antrag dennoch genehmigt“, erklärte er seine Interpretation des ALS-Antrags. Schuppe brachte es für die Stadtratskollegen noch einmal auf den Punkt: „Das ist genau der Unterschied zwischen uns und den Klimaklebern: Sie nötigen die Autofahrer, wir nötigen niemanden, aber man muss solche Punkte wissen vor einer Entscheidung.“

Aber auch die ALS fand den Vorschlag Dietrichs, das gemeinsam mit der Klimamanagerin zu erarbeiten „super“. Der Antrag solle dann möglichst zeitnah noch einmal besprochen werden, so Michael Eberle (CSU). Es sei zwar nur das, was man ohnehin bereits beschlossen habe, nämlich die Klimamanagerin in ihrem Handeln zu unterstützen, aber auch er finde das Vorgehen richtig, so Stephan Hild. „Aber meine Sorge ist, dass wir uns zu Tode verwalten, und nur noch alles beschließen, und nichts mehr davon umsetzen“, so der UWV-Stadtrat.

Klimaschutzmanagerin eingestellt: Welche Aufgaben kommen auf sie ab Oktober zu? Der ursprüngliche Antrag, einen Klimaschutzmanager einzustellen, stammte von Hans Rehbehn (CSU), der sich im Herbst 2021 wünschte, Schongau möge den Beispielen von Weilheim, Penzberg oder Peißenberg folgen und aktiv und innovativ auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren. Der Wunsch des mittlerweile verstorbenen Stadtrats Friedrich Zeller (SPD), sich die Stelle mit Ammer-Lech-Land-Gemeinden zu teilen, scheiterte dann jedoch. Ende 2021 wurde klar: Man muss das wohl alleine umsetzen. Die Suche nach einem geeigneten Bewerber zog sich dann aber: „Wir haben über ein Jahr gesucht“, so Schongaus Geschäftsleiterin Bettina Schade. Und noch fehle auch die Förderzusage. Die Stadt habe den Antrag zwar rechtzeitig zum 31. Dezember 2021 gestellt, aber bis heute sei nicht final darüber entschieden. Zumindest wisse man, eine Einstellung ohne Zusage sei dennoch nicht förderschädlich. Ursprünglich hieß es, die Stelle werde über zwei Jahre hinweg großzügig (über 75 Prozent) gefördert, auch eine Anschlussförderung stand eigentlich in Aussicht.

Hauptaufgabe werde zunächst die Erarbeitung des bereits in der Stadtratssitzung angesprochenen Klimaschutzkonzeptes sein auf Basis des Iseks und des Energienutzungsplans. Ein Handlungsfeld des künftigen Klimaschutzmanagements sei der energetische und klimagerechte Betrieb der städtischen Liegenschaften wie Schulen, Kitas, städtischer Wohnungen oder auch des Eisstadions. Aber auch eine klimagerechte Mobilitätsstrategie sei wichtig, „die Untersuchung, wie öffentliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum funktionieren können“, so Schade. Ebenfalls auf der Agenda der neuen Klimaschutzmanagerin stehe die Analyse der Klimaschutzpotenziale der Stadt, etwa auch das Ausloten, wo erneuerbare Energien eingesetzt werden könnten.

