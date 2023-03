Köhler-Villa in Schongau als Verwaltungsgebäude oder zum Wohnen? Viele Ideen für künftige Nutzung des Gebäudes

Von: Elena Siegl

Teilen

Links neben die Köhler-Villa könnte ein weiteres Haus gebaut werden. Für die Nutzung der beiden Gebäude wurden verschiedene Ideen im Stadtrat vorgestellt. Appell für Barrierefreiheit © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Wie könnte die Köhler-Villa am Fuße der Schongauer Altstadt künftig genutzt werden? Erste Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie wurden im Stadtrat vorgestellt.

Schongau – Wohnen, Touristen beherbergen, arbeiten oder Kinder betreuen – Ideen, wie die Köhler-Villa am Fuße der Schongauer Altstadt künftig genutzt werden kann, gibt es genug. Das Architekturbüro Laubender aus Bad Heilbrunn hat sich mit der Umsetzbarkeit befasst. Das Planungskonzept wurde in Auftrag gegeben, da der Leerstand der Villa die Aufwertung des historischen Stadtmauerumfelds erschwert, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Die Stadt erhofft sich außerdem, schneller einen Investor zu finden, wenn es für ihn bereits diese Grundlage gibt, erläuterte Bürgermeister Falk Sluyterman. Beim Gasthof „Zur Sonne“ sei dieses Vorgehen erfolgreich gewesen. Die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird gefördert (EU-Innenstadt-Förderinitiative).

Durch ihre Lage soll die Köhler-Villa eine Verbindung zwischen dem Industriegebiet an der Bahnachse und dem Altstadtkern schaffen, erklärte die Architektin Ramona Kannegiesser. Eine Nachverdichtung wäre für die Wirtschaftlichkeit sinnvoll. Heißt: Ein weiteres Gebäude in maßvollem Rahmen könnte in Straßennähe auf dem Grundstück errichtet werden. Der Charakter mit großer Parkanlage bleibe dadurch erhalten und soll zugänglich gemacht werden, das war unter anderem Kornelia Funke (CSU) wichtig.

Nutzungsmöglichkeiten für die Köhler-Villa

Jeweils vier Nutzungsmöglichkeiten für die Köhler-Villa als Bestand und einen Neubau stellte Ramona Kannegiesser vor, wobei alle Bausteine frei miteinander kombinierbar seien.

So könnte der Bestandsbau als Kreativwirtschaft (für junge Künstler oder als Co-Working-Space) genutzt werden. Alternative Wohnformen (z.B. Wohnraum für Auszubildende) könnten ebenfalls untergebracht werden. Außerdem möglich: Eine Beherbergung oder das Gebäude als Ergänzung zum Rathaus für die Stadtverwaltung zu nutzen, was diese begrüßen würde, so Sluyterman. Die Kosten liegen je nach Nutzung wohl zwischen einer und 1,3 Millionen Euro netto. Je nach Verwendung müsste das Gebäude barrierefrei gestaltet werden, was aufwendiger und kostenintensiver sei als bei einem Neubau, so Kannegiesser. Auch in Sachen Schall- und Brandschutz müsste nachgerüstet werden.

Für den Neubau sei eine Nutzung zum Wohnen, eine Beherbergung (je 1,7 Millionen Euro), die Stadtverwaltung (2,1 Millionen Euro) oder eine Kinderbetreuungseinrichtung (1,3 Millionen Euro ) vorstellbar.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Köhler-Villa: Diese Nutzung bevorzugen die Stadträte

Alexander Majaru fand eine Kombination aus Stadtverwaltung im Bestand und Kindergarten im Neubau charmant. Das sah Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD) anders, weil sich der Kindergarten Regenbogen in unmittelbarer Nähe befindet. Ein Kindergarten sollte lieber an anderer Stelle gebaut werden. „Kurze Wege für kurze Beine“, so Sluyterman.

Außer dem Kindergarten sei alles positiv zu sehen, sagte Schuppe im Namen der ALS. „Es ist auf jeden Fall zu wünschen, dass sich ein Investor der Sache annimmt, bevor das Haus in sich zusammenbricht.“ Alternative Wohnformen seien noch unterrepräsentiert. Einen Co-Working-Space gebe es noch gar nicht, würde sich gerade in der Nähe des Bahnhofs aber anbieten.

Ein Fahrradhotel gehe in der Stadt ab, so Funke. Allerdings würde sich dafür kein Betreiber finden, gab Sluyterman zu bedenken.

Markus Keller (Grüne) sagte, dass man eine Kreativwerksatt, die sich wohl eher an junges Publikum richtet, im Bestandsgebäude nicht unbedingt barrierefrei und somit günstiger gestalten könnte. Beim Neubau sprach er sich für eine Wohnnutzung aus, zum Beispiel für Stadtmitarbeiter. Schließlich werde es zu einem immer wichtigeren Kriterium bei der Personalsuche, Wohnraum zur Verfügung stellen zu können.

Alexander Majaru appellierte ebenso wie die Behindertenbeauftragte Marianne Porsche-Rohrer (CSU) dafür, beide Gebäude barrierefrei zu gestalten. „Das sollte in der heutigen Zeit obligatorisch sein.“ Und es gebe schließlich auch junge Menschen, die gehandicapt seien. Alle sollen am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Jiri Faltis (CSU) wunderte sich, dass man über Investitionen diskutiere, wo die Stadt doch kein Geld habe. Egal was man beschließe, es gebe keine Ausgaben, so Sluyterman. Es gehe lediglich darum, eine Grundlage zu schaffen, auf die ein Investor oder die Stadt, wenn sie wieder Geld hat, zurückgreifen kann.

Der Stadtrat sprach sich mit einer Gegenstimme dafür aus, eine Kombination aus Stadtverwaltung und Beherbergung bzw. Wohnen (was in der Gestaltung recht ähnlich ist) vertiefend untersuchen zu lassen. Die Ergebnisse sollen spätestens bis Ende Juni vorliegen.

Undichtes Dach führt zu Schäden Seit 2014 gehört das Gebäude, das auch als Villa Link bzw. Villa Hannes bekannt ist, der Stadt. Es wurde 1899 errichtet, steht in exponierter Lage und ist Teil eines vom Ende des 19. Jahrhundert geprägten Vorstadtquartiers. Eine Besonderheit seien die hohen Decken (Raumhöhen um die 2,90 Meter) und, dass es größtenteils noch Bestandsböden und -decken gibt, erklärte Architektin Ramona Kannegiesser in der jüngsten Stadtratssitzung. Nach einem kurzen Blick auf die Historie, ging sie auf den Zustand des Gebäudes ein. Im Westen der Villa steht ein Anbau in massiver Bauweise, der sich allerdings nicht gut erhalten habe. Es gebe große Ablösungsrisse in der Fassade. Hier muss über eine Sanierung oder einen Rückbau entschieden werden.

Auch die Villa selbst ist in Mitleidenschaft gezogen worden: Das Dach sei teilweise sehr undicht gewesen – Schäden an der Fassade und im Innenbereich sind die Folge. Gerade an den Ecken gebe es Wassereindringungen. Weitere Untersuchungen seien notwendig.

Bei Holzbauteilen müsse geklärt werden, welche tragende Teile erhalten, und welche ersetzt werden müssen. Die Fenster müssen saniert oder ausgetauscht werden. Die Brüstung des kaputten Freisitzes sei bereits entfernt worden, da herabstürzende Konstruktionsteile Passanten hätten verletzen können, erzählte Kannegiesser.

Freiliegende Stahlstürze und Träger im Keller müssen wohl lediglich entrostet werden. Die Treppe sei zwar abgenutzt, aber weiterhin tragfähig. Ob der Dachstuhl erhalten bleiben kann, muss noch geklärt werden, so die Architektin. Eventuell sei eine Neuerrichtung in gleicher Form aber wirtschaftlicher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.