Köhler-Villa-Sanierung und Nachverdichtung mit Wohn- oder Beherbergungshaus - Pläne im Stadtrat vorgestellt

Von: Elena Siegl

Die Köhler-Villa soll saniert werden. Künftig könnte sie als Verwaltungsgebäude genutzt werden. Solide Ideen, „kein Schnickschnack“ © Hans-Helmut Herold

Wie die Köhler-Villa saniert, von der Stadtverwaltung genutzt werden und wie die Nachverdichtung aussehen könnte – damit hat sich der Stadtrat auseinandergesetzt.

Schongau – Mit einer Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Köhler-Villa (auch als Villa Hannes bekannt) befasste sich der Schongauer Stadtrat erneut in seiner jüngsten Sitzung. Viele Ideen, welche Funktion das Gebäude am Fuße des Stadtbergs künftig übernehmen könnte, hatte es in der Vergangenheit gegeben.

Im Februar hatte sich das Gremium darauf geeinigt, sich bei den Planungen darauf zu konzentrieren, wie die Köhler-Villa künftig als barrierefreies Verwaltungsgebäude genutzt werden könnte. Außerdem soll auf dem weitläufigen Gelände auch ein Neubau Platz finden. Dieses könnte für barrierefreies Wohnen oder zur Beherbergung von Touristen dienen.

Beides werde benötigt, und über den Neubau könne man das Areal nicht nur Nachverdichten, sondern die Sanierung der Gründerzeitvilla gegenfinanzieren durch die Schaffung von moderatem Baurecht auf dem sensiblen Grundstück im Stadtmauerumfeld, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Denkbar sei, dass ein Investor den Bau übernehme. Die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird durch die EU-Innenstadt-Förderinitiative gefördert.

Grundrisse und eine grobe Kostenschätzung

Ramona Kannegiesser vom Architekturbüro Laubender aus Bad Heilbrunn hatte nun mögliche Grundrisse für die Gebäude sowie eine grobe Kostenschätzung vorbereitet. Den Vorentwurfsstand stellte sie dem Stadtrat vor.

Mit möglichst wenigen Eingriffen wolle man das Außenbild der Köhler-Villa wieder herstellen. Dazu gehöre etwa, dass die zerfallenen Balkone instandgesetzt werden. Die Putzfassade soll in Struktur und Farbgebung so gestaltet werden, dass sie historischen Aufnahmen gleicht. Aber: „Wir haben keinen historisierenden Stil angedacht“, so Kannegiesser. Ziel sei es, das Erscheinungsbild wieder attraktiv und mit einer klaren Gliederung zu gestalten. Aktuell sei die Fassade recht unruhig gestaltet.

Den Zugang zum Gebäude wolle man durch einen zurückgesetzten Anbau schaffen. Ein Aufzug soll ebenerdig zugänglich sein. Angedacht ist außerdem ein offenes Treppenhaus.

Auf jeder Etage hat Kannegiesser ein WC geplant – inwieweit alle rollstuhlgerecht sein sollen, müsse man überdenken. Außerdem sind pro Etage circa sechs Arbeitsplätze, aufgeteilt in Einzel- und Gruppenbüros, sowie jeweils eine Teeküche geplant.

Die Kosten für Umbau und Sanierung würden sich nach einer ersten groben Schätzung auf circa 1,5 Millionen Euro belaufen, so Ramona Kannegiesser.

Pläne für den Neubau - Wohn- oder Beherbergungshaus

Für den Neubau hatte die Architektin eine „zurückgesetzte Gestaltung“ vorgesehen, die Köhler-Villa soll optisch im Vordergrund bleiben. Man könne das Gebäude aber ganz nach Bedarf gestalten, etwa mit viel Holz, wenn man auf Nachhaltigkeit setze. Drei Geschosse hat Kannegiesser geplant. Bei einem Wohnhaus könnte es insgesamt sechs Wohneinheiten geben – auf jeder Etage könnten demnach zwei barrierefreie Wohnungen Platz finden, die jeweils zwischen zwei und vier Zimmern bzw. zwischen 70 und 120 Quadratmeter hätten. „Das ist nur ein Beispiel, was möglich ist. Die Außenmaße sind nicht fixiert“, stellte die Architektin klar.

Den gleichen Gebäudetyp hatte Kannegiesser dann auch als Grundlage für ein Beherbergungshaus genommen. Im Erdgeschoss würde sie neben drei Zimmern einen Gemeinschaftsraum, die Küche und ein Büro bzw. die Anmeldung einrichten. Im ersten Stock sowie im Dachgeschoss könnten jeweils sechs bis acht Einzel- und Zweierzimmer untergebracht werden. Die Kosten für den 810 Quadratmeter großen Neubau dürften sich nach Schätzungen der Architektin auf etwa 1,7 Millionen Euro netto belaufen. Fördermöglichkeiten müssten abgeklärt werden.

Michael Eberle (CSU) freute sich, dass sich die Stadt mit der Köhler-Villa einem „Schatz“ annehme. Die Ideen seien „kein Schnickschnack“, sondern solide und auch relativ kostensparend umsetzbar, freute er sich. Besonders schön wäre es im Hinblick darauf, dass der Tourismus in der Stadt vorangetrieben werden soll, wenn man eine Radlerherberge unterbringen könnte – „aber auch Wohnungen tun Schongau gut“, so Eberle.

Der Beschluss, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als Grundlage für das weitere Vorgehen bei der Nachnutzung der Köhler-Villa zu verwenden, fiel im Stadtrat einstimmig.

