Grundschule: Köhlerstadel soll Raumnot lösen, Erweiterung geplant

Von: Elke Robert

Die erst 2019 eingeweihte Grundschule Schongau ist bereits wieder zu klein, die Schülerzahlen sind entgegen der Prognose stark gestiegen. © Hans-Helmut Herold

Die Grundschule kommt schon heute nicht mit dem Raumangebot aus, aber spätestens wenn ab dem Jahr 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung greift, braucht man mehr Platz. So rasch kann ein Erweiterungsbau kaum realisiert werden, aber es gibt dennoch eine Lösung: den Köhlerstadel.

Schongau – „Wir haben definitiv Handlungsbedarf.“ Stadtbaumeister Sebastian Dietrich ließ in der Stadtratssitzung keine Zweifel daran, dass man nun sofort aktiv werden muss. Bei den Erweiterungsplanungen fürs Schulzentrum sei man 2013/2014 von ganz anderen Schülerzahlen ausgegangen, als sie sich nun tatsächlich entwickelten. Ein Bedarf von 17 Klassenzimmern bei maximal 400 Schülern war für die Grundschule festgelegt worden. Prognose: um zwei Prozent sinkende Zahlen. Schon 2015 änderte sich das durch die Ankunft vieler Geflüchteten, die blieben.

100 Schüler mehr als 2013/2014 vorhergesagt

„Der Mehrbedarf wurde damals anerkannt. Und die Tendenz hat sich fortgesetzt“, so Dietrich. Viele Familien kämen nach Schongau, auch bei den Geburtenzahlen gab es wohl eine Trendwende. So geht man nun von 100 Schülern mehr aus als ursprünglich prognostiziert, erst für das Jahr 2030 würde der Demografiespiegel ein leichtes Absinken für Schongau voraussagen auf 480 Schüler.

Gebaut worden war die erweiterte Staufer-Grundschule für 19 Klassen, die Grundsteinlegung erfolgte Mitte 2017, die offizielle Einweihung Mitte 2019. Derzeit sind es bereits 21 Klassen. Was die Stadt weiter in Bedrängnis bringt: Schon 2026 sollen Eltern von Grundschülern einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für ihre Kinder haben.

Für die Ganztagsbetreuung benötigt man zusätzlichen Platz, den man im Köhlerstadel schaffen will. © Hans-Helmut Herold

Flächen sind auch in anderen Schulen wie Gymnasium oder Realschule nicht frei

Zwei Lösungsansätze für die Grundschule seien zwischenzeitlich untersucht worden: Auf Flächen anderer Schulen im Schulzentrum (Gymnasium und Realschule) auszuweichen, der Landkreis könne jedoch nichts anbieten. Sogar eine Schulsprengeländerung hätte man untersucht, wie die geschäftsleitende Beamtin Bettina Schade erläuterte. Man habe überlegt, dass für Kinder aus Schongau-West der Weg nach Altenstadt vielleicht kürzer sei als ins Schulzentrum. „Auch da wäre genügend Raum die Voraussetzungen, aber in Altenstadt könnte man mit Mühe und Not nur ein Klassenzimmer zur Verfügung stellen“, so Schade. Ihr Fazit: „Das wurde geprüft, aber ohne Lösung, es gibt nur die Möglichkeit, am Schulzentrum zu investieren.“

Die Räume des Horts können leicht an die Schule angegliedert werden

So schlecht aufgestellt sei man gar nicht, wie der Stadtbaumeister grob skizzierte. Denn die Räume des Horts im Obergeschoss der Grundschule seien so konzipiert, dass man sie der Schule leicht angliedern könne. Als Ausweichmöglichkeit für die Ganztagsbetreuung schlägt das Bauamt vor, bisher ungenutzte Flächen im nahen Köhlerstadel in Schulräume umzugestalten. Jugendzentrum und Stadtkapelle sollen bleiben, aber Depotflächen des Museums verwendet werden, das gesamte Dachgeschoss diene nur als Lagerfläche. „In diesem Gebäude stecken noch viele Reserven“, so Dietrich. „Das würde sich anbieten, um eine schnelle Lösung für die Grundschule zu realisieren, denn der Horizont bis 2026 ist extrem kurz.“

Parallel hierzu solle man aber die langfristige Maßnahme mit angehen: den ursprünglich angedachten, aber dann aus Kostengründen bereits am Anfang der Planungsphase nicht weiter verfolgten Erweiterungsbau im Zuge der Generalsanierung der Mittelschule. Dieser Kubus könne nun aber erst gebaut werden, nachdem die Mittelschule fertig saniert ist, so Dietrichs. Denn auf jener Fläche wird zunächst die Containeranlage aufgebaut, um die Mittelschüler während der Generalsanierung gut unterzubringen. „Baubeginn wäre dann frühestens 2025“, schätzte Dietrich.

Lieber Geld in den Köhlerstadel stecken, als in Interimsbauten

Eine andere kurzfristige Lösung als den Köhlerstadel sahen auch die Stadträte nicht. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, und es ist sinnvoller, kommunales Geld in dauerhafte Anlagen zu investieren“, so Ilona Böse (SPD). Sie regte jedoch an, die Räumlichkeiten fürs Schulzentrum so gut wie möglich multifunktional zu planen und dies auch dem Architekten mit an die Hand zu geben. „Der Bedarf ändert sich so schnell, man muss flexibel reagieren können.“ Auch Schade betonte die Wichtigkeit flexibler Lösungen, der Anstieg der Schülerzahlen sei sicher. Schon jetzt hätte man dringend mehr Klassenzimmer gebraucht, aber das Kultusministerium hatte kurzfristig die Klassenstärke angepasst.

Einen Kostenrahmen gibt es bisher noch nicht

„Es freut mich, dass die Nöte unserer Schule jetzt ernst genommen werden“, so Gregor Schuppe (ALS), der an die Kollegen appellierte, den Köhlerstadel als Zwischenlösung anzugehen. Einen Kostenrahmen konnte Dietrich noch nicht nennen. Der Stadtrat stimmte einstimmig dafür, in die Pläne einzusteigen, den Köhlerstadel für die schulische Ganztagsbetreuung umzubauen.

