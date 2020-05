Konflikt um Seife im Klassenzimmer

Zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gehört gründliches Händewaschen mit Seife. Für die Schüler am Welfen-Gymnasium in Schongau gilt das natürlich auch. Waschbecken in den Klasszimmern sind vorhanden. Alleine an intakten Seifenspendern fehlt es.

Schongau – Am Gymnasium in Schongau will man gar nicht jammern: Die Hygienemaßnahmen, die tägliche Reinigung der genutzten Bereiche: Klappt alles super, befindet Direktor Bernhard O’Connor. Auch mit den Einweg-Masken, die er am Samstag im Schulamt abgeholt hat: Alles in Ordnung. Alleine das Thema Seife: Nicht nur eine schmierige, sondern in diesem Fall auch eine schwierige Angelegenheit.

Die Idee der Gymnasial-Leitung: Damit nicht alle Schüler permanent auf die Toilette rennen müssen, um sich regelmäßig die Hände zu reinigen, könnte man ja zudem auch die Waschbecken nutzen, die sich in den meisten Klasszimmern befinden. „Aber die uralten Seifenspender dort sind kaputt.“ Rektor O’Connors keinesfalls abwegiger Einfall: Man könnte ein paar neue Seifenspender installieren und schon wäre das mit der Handhygiene ein wenig einfacher. Auch ein Händewaschen nach einer Unterrichtsstunde sei so möglich, ohne dass alle Schüler nacheinander das stille Örtchen besuchen, das dann gar nicht mehr so still ist.

Neue Seifenspender gibt es nicht, sagt das Landratsamt

Beim Landratsamt allerdings ist die Schulleitung Ende vergangener Woche auf taube Ohren gestoßen. Die Begründung – so habe man es der Schulleitung mitgeteilt: Zu teuer. Schließlich müsste man ja dann alle Schulen mit Seifenspendern ausstatten, um der Gerechtigkeit willen, versteht sich. O’Connor will sich keinesfalls darüber mokieren. „Ich will nur sachlich feststellen, dass das Landratsamt nicht vor hat, hier etwas zu ändern.“

Merk: „Wir wollen alle Schulen gleich behandeln“

„Die Waschbecken in den Klassenzimmern sind reine Kaltwasserwaschbecken und lediglich für die Reinigung der Tafeln vorgesehen“, erklärt Kreiskämmerer Norbert Merk auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. Eine nachträgliche Ausrüstung mit Seifen- und Desinfektionsmittelspender sei kurzfristig leider nicht machbar. „Wir wollen alle Schulen gleich gut behandeln“, so Merk. Da der Landkreis Sachaufwandsträger für 14 Schulen ist und es sich insgesamt um mehr als 500 Klassenzimmer handelt, sind enorme Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich zu erwarten, heißt es seitens der Kämmerei. Hinzu kommen dauerhaften Folgekosten für Verbrauchsmaterial und Reinigung.

Das Landratsamt hat allerdings Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gehalten. „Die Seifenspender auf den Toiletten reichen aus, damit alle die empfohlenen Hygienemaßnahmen einhalten können,“ fasst Merk das Ergebnis des Gesprächs zusammen. Die Schüler könnten sich dort die Hände ausreichend waschen, ein Seifenspender in jedem Klassenzimmer sei nicht nötig. Auch seitens des Kultusministeriums oder der Regierung habe es dahingehend keine anderen Anweisungen gegeben.

Solange das nicht der Fall ist und das Gesundheitsamt keinen Einspruch erhebt, werden keine Seifenspender angeschafft.

Toiletten werden täglich gereinigt, bei Bedarf öfter

Derzeit befinden sich in den Schulen bekanntlich nur die Schüler der Abschlussklassen. Es sind jedoch sämtliche Toiletten zugänglich. „Diese werden entsprechend der Empfehlungen täglich und, sofern Bedarf besteht öfter, gereinigt“, heißt es beim Landratsamt. Und weiter: „Aufgrund dessen kann davon ausgegangen werden, dass die zur Verfügung stehenden Toiletten für die derzeitigen Schüler mehr als ausreichen. Andere Meldungen seitens der Schüler wurden bislang nicht an den Landkreis herangetragen.“

Das Welfen-Gymnasium möchte trotzdem sicherstellen, dass die Schüler auch in den Klassenzimmern die Hände waschen können. Zu befürchten sei schließlich auch irgendwann eine höhere Frequenz auf der Toilette, wenn wieder mehr Schüler als derzeit nur die Q12-Schüler den Unterricht besuchen.

Deshalb springt nun der Förderverein in die Bresche: Er hat jetzt Einwegspender mit Flüssigseife bezahlt. Es bleibt also schw(m)ierig.

