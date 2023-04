Kornelia Funke gibt überraschend CSU-Fraktionsvorsitz an Hans Rehbehn ab

Von: Elke Robert

Viel Zeit nimmt für Kornelia Funke (links) auch das Engagement als Stadtführerin in Schongau ein, im Bild ist die Stadträtin gemeinsam mit Ursula Heitmeier zu sehen als Hexen verkleidet im Rahmen einer Kinderstadtführung. © Hans-Helmut Herold

Wechsel an der Fraktionsspitze der CSU Schongau: Zur Halbzeit dieser Legislaturperiode gibt Kornelia Funke überraschend den Vorsitz der Stadtratsfraktion ab. Der Nachfolger ist bereits bekannt: Hans Rehbehn. Passiert dies im Vorgriff der nächsten Kommunalwahlen?

Schongau – Per Pressemitteilung mit Sperrvermerk Dienstagabend gab die CSU-Fraktion Schongau nun bekannt, dass es zum 1. Mai einen Wechsel an der Fraktionsspitze geben soll. Kornelia Funke zieht sich nach fünf Jahren vom Fraktionsvorsitz zurück. „Mir ist einfach alles zu viel geworden“, erklärt die CSU-Stadträtin auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten. Der Gedanke, den Posten abzugeben, sei bei ihr länger gereift, schon seit Januar trage sie die Überlegung mit sich herum. „Der Grund: Wenn ich etwas mache, will ich es zu 100 Prozent tun“, erklärt sie im Gespräch mit der Heimatzeitung. Die stetig zunehmenden Aufgaben im vielfältigen ehrenamtlichen, besonders im kommunalpolitischen Engagement hätten sie dazu veranlasst, kürzer zu treten. Ob Leiterin der Stadtbücherei am Münztor oder Stadtführerin – die Aufgabenbereiche sind teilweise umfangreich.

Kornelia Funke in der Bücherei Schongau © SN

Funke stellt ihr Amt auf eigenen Wunsch zur Verfügung, wie auch in der gemeinsamen Pressemitteilung betont wird. Letztlich sei es nur noch um das Wie gegangen, wann der rechte Zeitpunkt für eine Übergabe sei, „und jetzt hat sich das mit Hans Rehbehn als Nachfolger ganz wunderbar ergeben“, so die Schongauerin. „Verwaltungstechnisch ist er mit allen Wassern gewaschen, da kann ihm auch niemand das Wasser reichen“, ist Funke überzeugt. „Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg. Ich bin mir sicher, die Sache wird richtig gut.“

Hans Rehbehn: „Kornelia Funke hat in den letzten Jahren eine fantastische Arbeit gemacht“

Rehbehn ist laut Pressemitteilung überzeugt davon, dass er die erfolgreiche Arbeit von Funke fortsetzen und die Interessen der Stadt Schongau und ihrer Bürger erfolgreich vertreten werde. „Kornelia Funke hat in den letzten Jahren eine fantastische Arbeit gemacht“, lässt sich der neue Fraktionsvorsitzende zitieren, der gestern bis Redaktionsschluss nicht für ein persönliches Gespräch erreichbar war. In der gemeinsamen Mitteilung der Stadtratsfraktion, die von Oliver Kellermann auch in seiner Funktion als Ortsvorsitzender der CSU Schongau unterzeichnet ist, wird die „stets vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit“ betont. „Mein Ziel ist es, die gute Arbeit der Fraktion weiterzuführen und nach außen zu kommunizieren“, heißt es weiter in der Mitteilung. Rehbehn: „Ich wünsche mir, dass Schongau lebendig und weltoffen bleibt.“

Funke bleibt „vollumfänglich Mitglied der Fraktion“

Für ihre Arbeit als Stadträtin wird sich wohl nicht sehr viel ändern, sie bleibe „vollumfänglich Mitglied der Fraktion“. Allerdings tritt sie auch nicht einen der beiden Stellvertreterposten an. Erster Stellvertreter bleibt weiterhin Oliver Kellermann, zweiter Stellvertreter ist Michael Eberle. „Damit steht ein starkes und erfahrenes Team an der Spitze der CSU-Fraktion“, so Kellermann. „Ich wollte die gewählten Stellvertreter nicht von ihrem Platz verdrängen“, so Funke hierzu.

Hans Rehbehn.jpg © Mario Schlueter

Erst kürzlich war die Stadträtin bei den Neuwahlen im CSU-Ortsverband wieder in die Vorstandschaft gewählt worden. Hans Rehbehn, der 2020 als parteifreier Bürgermeisterkandidat für die CSU Schongau angetreten ist, gehört der CSU wohl offenbar auch weiterhin nicht an – was der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden nicht entgegensteht – „laut CSU geht das trotzdem“, weiß Funke.

Reine Spekulation: Hat der Wechsel an der Fraktionsspitze etwas mit den nächsten Kommunalwahlen zu tun?

Ob die Übernahme dieses Postens schon im Vorgriff auf die nächsten Kommunalwahlen in drei Jahren geschieht, ist an dieser Stelle Spekulation. Nach Redaktionsschluss schreibt Rehbehn als Antwort hierzu an die Schongauer Nachrichten: „Wir haben noch drei Jahre bis zur nächsten Wahl. Soweit denke ich noch nicht.“



