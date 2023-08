„Sorry, der Kas is bissn“: Schongauer Stadtrat diskutiert über Krankenhaus-Zukunftsplan

Von: Elena Siegl

Im Ballenhaus tagte der Stadtrat, um mehr Platz für interessierte Zuhörer zu haben. Viele Mitstreiter des Aktionsbündnisses waren gekommen. © Hans-Helmut Herold

Den Zukunftsplan für die Krankenhaus GmbH hat der stellvertretende Geschäftsführer Claus Rauschmeier im Stadtrat vorgestellt. Für ehrliche Worte wurde ein Arzt gelobt.

Schongau – Eine Entscheidungsmacht hat der Stadtrat beim Thema Krankenhaus nicht, dennoch wurde im Gremium zweieinhalb Stunden über den Krankenhaus-Zukunftsplan diskutiert. Weil immer wieder kritisiert wurde, dass man zu wenig kommuniziere, wollte Claus Rauschmeier das Konzept nach dem Kreistag auch in Schongau vorstellen.

„Wir wollen zwei Spezialisten“, die miteinander verzahnt arbeiten, erklärte der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH. Das Krankenhaus Weilheim als Akut- und Schwerpunktversorger sowie ein Gesundheitszentrum mit Fokus auf ambulante Versorgung am Standort Schongau.

Das Konzept hat die Heimatzeitung bereits umfassend vorgestellt. Zum Plan gehört bekanntlich, dass niedergelassene Ärzte für das Gesundheitszentrum gewonnen werden. Dr. Rolland Rosniatowski, der Rauschmeier begleitete, ist bereits „Hybridarzt“ – er ist nämlich leitender Oberarzt an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Krankenhaus GmbH und führt seit 2022 eine eigene Praxis. Er rief im Stadtrat dazu auf, in die Zukunft zu schauen.

„Die Patientenströme jetzt zurückzuholen, ist ein Kampf gegen Windmühlen“

Schon drei Wochen nach seinem Start 2017 sei ihm klargewesen, das der Standort Schongau für die Geschäftsführung „nicht die Nummer 1“ sei. Die OP-Roboter gingen nach Weilheim, Abteilungen wurden verlagert, zählte Rosniatowski auf. „Es war eine unternehmerische Entscheidung in der Vergangenheit, die unter anderem vom Aufsichtsrat abgesegnet wurde.“ Vielleicht wäre Schongau der bessere Standort gewesen, warf der Arzt in den Raum. Aber damals sei niemand auf die Straße gegangen.

„Die Patientenströme jetzt zurückzuholen, ist ein Kampf gegen Windmühlen“, meinte der Arzt. „Sorry, der Kas is bissn.“ Man müsse vielmehr überlegen, wie man aus dem „Ist“ das Beste mache. Es gebe noch genug Patienten in Schongau. Ein Gesundheitszentrum, die Einbeziehung von niedergelassenen Ärzten, das habe in Schongau Zukunft.

Man habe keine Entscheidung leichtfertig getroffen, so Marianne Porsche-Rohrer (CSU), die selbst 18 Jahre im Krankenhaus-Aufsichtsrat saß. Aber sie sei davon ausgegangen, dass man die gesamte GmbH stärke. Dass der Stadtrat geschlafen hätte, wies Stefan Konrad (SPD) zurück. „Ich habe 2020 darauf hingewiesen, wo die Reise hingeht, und wurde als Lügner hingestellt.“

Unternehmerische Fehlentscheidung sollte eingestanden werden

Michael Eberle (CSU) und Stephan Hild (UWV) dankten dem Arzt für die klaren Worte. Im Nachgang müsse man feststellen, dass die Fokussierung auf Weilheim eine unternehmerische Fehlentscheidung gewesen sei, so Hild. Und die Verantwortlichen müssten „mal die Eier haben, zu sagen, ,ich habe einen Fehler gemacht’“. Ehrlichkeit dürfe der Bürger, der das Krankenhaus letztendlich finanziere, erwarten. Laien sei es aber kaum möglich gewesen, die Entwicklung vor sechs Jahren zu erkennen. Sollte die Variante 5, so wie vorgestellt, umgesetzt werden, wäre er zufrieden.

„Es ist also keine Dolchstoßlegende“, dass die Versorgung und damit die Patientenströme sukzessive nach Weilheim verlagert wurden, so Eberle. Die Variante 5 sei nachvollziehbar. Aber das Konzept müsse auch so umgesetzt werden, dass es tatsächlich zukunftsfähig ist, auch in zehn Jahren Bestand hat und nicht nur der Zwischenschritt für einen weiteren Abbau sei.

Variante 5 als zukunftsfähiges Konzept

Auch für Bürgermeister Falk Sluyterman sei die Variante 5 die realistische, wie er erklärte. Nicht zuletzt, weil sie wohl die Mehrheit im Kreistag hätte. Er habe bereits nachgefragt, ob man statt in Weilheim in Schongau den Schwerpunktversorger etablieren könnte. „Das wurde mit Verweis auf die Clinotel-Untersuchung als absolut utopisch abgelehnt.“

Die Variante 5 müsse man als Chance verstehen, so Oliver Kellermann (CSU), auch wenn es ihm überhaupt nicht passe, wie das Schongauer Krankenhaus in den vergangenen Jahren „totgemacht“ wurde. Er befürchte aber, dass die Variante 5 nur eine Interimslösung sein werde und am Ende doch noch ein Zentralklinikum in Peißenberg komme. Selbst wenn, könnte das Gesundheitszentrum in Schongau Bestand haben, wenn man es richtig aufbaut, so Rosniatowski.

Dass der Landkreis die geplante Gesundheitsversorgung langfristig stemmen kann, bezweifelte Markus Keller (Grüne). Das gelte nicht nur für Weilheim-Schongau. „Müsste man sich nicht eine Ebene höher um die Finanzierung kümmern?“ Rauschmeier sagte, dass es leider in keinem Bundesland eine proaktive Krankenhaus-Planung gebe. „Dann müssten wir uns nicht die Köpfe einschlagen“.

Mitglieder des Aktionsbündnisses, die auch im Stadtrat sitzen, hatten viele Fragen zur vorgestellten Variante.