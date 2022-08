2. Kunst- und Kulturfestival in Schongau und Umgebung: Bald gibt es Karten

Aus Schongau und Landsberg kommen die Bandmitglieder von „The Stevers“, die eben gerade in Böbing abrockten und beim Kuku spielen, und zwar in Peiting.

Ein buntes Kunst- und Kulturprogramm ist geplant beim 2. „Kuku“ im Oktober. Diesmal übernimmt die Organisation der neu gegründete Kulturverein „LiccAmbra“. Erstmals sind Nachbarorte mit eingebunden. Außerdem steht die Veranstaltungsreihe unter einem Motto, und zwar „ID – Identität“.

Schongau – Theater, Lesungen, Tanz, Konzerte und Disco, Filme, Stadtführungen, Kreativworkshops, Märchen, eine Foto-Challenge: Ein breites Publikum wird angesprochen mit dem Programm, das der Schongauer Verein „LiccAmbra – Kultur im AmmerLechLand“ auf die Beine stellt als Folgeveranstaltung des 1. „Kuku“ im vergangenen Oktober. Zwar finden die Veranstaltungen überwiegend in Schongau statt, aber dieses Mal soll es weitere Spielorte geben wie in Peiting, Altenstadt und Schwabbruck, da sich der Verein breiter aufgestellt hat.

2. „Kuku“ startet mit Eröffnungskonzert in Peiting

So ist auch die Eröffnung des diesjährigen Kunst- und Kultur-Festivals in Peiting geplant, „Stefan Rauch und seine Band“ spielt am Sonntag, 2. Oktober, im Grünen Salon. Acht Tage lang bis Sonntag, 9. Oktober, gibt es insgesamt 21 verschiedene Veranstaltungen, die teilweise mehrfach angeboten werden, zählt Daniela Puzzovio auf, eine der Vorstände beim Kulturverein. „Dieses Jahr sind es insgesamt etwas weniger einzelne Termine, aber mir erschien das 2021 fast zu viel“, erinnert sich Puzzovio, die das 1. Kuku initiiert hatte.

+ Der neue Vorstand von „LiccAmbra“, dem Verein Kultur im AmmerLechLand mit Sitz in Schongau (von links): Daniela Puzzovio, Hans Rehbehn, Michael Stützel und Eleonore Fähling. © LiccAmbra

Gemeinsam mit Eleonore Fähling aus Peiting, ebenfalls Vorstand im Kulturverein, nennt Puzzovio verschiedene Highlights, darunter das Konzert mit dem Hans Enzensperger Jazzquartett im Ballenhaus am Donnerstag 6. Oktober. Diese Musiker hatten im vergangenen Jahr das „Kuku“ eröffnet. „Identität und Individualität“ ist die Überschrift für den Abend mit Lesung und Tanz am 5. Oktober. Fünf lokale Autorinnen sind dabei sowie Mitglieder der Schongauer Ballettschule, die passende Tanzeinlagen zu den Stücken liefern.

Heuer gibt es ein Thema für das Festival, nämlich „ID - Identität“

„ID – Identität“ ist das Thema, das sich durch die gesamte Kulturwoche zieht. „So divers wie wir im Verein sind, gibt es auch die unterschiedlichsten Aspekte und eben die unterschiedlichen Spielorte“, so Puzzovio. Auch der „Tanz zur Einheit“ mit dem legendären Griechen-Sound wurde mit ins Programm aufgenommen im Kuhstall beim Schäferwirt in Schwabbruck (2. Oktober). Besonders angetan hat es Eleonore Fähling die Gruppe „The Stevers“, die schon beim Benefizkonzert in Schongau aufgetreten waren und nun im Stadel der Zechenschenke Peiting spielen (7. Oktober). „Die wollte ich unbedingt haben“, so Fähling. Musikalisch ist ohnehin für alle etwas geboten inklusive Orgelkonzert mit Andi Wiesmann in der Basilika Altenstadt und der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt Schongau. Er umrahmt die Sonderführung „Spaziergang durch 2000 Jahre Geschichte“ am 8. Oktober.

Was der Peitingerin auch sehr gut gefällt, ist die Idee, eine Handyfoto-Challenge anzubieten (siehe Infobox). Ein Teil der Bilder soll auch ausgestellt werden, und zwar am Rande der Vernissage von „Young Artist United“, eine gemeinsame Malwerkstatt mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Nationen in Peiting. Mit dabei ist beim „Kuku“ auch wieder die „Kreativwerkstatt“ im Jugendzentrum Schongau. Die Resonanz im vergangenen Jahr sei derart groß gewesen, alle Beteiligten begeistert.

Handyfoto-Challenge zur Heimat Unter dem Titel „ID-Klick – Deine Heimat in Farbe“ kann im Rahmen des nächsten Kunst- und Kulturfestivals „Kuku“ jeder Fotos abliefern von seinem Lieblingsplatz oder auch dem Schandfleck, über den er sich ärgert. Die Bilder werden dann online über Facebook und Instagram veröffentlicht. Es geht um die Identität mit der Heimat (kurz ID), „jeder kann zeigen, wo er daheim ist“, so Eleonore Fähling, eine der Vorsitzenden des Vereins „LiccAmbra – Kultur im Ammer-LechLand“.

Gesucht werden je ein Handyfoto zu den drei ID-Klick-Fragen: 1. Was beschreibt die Identität unserer Region am besten? Es müssen dabei aber nicht unbedingt Kirchtürme oder die Berge gezeigt werden. Die 2. Frage lautet: Wie sieht der ID-Schandfleck in Schongau, Peiting und Umfeld aus? Und die letzte Frage, die via Foto beantwortet werden soll: Was oder wo ist der persönliche Lieblingsort im Umfeld von Schongau und Peiting.

Diese drei Handybilder zum Thema können im Zeitraum vom 2. bis zum 14. Oktober per WhatsApp oder Signal geschickt werden an die Nummer 01523/ 471 88 98. Den Namen des Absenders nicht vergessen. Veröffentlicht werden die Fotos dann online, aber auch eine eigene Ausstellung ist geplant.

Wer Rückfragen hat, kann sich direkt an Eleonore Fähling wenden oder auch an Christian Gennat, der sich im Verein um den Bereich Alltagskultur kümmert. Der Datenschutz werde gewährleistet. Alle Einzelheiten können auch in der Online-Broschüre nachgelesen werden. Dort findet sich auch ein Kontaktformular.

Mitmachen kann man auch bei der Offenen Bühne in Schongau und Peiting, melden können sich bis 23. September Künstler aller Genre. In Schongau kann dafür gleich die Bühne genutzt werden von „Unsere Heimat – ein Fest“, das Herrmann Gleich für die Zeit vom 5. bis zum 9. Oktober organisieren will. Bei diesem Straßenfest am Marienplatz werden nicht nur Augen und Ohren bedient, sondern es werden auch Speisen und Getränke angeboten – aus der bayerischen Heimat. Am detaillierten Programm werde noch gearbeitet, so Gleich.

+ „Es war einmal ……“ heißt es bei der Kulturwoche, die Märchenfrauen erzählen uralte Geschichten. Auch bei ihnen dreht sich alles um das Thema „Identität“. © LiccAmbra

Bayerischer Nachmittag im Jakob-Pfeiffer-Haus mit Stadtkapelle, Männerchor und Plattlergruppen

Um gelebte Tradition geht es schon beim „Bayerischen Nachmittag“ im Jakob-Pfeiffer-Haus am 3. Oktober mit Stadtkapelle Schongau, Männerchor der Schloßbergler und Plattlergruppen des Trachtenvereins. Musik, Poesie und Kräuterzauber spielen bei der Szenischen Lesung aus dem Theaterstück „die Hexenfuhre“ von Claudia Martin eine Rolle, die am gleichen Tag gleich zweimal geplant ist – in passender Atmosphäre in der Erasmuskapelle des Schongauer Stadtmuseums. Und nicht zuletzt ist das Lagerhauskino mit eingebunden. Gezeigt werden zwei besondere Filme: „Willkommen in Siegheilkirchen“ und „Over & Out“.

Info zum Vorverkauf: Die Veranstaltungen werden zeitnah zum Termin noch einmal im Detail vorgestellt. Karten gibt es im Vorverkauf bereits ab Donnerstag, 1. September, überwiegend im Frauenzimmer Schongau und Buch am Bach in Peiting, teilweise auch an der Abendkasse. Alle Einzelheiten kann man unter www.kuku-all.de bereits online nachlesen.

