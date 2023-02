Detektiv ertappt innerhalb weniger Stunden gleich mehrere Ladendiebe auf frischer Tat

Von: Elena Siegl

Teilen

Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. © Symbolfoto: HighwayStarz/Imago

Gleich fünf Diebstähle innerhalb von rund fünf Stunden hat ein Ladendetektiv in einem Schongauer Verbrauchermarkt beobachtet und die Polizei alarmiert.

Schongau - Am Montag, 13. Februar, zwischen 14.25 und 19.15 Uhr hat ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt im Wiesenweg in Schongau gleich fünf Ladendiebe ertappt. Wie die Polizei Schongau berichtet, beobachtete der Detektiv gegen 14.25 Uhr zunächst einen 28-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wie dieser einen Nagellack im Wert von circa 2 Euro in seine Tasche steckte. Nachdem er an der Kasse nur einen anderen Artikel bezahlte, wurde er vom Ladendetektiv angehalten und der Polizei übergeben.

Um 16.15 Uhr wurde der Detektiv laut Polizeibericht auf eine 17-jährige Frau aus Schongau aufmerksam, wie diese mehrere Kosmetikartikel im Wert von circa 11 Euro in ihre Tasche steckte und ohne diese zu bezahlen, den Markt verlassen wollte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Mehrere Ladendiebe in Schongau auf frischer Tat ertappt

Um 18.40 Uhr beobachtete der Ladendetektiv zwei männliche Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Schongau, wie sie beide am Zigarettenregal jeweils eine E-Zigarette aus dem Regal nahmen und einsteckten. Danach liefen sie durch den Laden und wollten den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen.

Und um 19.15 Uhr ertappte der Ladendetektiv schließlich einen 21-jährigen Mann aus dem westlichen Altlandkreis, wie dieser Zigaretten und Tabak im Wert von circa 35 Euro entwenden wollte. Alle Personen wurden der Polizei übergeben. Gegen die fünf erwischten Ladendiebe wurden Strafverfahren wegen der Ladendiebstähle eingeleitet.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulichtticker.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.