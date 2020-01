In einem Verbrauchermarkt in Schongau-West wurde ein Mann beim Ladendiebstahl beobachtet. Der Gebietsleiter übernahm kurzerhand die Verfolgung.

Ein Mann beging in einem Verbrauchermarkt in Schongau Ladendiebstahl.

Der Gebietsleiter des Verbrauchermarktes nahm nach seiner Flucht die Verfolgung auf.

Der Dieb überraschte dann allerdings mit einer unerwarteten Aktion.

Schongau - Ein Mann packte am Montag gegen 16 Uhr Fleisch und Wurstwaren in seinen Rucksack und verließ den Verbrauchermarkt in Schongau-West anschließend durch den Kassenbereich - allerdings ohne für die Waren im Wert von circa 20 Euro zu zahlen.

Allerdings wurde der zunächst unbekannte Ladendieb schon beim Einstecken der Wurstwaren vom Gebietsleiter des Verbrauchermarktes beobachtet. Nachdem dem Dieb dennoch die Flucht gelang, nahm der 41-jährige Gebietsleiter kurzerhand die Verfolgung auf. Zunächst zu Fuß, dann fuhr er dem Dieb mit seinem Auto hinterher.

Ladendieb flüchtet Richtung Schongauer Altstadt - und steigt als Beifahrer in Auto

Doch auch der Ladendieb stieg kurz darauf als Beifahrer in einen Pkw, wie der Gebietsleiter beobachtete. Das Auto fuhr Richtung Schongauer Altstadt davon. Die inzwischen alarmierte Polizei fand den Pkw in der Nähe des Schulgeländes.

Ladendiebstahl in Schongau-West: Täter wählt selbst den Polizeinotruf

Der Ladendieb hatte sich zwischenzeitlich entfernt und ist zu Fuß Richtung Altstadt geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Dann die Wende: Kurz nach 19 Uhr rief der Täter selbst beim Polizeinotruf 110 an, um sich zu stellen.

Der Mann, ein 34-Jähriger aus Memmingen, wurde daraufhin von der Polizei an einem Supermarkt in Schongau West angetroffen. Nach der Feststellung seiner Personalien bezahlte der Mann die von ihm entwendeten Sachen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

