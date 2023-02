Land und Leute kennengelernt: Mit Gymnasiasten nach Bosnien gereist

Von: Andreas Jäger

Die Schüler des Projekt-Seminars erarbeiteten unter anderem ein Kunstprojekt und Unterrichtsstunden für die 6. und 7. Klassen. © Andreas Jäger

Eine vielfältige und spannende Gefühlsreise nach Bosnien: Das erwartete die Besucher der Projekt-Seminar-Präsentation des Schongauer Welfen-Gymnasiums. Im Zuge der Veranstaltung wurde ein osteuropäisches Land vorgestellt, das trotz schlimmer Erinnerungen an den Krieg eine vielfältige Kultur und interessante Menschen hervorgebracht hat.

Schongau – „Interkulturelle Kommunikation – Schule ohne Rassismus“: So heißt das Seminarfach unter der Leitung von Monika Soyer-Bauer und Florian Mühlegger, in dem die teilnehmenden Schüler des Welfen-Gymnasiums sich mit dem osteuropäischen Land Bosnien-Herzegowina beschäftigt haben. Kürzlich durften sie die Ergebnisse ihres Projekts sowie Eindrücke ihrer Reise nach Bosnien präsentieren.

Zur Einstimmung ein Besuch einer Ausstellung in München

Zur Einstimmung auf das Thema „Interkulturelle Kommunikation“ stand für die Schüler zu Beginn ihrer Projektarbeit der Besuch einer Ausstellung in München auf dem Plan. Ziel jener Ausstellung war es, den Besuchern das Gefühl des Zurechtfindens in einem fremden Land zu vermitteln.

Unter anderem wurden die Schüler vor die Herausforderung gestellt, einen Fahrplan auf Arabisch zumindest halbwegs zu verstehen. Ein schwieriges bis gar unmögliches Unterfangen, wie die Schüler zu berichten wussten.

Projektteilnehmer hielten Unterrichtsstunden in den 6. und 7. Klassen ab

Nach dem Ausstellungsbesuch begann dann die Arbeit für die Projektteilnehmer: Sie sollten Unterrichtsstunden in den 6. und 7. Klassen abhalten und dabei die Themen Flucht und Rassismus ansprechen. Sowohl Probleme, als auch potenzielle Lösungsvorschläge wurden gemeinsam herausgearbeitet. Die Projektteilnehmer schienen sich in ihrer Lehrerrolle gut geschlagen zu haben, so beteiligten sich die Schüler der Unterstufe doch rege am Geschehen.

Inspiriert von der Münchner Ausstellung, erarbeiteten die Seminarschüler auch ein Arbeitsblatt, auf dem unter anderem eine Aufgabe darin bestand, deutsche Wörter oder Daten der entsprechenden arabischen Vokabel zuzuordnen.

Weitere Bausteine des Projekt-Seminars waren ein Friedensgebet, die Teilnahme an der Veranstaltung „Schongau ist bunt“, ein Kunstprojekt zum Thema Frieden sowie ein Kochprojekt mit internationalen Leckereien wie Falafel, Curry oder russischen Pelmeni.

Rainer Oechslen informierte über den Bosnienkrieg in den 1990er Jahren

Rainer Oechslen (2.v.r.) erklärte Hintergründe zum Bosnien-Krieg der 90er Jahre. © Andreas Jäger

Dann wurde ein Mann auf die Bühne gebeten, der sich mit Bosnien und der Kultur sowie Geschichte des Landes wohl wie kaum ein Zweiter auskennt: Rainer Oechslen, seit 2007 Beauftragter für interreligiösen Dialog und Islamfragen der Evangelischen Kirche in Bayern. Oechslen hatte sich vorgenommen, die zahlreichen Besucher der Veranstaltung umfassend über den Bosnienkrieg in den 1990er-Jahren zu informieren. Jener zählt zu den grausamsten Kriegen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das ganze Unheil begann im Prinzip mit der Erklärung der bosnischen Unabhängigkeit von Jugoslawien am 3. März 1992. Daraufhin kam es im Land immer wieder zu kämpferischen Auseinandersetzungen, vor allem zwischen den muslimischen Bosneaken auf der einen und proserbischen Kräften auf der anderen Seite. Den grausamen Höhepunkt fand der Krieg schließlich im Massaker von Srebrenica im Juli 1995, bei dem bosnisch-serbische Truppen mehr als 7000 muslimische Männer und Jungen töteten.

Waffenstillstandsvertrag von Dayton sollte dauerhafte Friedenslösung sein

„Nach dem Massaker griffen die USA unter dem damaligen Präsidenten Bill Clinton ein. Clintons Sonderbeauftragter Richard Holbrooke brachte am 14. Dezember 1995 den Waffenstillstandsvertrag von Dayton zustande“, erklärte Oechslen. Dieses Abkommen sollte eigentlich nur ein erster Schritt zu einer dauerhaften Friedenslösung sein, dazu kam es aber nie. Faktisch wurde Bosnien in zwei „Entitäten“ geteilt: Die „Republika Srpska“ und die „Föderation Bosnien und Herzegowina“.

Viele Spuren dieses Krieges entdeckten auch vier Schülerinnen aus dem Projekt-Seminar, die im vergangenen Jahr nach Bosnien gereist waren. Dabei besuchten sie neben der Hauptstadt Sarajevo auch den Berg Trebevic, wo 1984 die Olympischen Winterspiele stattfanden, sowie die Kleinstadt Jaice. Besonders mitgenommen hat die Schülerinnen der Besuch einer Gedenkstätte zum Massaker von Srebrenica. Ihr Fremdenführer konnte ihnen dabei einen besonders intensiven Einblick in die damaligen Geschehnisse gewähren, er verlor seinen Vater und Bruder beim Massaker.

Emotionalen und bewegenden Gefühlsreise

Alles in allem war am Ende der Veranstaltung klar, dass zu Beginn keinesfalls zu viel versprochen wurde, als von einer emotionalen und bewegenden Gefühlsreise die Rede war.

