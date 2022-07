Gebietsverkehrswacht Schongau bekommt Goldmedaille für besonderes Projekt

Von: Jörg von Rohland

Zu Besuch in Albanien am „Werner Hoyer Square“ (v.l): Werner Hoyer mit seiner Frau Renate und den Söhnen Sebastian und Daniel, die ebenfalls für die Gebietswacht Schongau an dem Projekt mitgewirkt haben. © Gebietswacht Schongau

Der Jubel ist groß bei der Gebietsverkehrswacht Schongau: Der Verein hat mit einem Projekt in Albanien die Goldmedaille des deutschlandweiten Wettbewerbs „mobil und sicher“ abgeräumt

Landkreis – „Es ist unglaublich und immer noch irgendwie unfassbar“, sagt Werner Hoyer, Chef der Gebietsverkehrswacht Schongau mit Sitz in Peiting. Sensationell habe man Gold bekommen, „wir freuen uns riesig“, so der Polizeihauptkommissar. Hoyer selbst hatte vor mehr als 14 Jahren den Stein ins Rollen gebracht. Damals war er noch Verkehrserzieher und für die Jugendverkehrsschule im Landkreis Weilheim-Schongau zuständig, als er gebeten wurde, in Albanien etwas Ähnliches zu schaffen.

Auf dem Gelände einer gemeinnützige Stiftung in Bucimas am Ohrid-See entstand unter der Regie der Gebietsverkehrswacht die erste und bislang einzige Jugendverkehrsschule in Albanien. 2014 wurde sie eröffnet und im Rahmen der Einweihung dem Vorsitzenden des Vereins gewidmet. Auf eine Metallplatte im Kreisverkehr des Übungsgeländes wurde der Schriftzug „Werner Hoyer Square“ graviert.

Rauschbrillenparcours für Lehrkräfte

Es folgten mehrere Präventions-Projekte in Albanien, das jüngste im Jahr 2021. Im Rahmen einer Multiplikatoren-Schulung wurden Lehrkräfte der umliegenden Schulen in Bucimas sowie zukünftige Umsetzer des Projektes in Theorie und Praxis mit einem „Rauschbrillenparcours“ vertraut gemacht.

Bei der Gala in Mainz: (v.l.) Werner Hoyer, Sebastian Hoyer, Rita Bourauel, „mobil und sicher“-Chefredakteurin und Professor Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht, sowie Daniel Hoyer. © Gebietsverkehrswacht

„Es wurden allerlei Möglichkeiten des Einsatzes der Rauschbrille aufgezeigt und von den Teilnehmenden intensiv ausprobiert“, heißt es. Der Spaß beim Testen der Brillen, aber auch die Ernsthaftigkeit von Folgen durch Rauschmittel im Straßenverkehr, seien dabei nicht zu kurz gekommen, berichtet Hoyer.

Albanien ist in Europa das Land mit den im Schnitt meisten tödlich verunglückten Menschen

Denn der Hintergrund ist sehr ernst: „Albanien ist laut dem ,Road Safety Report’ aus dem Jahr 2018 mit einer Quote von 13,4 Verkehrstoten pro 100 000 Einwohner in Europa das Land mit den im Schnitt meisten tödlich verunglückten Menschen“, war bei der Preisverleihung in Mainz zu erfahren. Sie fand im Rahmen eines Galaabends am Vorabend der Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht statt.

Die Glückwünsche gingen an die Preisträger Renate, Daniel, Sebastian und Werner Hoyer sowie der ganzen Familie der Gebietsverkehrswacht Schongau. Es gratulierten unter anderem der Präsident der Deutschen Verkehrswacht, Professor Kurt Bodewig, und Peter Starnecker, Präsident der Landesverkehrswacht Bayern. Neben den Glückwünschen und der Auszeichnung gab es für den Verein ein Preisgeld in Höhe von 1550 Euro.

