Langjähriger Schongauer Stadtrat Hans Baar gestorben

Hans Baar ist tot. Der Träger des Goldenen Ehrenrings, langjährige Stadtrat für die SPD und leidenschaftlicher Sportler, starb am Sonntag nach längerer Krankheit.

Schongau – „Ich habe Hans Baar sehr geschätzt, die Nachricht seines Todes ist mir sehr nahegegangen“, so Falk Sluyterman, Bürgermeister der Stadt Schongau. Den Ehrenring bekam Baar im April 1984 verliehen für sein Engagement als Stadtrat in den Jahren 1972 bis 1984. Im Jahr 1977 hatte sich Baar sogar als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen, unterlag jedoch dem damals amtierenden Bürgermeister Georg Handl. „Hans Baar war ein sehr interessierter Mensch, er hat meine Arbeit als Bürgermeister intensiv verfolgt und hat mich auch in vielen Dingen unterstützt“, so Sluyterman. „Er hatte ein großes Detailwissen bis zuletzt.“

Vorliebe für Boule-Spiel

Viele verbinden den Namen Hans Baar vor allem mit seiner Vorliebe für das Spiel mit den schweren Kugeln aus Frankreich. Vor mehr als 50 Jahren begründete er die Para-Boule-Spielgemeinschaft am Lido. „Das war sein Heiligtum, immer hat er Freunde um sich geschart, damit er spielen kann“, erinnert sich Heini Forster, langjähriger Weggefährte Hans Baars bei der SPD. Der gebürtige Saarländer hatte eine Vorliebe für „le savoir-vivre“, die französische Lebensart. Das Boule-Spiel brachte ihm der Vater seiner französischen Ehefrau Colette bei.

„Ein unterhaltsamer Mann“

„Er war ein friedlicher, vor allem unterhaltsamer Mann“, beschreibt ihn Forster. Vor allem durch seine sportlichen Aktivitäten konnte Hans Baar immer vieles berichten. Der ehemalige Bergmann war als Leichtathlet in der Olympiaauswahl und machte den Sport zum Beruf, wurde Sportlehrer in der Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt. Er unterrichtete dort, organisierte Sportveranstaltungen und leitete die Sportausbildung der Soldaten. Auch die Teilnahme Schongaus beim „Spiel ohne Grenzen“ initiierte er. Hans Baar wäre Anfang September 89 Jahre alt geworden.

